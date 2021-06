Für Axel Witsel war nach seinem Achillessehnenriss am 09. Januar, nicht nur die Bundesliga-Saison vorbei, sondern auch die Teilnahme bei der Europameisterschaft rückte in weite Ferne. Umso größer dürfte für ihn die Überasschung gewesen sein, als Trainer Roberto Martínez ihn überraschend für den EM-Kader nominierte, obwohl er seit anfang Januar kein Spiel mehr bestritt.

Martínez: „Wir sind zuversichtlich, dass Axel eine große Rolle spielen kann.“

Was hat der Mitfavorit aus Belgien drauf? Wie ist der belgische Kader zusammengestellt? Welche Trikots werden die Nationalspieler von Belgien bei der Europameisterschaft tragen? Wer ist der Trainer? Gegen wen spielt Belgien bei der EM?

Die Nationalmannschaft Belgiens im Porträt.

Dortmunder Thorgan Hazard und Thomas Meunier sind dabei

Angeführt wird der Kader der Belgier von Real-Star und Sorgenkind Eden Hazard. Der 30 jährige hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Sein Bruder Thorgan Hazard hingegen darf sich zusammen mit seinem Teamkollegen aus Dortmund, Thomas Meunier, auf eine Teilnahme bei der Europameisterschaft freuen.

Der Kader von Belgien bei der EM 2021: Hazard, Lukaku und Co.

Belgien will bei der Europameisterschaft seiner Favoritenrolle gerecht werden. Neben den Dortmund-Profis und Herta BSC Kapitän Dedryck Boyata, darf man sich auf Weltstars wie Kevin De Bruyne von Champions League-Finalist Manchester City und Romelu Lukaku von Inter Mailand freuen.

Der belgische EM-Kader im Überblick:

Tor: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (FC Brügge), Matz Sels (Racing Straßburg)

Abwehr: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Hertha BSC), Jason Denayer (Olympique Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Verthongen (Benfica Lissabon), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester City)

Mittelfeld: Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Dennis Praet (Leicester City), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (FC Brügge), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Sturm: Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Dries Mertens (SSC Neapel), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion), Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Romelu Lukaku (Inter Mailand)

Termine und Gruppe von Belgien: Alle Spiele der belgischen Nationalmannschaft bei der EM

Belgien ist der klarer Favorit in Gruppe B. Zum Auftakt der EM 2021 trifft die belgische Nationalmannschaft am 12. Juni in St. Petersburg auf Russland. Nach dem zweiten Spiel in Kopenhagen gegen Dänemark am 17. Juni, kehren die Belgier zurück nach St. Petersburg wo es am 21. Juni gegen die Nationalmannschaft aus Finnland geht.

Alle Termine von Belgien noch einmal im Überblick:

12. Juni 2021, 21:00 Uhr

Belgien - Russland (Sankt Petersburg, ZDF)

17. Juni 2021, 18:00 Uhr

Dänemark - Belgien (Kopenhagen, ZDF)

21. Juni 2021, 21:00 Uhr

Finnland – Belgien (Sankt Petersburg, ARD/Telekom)

Trikot: Heimtrikot und Auswärtstrikot von Belgien bei der EM 2021

Das Heimtrikot der Belgier für die EM-Endrunde im Sommer 2021 hauptsächlich in Rot gehalten, wobei zwei schwarze gestrichelte dicke Querstreifen die Vorderseite zieren.

Auswärts läuft die belgische Nationalmannschaft in einem weißen Jersey mit dezenten Schwarztönen auf. Auf der Brust befindet sich neben dem Adidas-Logo und dem belgischen Verbandsemblem auch die Rückennummer.Das Logo von Sponsor Adidas sowie die Rückennummer auf der Brust sind in Gelb gehalten, um auch die dritte Farbe der belgischen Nationalflagge am Shirt abzubilden. Auch der Kragen und die beiden Ärmelenden sind in den Farben schwarz und gelb.

Belgien Trainer: Das ist Nationaltrainer Roberto Martínez

Nach der EM 2016 wurde Roberto Martínez belgischer Nationaltrainer. In bisher 54 Spielen kann der Spanier einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,48 vorweisen. Vor seinem Amtsantritt in Belgien war er bereits für die englischen Vereine Swansea City, Wigan Athletic und Everton tätig. Sein Vertrag wurde letztes Jahr bis zur WM 2022 verlängert.

Alle Kader der EM 2021 im Überblick: Spanien, Italien, Portugal, Frankreich und Co.

Einen Überblick über die weiteren Mannschaften bei der EM 2021 bekommt ihr im jeweiligen Übersichts-Artikel. Hier gibt es alles zu den Spielern, Trainern, zur Aufstellung und Besonderheiten der Top-Mannschaften: