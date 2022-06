Bayern und Baden-Württemberg steht ein heißes Wochenende bevor. In einigen Regionen könnte es über 36 Grad heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Kräftige Hitzegewitter sind vereinzelt möglich. „Bereits am Mittwoch sind im Südwesten Höchstwerte um 32 Grad möglich, und auch der Donnerstag und Freitag werden heiß.

In Ulm und Neu-Ulm werden in den nächsten Tagen 27 Grad erwartet, am Samstag und Sonntag wird es noch heißer und das Thermometer steigt auf über 30 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es laut DWD zur ersten sogenannten „Tropennacht“ in diesem Jahr kommen.

So soll beispielsweise in Freiburg die Tiefsttemperatur nicht unter 24 Grad fallen. Am Sonntag soll die Luft schwüler werden. Dadurch steigt die Gewittergefahr im Land. Anfang kommender Woche rechnet der DWD deshalb mit schweren Gewittern und leicht niedrigeren Temperaturen.

Kein Abkühlung in Sicht

Wer in diesen Tagen eine Abkühlung sucht, sollte am besten einen der vielen Seen in den Regionen aufsuchen, denn Niederschläge sucht man in dieser Woche vergeblich. Lediglich an der Ostsee sind vereinzelt Schauer möglich, doch die Mengen sind verschwindend gering.

Zum Wochenbeginn soll es im Nordwesten bereits wieder etwas kühler werden, während es im südöstlichen Bayern noch bis zu 35 Grad warm bleiben dürfte.

