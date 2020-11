Trotz hartem Lockdown in Österreich sind diebisher kaum gesunken. Von über 9000 gingen sie auf aktuell etwa 7000 zurück. Laut Kurier wurden in den letzten 24 Stunden von Donnerstag auf Freitag exakt 6668 neue Infektionen gemeldet, und es gab 108 Todesfälle immit Corona. Der ursprüngliche „Lockdown light“ in Österreich wurde kürzlich zum harten Lockdown umfunktioniert und soll in dieser Form noch bis zum 6. Dezember gelten, während in Deutschland offenbar Corona-Maßnahmen bis kurz vor Weihnachten oder sogar bis Januar drohen . Gastronomie undsowie nicht lebensnotwendige Geschäfte haben geschlossen, und es herrschen strenge Kontaktverbote für private Treffen sowie eine allgemeine Maskenpflicht. Tagsüber gilt zudem einemit Ausnahmen für sportliche Aktivitäten.