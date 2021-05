Was gilt für Urlaub und Reisen in Norwegen und ist die Einreise erlaubt?

Die Corona-Zahlen in Europa sind weiterhin hoch.

Die meisten Länder sind als Risikogebiet ausgewiesen.

Auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt für fast alle europäischen Staaten.

Die Corona-Regeln in Norwegen und die aktuelle Lage auf einen Blick.

Corona-Regeln Norwegen aktuell: Was für Urlaub und Einreise gilt

Norwegen hat seine Grenzen bis auf weiteres geschlossen. Die Einreise ist nur noch für Reisende möglich, die einen festen Wohnsitz in Norwegen nachweisen können.

Oslo, Rogaland und Viken vor dem Hintergrund hoher Infektionszahlen ab. Das Auswärtige Amt rät zudem von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Provinzenundvor dem Hintergrund hoher Infektionszahlen ab.

Von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die übrigen Provinzen Norwegens wird derzeit vor dem Hintergrund geltender Quarantäneregelungen abgeraten.

Für wen ist die Einreise nach Norwegen möglich?

festen Wohnsitz in Norwegen nachweisen können. Dieser Nachweis ist durch einen Auszug aus dem Folkeregister mit der Eintragung "bosatt" zu führen. Belege über ein Wohnverhältnis oder auch einen Arbeits- beziehungsweise Studienplatz in Norwegen allein genügen nicht, eben so wenig, wie der Nachweis einer D-Nummer. Es sind wenige Ausnahmen für die Einreise vorgesehen. Diese gelten u. a. für Besuche des engsten Verwandtenkreises (minderjährige Kinder, Ehegatten). Details zu den Ausnahmeregeln sind auf Die Einreise ist nur noch für Reisende möglich, die einennachweisen können. Dieser Nachweis ist durch einen Auszug aus demmit der Eintragung "" zu führen. Belege über ein Wohnverhältnis oder auch einen Arbeits- beziehungsweise Studienplatz in Norwegen allein genügen nicht, eben so wenig, wie der Nachweis einer D-Nummer. Es sindfür die Einreise vorgesehen. Diese gelten u. a. für Besuche des engsten Verwandtenkreises (minderjährige Kinder, Ehegatten). Details zu den Ausnahmeregeln sind auf dieser Internetseite der norwegischen Regierung zu finden.

Einreise nach Norwegen: Es gilt eine Quarantänepflicht

Seit dem 17. März gilt bei der Einreise nach Norwegen die Quarantänepflicht in einem Quarantänehotel. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Auslandsaufenthalt dringend notwendig war.

Norwegen: Diese Regelung gilt bei der Durch- und Weiterreise

Bei Einreisen aus Deutschland und anderen als Risikogebieten klassifizierten Ländern muss grundsätzlich die Quarantäne am Einreiseort in einem von der Gemeinde designiertem Quarantänehotel durchgeführt werden.

Corona Risikogebiet Norwegen: Welche Regionen sind Risikogebiete?

Norwegen ist von COVID-19 unterschiedlich betroffen. Regionale Schwerpunkte sind Stadt und Großraum Oslo sowie die Provinzen Agder, Viken und Rogaland. Dort überschreitet bzw. überschritt zuletzt die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Diese Provinzen in Norwegen sind Risikogebiete:

Agder

Rogaland

Oslo

Viken

Corona Zahlen Norwegen- Inzidenz, Impfung und Co.

Die aktuelle Corona-Lage in Norwegen: So hoch sind die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 05.05.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 50,7

Neuinfektionen: 484

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 114.436

neue Todesfälle: /

Todesfälle insgesamt: 757

Kein Reisewarnung mehr wegen Corona für folgende Regionen in Norwegen

Svalbard/Spitzbergen grundsätzlich möglich sind. Es gelten jedoch weiterhin die Einreiseregeln und -beschränkungen nach Norwegen. Das Auswärtige Amt informiert, dass Reisen nachgrundsätzlich möglich sind. Es gelten jedoch weiterhin die Einreiseregeln und -beschränkungen nach Norwegen.

