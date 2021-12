Omikron-Variante des Coronavirus in aller Munde. Die neue Mutation, von der bereits ein paar Fälle in Deutschland aufgetaucht sind und die sich auf der Welt ausbreitet, berge die Gefahr einer „explosionsartigen Verbreitung“. Davor warnt der Expertenrat der Regierung. Kurzfristig setzen Bund und Länder daraufhin Aktuell ist diedes Coronavirus in aller Munde. Die neue Mutation, von der bereits ein paar Fälle in Deutschland aufgetaucht sind und die sich auf der Welt ausbreitet, berge die Gefahr einer „explosionsartigen Verbreitung“. Davor warnt der Expertenrat der Regierung. Kurzfristig setzen Bund und Länder daraufhin einen neuen Corona-Gipfel an. Dabei könnten laut neusten Medienberichten folgende Themen beschlossen werden:

Ein Lockdown nach Weihnachten auch für Geimpfte und Genesene

nach Weihnachten auch für Geimpfte und Genesene Vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur

zum Schutz der kritischen Infrastruktur Kontaktreduzierende Maßnahmen zum Schutz des Gesundheitssystems vor einer drohenden Überlastung

vor einer drohenden Überlastung Intensivierung der Impfkampagne

Corona-Beschlussvorlage MPK: Strengere Beschränkungen für alle

Lockdown vor Weihnachten hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntag ausgeschlossen. Auf die Frage, was mit der Zeit nach den Festtagen sei, sagte der SPD-Politiker in der Bild-Sendung „Die richtigen Fragen“: „Ich glaube, auch da werden wir keinen harten Lockdown haben.“ Er schrieb aber auf Twitter, man müsse eine offensive Booster-Impfkampagne fahren und „die Maßnahmen der Kontaktreduktion verschärfen“. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel. Einenvorhatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntag ausgeschlossen. Auf die Frage, was mit der Zeit nach den Festtagen sei, sagte der SPD-Politiker in der Bild-Sendung „Die richtigen Fragen“: „Ich glaube, auch da werden wir keinen hartenhaben.“ Er schrieb aber auf Twitter, man müsse eine offensivefahren und „die Maßnahmen der Kontaktreduktion verschärfen“.

Auch die Boosterimpfung schützt nicht perfekt. Bisher ist der wahrscheinlichste Wert: 70-80% Schutz vor symptomatischer Infektion. Aber ohne Booster ist der Schutz zu schwach. Wir müssen daher offensive Boosterkampagne fahren und die Massnahmen der Kontaktreduktion verschärfen. https://t.co/SePDBUROVR — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 19, 2021

Beschlusvorlage vorliegen. In dem Bericht heißt es: „Um die neue Welle mit der Omikron-Variante zu bremsen, sind weitere Beschränkungen der Kontakte auch für Geimpfte und Genese nötig.“ Das soll unter anderem für Silvesterpartys gelten. Nun soll der Bildzeitung die aktuellevorliegen. In dem Bericht heißt es: „Um die neue Welle mit der Omikron-Variante zu bremsen, sind weitere Beschränkungen der Kontakte auch für Geimpfte und Genese nötig.“ Das soll unter anderem für Silvesterpartys gelten.

Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Geboosterte ab 28.12.21?

Den Berichten zufolge sollen in der Beschlussvorlage auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Geboosterte stehen

Ab dem 28. Dezember 2021 sollen private Zusammenkünfte beschränkt werden – egal ob geimpft oder genesen.

beschränkt werden – egal ob geimpft oder genesen. Es sollen dann nur noch maximal 10 Personen erlaubt sein.

erlaubt sein. Diese Regeln sollen auch im Außenbereich gelten.

gelten. Sobald ein einem Treffen eine Ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die Beschränkungen für Ungeimpfte: Ein Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes.

Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte am Sonntag gewarnt, Omikron bringe eine neue Dimension in das Pandemiegeschehen. Die Experten sehen Handlungsbedarf bereits für die kommenden Tage. „Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen“, heißt es in der Stellungnahme. Die aktuell geltenden Maßnahmen müssten darüber hinaus „noch stringenter“ fortgeführt werden. Omikron zeichne sich durch eine wesentlich stärkere Übertragbarkeit und Unterlaufen eines bestehenden Immunschutzes aus, so die Experten. Die Variante infiziere in kürzester Zeit deutlich mehr Menschen und beziehe auch Genesene und Der neueder Bundesregierung hatte am Sonntag gewarnt, Omikron bringe eine neue Dimension in das Pandemiegeschehen. Die Experten sehen Handlungsbedarf bereits für die kommenden Tage. „Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle dessind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen“, heißt es in der Stellungnahme. Die aktuell geltenden Maßnahmen müssten darüber hinaus „noch stringenter“ fortgeführt werden. Omikron zeichne sich durch eine wesentlich stärkere Übertragbarkeit und Unterlaufen eines bestehendenaus, so die Experten. Die Variante infiziere in kürzester Zeit deutlich mehr Menschen und beziehe auch Genesene und Geimpfte stärker in das Infektionsgeschehen ein.

Ministerpräsidentenkonferenz: Clubs und Diskotheken sollen in ganz Deutschland schließen

Im Bericht der Bildzeitung, der die Beschlussvorlage zum morgigen Corona-Gipfel vorliegt, steht auch etwas zu Clubs und Diskotheken. In den meisten Bundesländern sind Nachtclubs sowieso schon geschlossen. Das soll nun aber bundesweit einheitlich gelten: Alle Clubs und Diskos in Innenräumen sollen geschlossen werden. Die Maßnahme soll ebenfallsa ab dem 28. Dezember 2021 gelten.

Lockdown-Light auch für Geimpfte: Experten rechnen mit Lockdown trotz Booster-Impfung