In drei Tagen ist schon Weihnachten – und die Corona-Fallzahlen sinken etwas. Was nach einem Grund zur Freude klingt, ist keinesfalls eine Entwarnung in der aktuellen Corona-Lage. Die Omikron-Variante breitet sich auf der ganzen Welt aus. Deshalb haben sich die Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten am 21.12.21 nochmals zum Corona-Gipfel getroffen. Um das Infektionsgeschehen während der Feiertage einzudämmen, gelten zwar schon bestimmte Regeln zu Kontaktbeschränkungen für private Feiern, diese könnten laut Beschlussvorlage aber noch verschärft werden. Was muss also bei der Planung für das Weihnachtsfest 2021 beachtet werden?

Welche Corona-Regeln gelten an Weihnachten 2021?

2021? Was gilt für Familientreffen ? Gibt es Kontaktbeschränkungen ?

? Gibt es ? Was gilt für Reisen zu Verwandten an Weihnachten?

Neue Corona-Regeln nach Weihnachten und für Silvester laut MPK

Heute treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder, um weitere Maßnahmen nach Weihnachten und für Silvester zu beschließen – denn die hochansteckende Omikron-Variante bereitet große Sorgen. Von einem Lockdown Light auch für Geimpfte ist die Rede. Die Kontaktbeschränkungen sollen für alle und bundesweit verschärft werden. Was heute bei der MPK beschlossen wird, erfahrt ihr hier:

Aktuelle Corona-Regeln für Weihnachten in Baden-Württemberg

Die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg wird verschärft. Ab kommenden Montag, 20.12.21, gibt es strengere Regeln auch für Geimpfte und Genesene. Sie dürfen sich dann nur noch mit maximal 50 Menschen in Innenräumen oder 200 Personen im Freien treffen, wie das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Mit den Vorgaben setzt das Land einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz um. Auch Messen sind von Montag an Verboten.

Kontaktbeschränkungen bei Familienfeiern und privaten Treffen gelten an Weihnachten 2021 auch für Geimpfte

Wenige Tage vor Weihnachten sind Zusammenkünfte von ungeimpften Personen nur unter den Angehörigen eines Haushalts sowie einer weiteren Person zulässig. Minderjährige zählen nicht dazu, teilte das Sozialministerium weiter mit. Auch Geimpfte dürfen sich nur noch mit maximal 50 Menschen in Innenräumen oder 200 Personen im Freien treffen.

Lockdown Light nach Weihnachten 2021 – mit Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Am Dienstag, 21.12.21, kommt es spontan zu einem Bund-Länder-Treffen, bei dem über geplante Verschärfungen der Corona-Regeln gesprochen wird. Grund ist vor allem die Omikron-Variante, die Sorgen bereitet. Laut der Beschlussvorlage, die der „Bild" und „Zeit Online" vorliegt, könnten folgende Maßnahmen nach Weihnachten kommen: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene im geschlossenen Raum und auch draußen, Schließungen von Clubs und Diskotheken und mehr. Alle Infos findet ihr im folgenden Artikel:

Corona-Regeln für Reisen an Weihnachten – darf man Familie und Verwandte besuchen?

Trotz hoher Corona-Infektionszahlen und Inzidenzwerte will fast jeder fünfte Deutsche Weihnachten verreisen und Verwandte besuchten – geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Aber: Wer über Weihnachten und den Jahreswechsel einen Urlaub im nahen europäischen Ausland geplant, muss sich auf schärfere Regeln einstellen. Dies gilt insbesondere für Ungeimpfte. Von Sonntag an gelten alle Nachbarländer Deutschlands bis auf Luxemburg als Corona-Hochrisikogebiete. Frankreich und Dänemark werden ab dem Tag ebenfalls in diese Kategorie aufgenommen.

Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Noch strengere Regeln gibt es bei der Einstufung eines Landes als Virusvariantengebiet. Als solches gilt ab Montag auch Großbritannien. Das gab das Robert Koch-Institut am Samstagabend bekannt. Für Einreisende aus solchen Gebieten gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht durch negative Tests verkürzt werden.

Corona in BW: Sorge vor Omikron-Fällen auf Intensivstationen

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) sieht keine Entspannung bei der Pandemie. Die baden-württembergischen Krankenhäuser könnten nach seiner Ansicht durch die neue Omikron-Variante erheblich belastet werden. Der derzeitige Rückgang der Corona-Belastung dürfe nicht überbewertet werden, sagte der Grünen-Minister im Stuttgarter Landtag. „Wir werden bis Mitte Januar vermutlich eine Entspannung haben und dann kommt der Omikron-Effekt“, sagte er. Ihm lägen Schätzungen von Experten vor, die für die Zeit danach unter Umständen mit bis zu 1000 coronaerkrankten Patienten auf den Intensivstationen rechnen.

Nächster Corona-Gipfel als Reaktion auf Omikron-Ausbreitung

Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in sorgt in Deutschland für große Beunruhigung und erhöht den Druck auf die Politik. Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung warnte vor einer dramatischen Lage. Angesichts dieser Entwicklungen steht am Dienstag, 21.12.2021, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz an. Welche Themen dort diskutiert werden sollen, könnt ihr hier nachlesen.

Corona-Zahlen steigen in BW wieder an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Sonntag (19.12.) leicht gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei 345,6. Am Samstag waren es 345,4, am Freitag noch 353,1.

Auch die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land stieg im Vortagesvergleich - um 3 auf 613. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Menschen und Woche, verharrte bei 4,66. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Corona-Regeln an Silvester in Baden-Württemberg