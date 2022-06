Europa breitet sich aktuell eine Hitzewelle aus. Nach Spanien und Hitze nun auch zu uns. Noch vor dem Deutschland sehr heiße Tage bevor. Inbreitet sich aktuell eineaus. Nachund Frankreich gelangt dienun auch zu uns. Noch vor dem kalendarischen Sommeranfang stehen insehr heiße Tage bevor.

Wo gilt eine Hitzewarnung?

Welche Temperaturen werden am Wochenende erwartet?

Steht der heißeste Tag des Jahres bevor?

Ist diese Hitze aktuell gefährlich?

Alle Infos zu den derzeit hohen Temperaturen und der Vorhersage für die kommenden Tage im Überblick.

Hitzewelle in Deutschland: So heiß wird es an den kommenden Tagen

Örtlich erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen von knapp 40 Grad. Bereits am Freitag sind die Temperaturen in der Südhälfte Deutschlands auf mehr als 30 Grad geklettert. Der Samstag soll mancherorts der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Es wird heiß mit bis zu 35 Grad, im Westen können es örtlich auch mal 38 Grad werden. Im Verlauf des Tages sind dann im Nordwesten und Westen vereinzelt kräftige Schauer oder Gewitter mit Starkregen möglich.

Der Trend zu steigenden Durchschnittstemperaturen zeigt sich laut DWD schon in diesem Sommer. Für alle Regionen Deutschlands wird ein Temperaturplus von bis zu einem Grad im Vergleich zum vieljährigen Durchschnitt von 17,6 Grad des Zeitraums 1991 bis 2020 prognostiziert.

Was ist eine Hitzewarnung eigentlich?

Definition? Ab wann gilt sie? Der Deutsche Wetterdienst definiert das wie folgt: „Hitzewarnungen werden herausgegeben, wenn eine starke Wärmebelastung für mindestens 2 Tage in Folge vorhergesagt wird und eine ausreichende Aktuell ist davon die Rede, dass in Deutschland eine Hitzewarnung gilt. Doch gibt es dafür einegilt sie? Der Deutsche Wetterdienst definiert das wie folgt: „Hitzewarnungen werden herausgegeben, wenn eine starke Wärmebelastung für mindestens 2 Tage in Folge vorhergesagt wird und eine ausreichende nächtliche Auskühlung der Wohnräume nicht mehr gewährleistet ist.“

Ist am Samstag, 18.06.2022, bereits der heißeste Tag des Jahres?

Der astronomische - oder auch kalendarische - Sommerbeginn ist am nächsten Dienstag (21. Juni). Dann erreicht die Sonne ihren nördlichsten Punkt über der Erde und am Mittag ihren höchsten Stand des Jahres. Doch schon vor Sommerbeginn wird es heiß. Samstag, der 18. Juni 2022, soll mancherorts der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Es wird heiß mit bis zu 35 Grad, im Westen können es örtlich auch mal 38 Grad werden. Im Verlauf des Tages sind dann im Nordwesten und Westen vereinzelt kräftige Schauer oder Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad an der See.

Wettervorhersage: Wie heiß wird es am Sonntag, 19.06.2022?

Und auch der Sonntag, 19. Juni 2022, wird den Vorhersagen nach nochmals heiß. Am Morgen zeigt sich vielerorts die Sonne, später rechnen die Wetterexperten im Westen, in der Mitte und im Südwesten sowie an den Alpen vermehrt mit Wolken und Gewittern. Die Höchstwerte liegen demnach im Norden und Nordwesten bei 19 bis 24 Grad, ansonsten zwischen 26 bis 34 Grad.

Hitzewelle in Deutschland kann Waldbrände begünstigen: Wo droht Waldbrandgefahr?

Die Hitze gepaart mit einer vielerorts bereits lang anhaltenden Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr steigen. Am Brocken im Oberharz brannte eine Fläche von etwa 6,5 Hektar - das entspricht einer Größe von etwa neun Fußballfeldern. Der Brand war zwar laut Feuerwehr unter Kontrolle, er droht aufgrund der Trockenheit und der hohen Bodentemperaturen aber immer wieder aufzuflackern. Wo droht also aktuell Waldbrandgefahr? Unter anderem in diesen Gegenden ist die Gefahr für Waldbrände erhöht:

Seit Freitag gilt im Landkreis Harz die zweithöchste Waldbrandwarnstufe.

die zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Brandenburg meldet die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände. Es gibt ein Rauch- und Feuerverbot im Wald.

meldet die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände. Es gibt ein Rauch- und Feuerverbot im Wald. In Thüringen und Sachsen-Anhalt etwa haben manche Städte und Landkreise ab der kommenden Woche ein Wasserentnahmeverbot ausgesprochen.

und etwa haben manche Städte und Landkreise ab der kommenden Woche ein Wasserentnahmeverbot ausgesprochen. In Baden-Württemberg gilt dieses Verbot örtlich schon. Demnach sollen alle nicht ausdrücklich erlaubten Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern wie Seen oder Flüssen als unzulässig erklärt werden.

Die Hitze macht mir zu schaffen – Hitzewelle: Was tun?

Bei diesen hohen Temperaturen ist es wichtig, auf sich und seine Gesundheit zu achten. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sieht insbesondere für ältere Menschen und Kinder Gefahren. Diese bemerken beispielsweise einen Flüssigkeitsmangel häufig nicht rechtzeitig, erklärte die Ministerin. Bei einer Hitzewelle steige zudem die Gefahr von Herz-Kreislauf-Problemen. Bei sehr hohen Temperaturen raten Experten deshalb viel zu trinken, die direkte Sonne zu meiden – vor allem zum Mittag und frühen Nachmittag – und unter anderem keine sportlichen Aktivitäten in der größten Hitze auszuüben.

Noch schnell den Rasen mähen vor der Hitzewelle?

Garten zu sitzen. Viele legen da natürlich Wert auf eine gepflegte Grünfläche. Rasen ist durch Hitze und Trockenheit ohnehin strapaziert. Bei länger anhaltenden hohen Temperaturen wächst er nicht so schnell. Doch sollte der Rasen vor einer drohenden Hitze noch schnell gemäht werden? Hierzu gibt es eine eindeutige Empfehlung: Das Gras sollte bei einer Hitzewelle niemals zu kurz gemäht werden. Das Wasser würde sonst nach dem Gießen sehr schnell verdunsten und der Boden danach durch die starke Sonneneinstrahlung stark austrocknen. Nicht selten verbrennt dann der Rasen und trägt sichtbare Schäden davon in Form von gelben und braunen Stellen. Wer mähen möchte, sollte das keinesfalls in der Mittagshitze tun. Die sommerlichen Temperaturen laden dazu ein, imzu sitzen. Viele legen da natürlich Wert auf eine gepflegteist durch Hitze undohnehin strapaziert. Bei länger anhaltenden hohen Temperaturen wächst er nicht so schnell. Doch sollte der Rasen vor einer drohenden Hitze noch schnell gemäht werden? Hierzu gibt es eine eindeutige: Dassollte bei einerniemals zu kurz gemäht werden. Daswürde sonst nach demsehr schnell verdunsten und der Boden danach durch die starke Sonneneinstrahlung stark. Nicht seltendann der Rasen und trägt sichtbaredavon in Form von gelben und braunen Stellen. Wer mähen möchte, sollte das keinesfalls in der Mittagshitze tun. Alle Infos zum Rasenmähen im Frühjahr gibt es hier.

