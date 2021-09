Seit Tagen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.

liegt sie aktuell bei 79,0 und damit auf der Bundesländer (Stand: 28.09.2021). Zur weiteren Eindämmung des Corona-Virus gilt in BW seit dem 16.09. eine neue Corona-Verordnung.

für private , Übernachtungen in , , und in der ? Alles zu den Regeln und dem dreistufigen Warnsystem der Corona-Verordnung in BW.

Corona-Regeln aktuell: Was gilt laut Verordnung vom 16.09. in BW?

bis zum Ablauf des 14. Oktobers 2021 gilt in Baden-Württemberg die am 16.09.21 erlassene Corona-Verordnung. Mit dieser wurde vom Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein dreistufiges Warnsystem in Baden-Württemberg eingeführt. Dieses richtet sich nach der Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten, nicht mehr nach der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen. Was sehen die drei Warnstufen Basisstufe, Warnstufe und Alarmstufe vor?

Basisstufe im Warnsystem der Corona-Verordnung BW: Was gilt?

Derzeit befindet sich Baden-Württemberg in der Basisstufe (Stand: 28.09.). Das heißt, dass private Treffen und private Veranstaltungen ohne bestimmte Regelungen und Beschränkung der Personenzahl stattfinden können. Öffentliche Veranstaltungen wie Theater, Konzerte oder Vereinsfeiern unterliegen, wenn sie in geschlossenen Räumen stattfinden, der 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen). Finden öffentliche Veranstaltungen derzeit im Freien statt, dann gilt ab einer Personenzahl von 5000 und bei Nicht-Einhaltung des Mindestabstandes ebenfalls die 3G-Regel. Auch beim Besuch von Kultureinrichtungen wie Museen gilt in geschlossenen Räumen die 3G-Regel. Gedenkstätte im Freien können ohne weitere Regelungen besucht werden.

Corona-Verordnung BW: Übernachtung, Messen, Gastronomie während der Basisstufe

Wer während der aktuellen Basisstufe eine auswärtige Übernachtung braucht oder einen Urlaub macht, muss sich nach dem Vorzeigen eines 3G-Nachweises je nach Aufenthalt alle drei Tage testen lassen. Auch bei Messen, Ausstellungen, Kongressen und in der Gastronomie (Restaurants, Mensen) in geschlossenen Räumen gilt 3G. Im Freien gibt es jedoch hier keine weiteren Regelungen. Für körpernahe Dienstleistungen wie der Friseurbesuch gilt ebenso 3G.

Warn- und Alarmstufe laut Corona-Verordnung BW: Was ändert sich bei privaten Treffen und Feiern?

Schlägt die Corona-Situation in Baden-Württemberg um, greifen für die Warn- oder Alarmstufe schärfere Regelungen. Während der Warnstufe gilt für private Treffen und Veranstaltungen, dass sich ein Haushalt mit noch fünf weiteren Personen treffen darf. Allerdings: Auch dann werden Geimpfte und Genesene, Personen bis einschließlich 17 Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, nicht mitgezählt. Zudem gelten Paare, die nicht zusammen leben, weiterhin als ein Haushalt. In der Alarmstufe wird die Personenzahl auf einen Haushalt plus eine weitere Person begrenzt.

Corona-Verordnung: Was hat BW zudem für die Warnstufe 2 und 3 beschlossen?

Folgendes gilt während der Warnstufe 2:

öffentliche Veranstaltungen (Theater, Konzerte) in geschlossenen Räumen, für Kultureinrichtungen (Museen), Messen, Kongresse, Gastronomie (Restaurants, Kantinen), Freizeiteinrichtungen (Sportstätten): 3G (nur PC-Test). Im Freien gilt für diese Lebensbereiche die 3G-Regel, wobei auch Schnelltests erlaubt sind.

Warnstufe 3 PCR-Test für Ungeimpfte zulässig ist. Für die oben genannten Lebensbereiche gilt bei der die 2G-Regel. Für eine Hotelübernachtung gilt in der Warnstufe 3 die 3G-Regel. Zudem muss man sich alle drei Tage testen lassen, wobei nur einfür Ungeimpfte zulässig ist.

Corona-Verordnung BW: Wo gilt bei allen drei Warnstufen dasselbe?

Ob Basis-, Warn- oder Alarmstufe: Zwei Lebensbereiche bleiben von weiteren Corona-Maßnahmen unangetastet. Diese sind:

Öffentliche Verkehrsmittel

Religiöse Veranstaltungen

Was hier - und generell - eingehalten werden muss sind die grundsätzlichen Regelungen: Abstand halten, Hygiene praktizieren, medizinische Maske tragen, regelmäßig Lüften und Corona-App nutzen.