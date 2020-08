Auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es derzeit bis zu 30 kleinere aktive Corona-Cluster. Das teilte das balearische Gesundheitsministerium am Freitag mit. 279 Personen galten am 31. Juli als infiziert, 600 Personen befanden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne unter Überwachung. 27 Coron...