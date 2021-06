Im ersten Gruppenspiel der EM trifft die deutsche Nationalelf auf den starken Gruppengegner Frankreich. Die französische Nationalmannschaft hat eine Sensation für die Europameisterschaft 2021 zu bieten: Karim Benzema von Real Madrid wurde von Trainer Didier Deschamps für Frankreichs EM-Kader nominiert.

Der Stürmer von Real Madrid wurde vor mehr als fünf Jahren aus der „Equipe Tricolore“, wie die Nationalmannschaft Frankreichs genannt wird, verbannt. Der 33-Jährige sorgte für einen Skandal, als er seinen Nationalmannschafts-Kollegen Mathieu Valbuena mutmaßlich mithilfe eines Sexvideos erpresste. Der Fall soll in Frankreich im Oktober vor Gericht verhandelt werden.

Davor aber sollen aus Sicht der Equipe, immerhin Weltmeister 2018, rein sportliche Schlagzeilen stehen: Alle Infos zum EM-Kader von Frankreich, dem ersten Gruppengegner Deutschlands, außerdem zum Trainer, den Spielern und den EM-Trikots 2021 bekommt ihr hier.

Nominierung von Karim Benzema: Der Real-Stürmer fährt für Frankreich zur EM

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sorgt mit der Nominierung von Karim Benzema für die EM für Aufsehen. Der Real-Stürmer war lange suspendiert. Die Statistik und die aktuelle Form jedenfalls sprechen für Benzema: In 33 Spielen konnte der Stürmer in dieser Saison für Real Madrid 22 Tore erzielen. Dazu kommen 8 Torvorlagen und sechs Tore in der Champions League.

Am Dienstag, den 18.05.2021 um 20:30 Uhr wurde von Deschamps sein 26-Mann-Kader bekannt geben.

Das ist der Kader von Frankreich für die EM 2021

Tor: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (OSC Lille), Steve Mandanda (Olympique Marseille)

Abwehr Lucas Digne (FC Everton), , Lucas Hernández (FC Bayern), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain),Benjamin Pavard (FC Bayern), Jules Kounde (FC Sevilla), Clément Lenglet (FC Barcelona), Léo Dubois (Olympique Lyon), Benjamin Pavard (FC Bayern), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (FC Chelsea)

Mittelfeld: N'Golo Kanté (FC Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (FC Bayern), Thomas Lemar (Atlético Madrid),Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur),

Sturm: Kingsley Coman (FC Bayern), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (FC Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Frankreich bei der EM 2021: Das sind die Gegner in Gruppe

Dienstag, 15.06., 21 Uhr, Frankreich gegen Deutschland

Samstag, 19.06., 15 Uhr, Ungarn gegen Frankreich

Mittwoch, 23.06., 21 Uhr, Portugal gegen Frankreich



Was können Frankreichs Trainer Didier Deschamps und sein Team bei der EM 2021 reißen: Das ist der Kader der Equipe Tricolore.

© Foto: Franck Fife / AFP

Trainier Didier Deschamps: Das ist der Trainer von Frankreich für die EM 2021

Didier Claude Deschamps ist ein ehemaliger französischer Fußballspieler und heute Trainer der französischen Nationalelf. Zu seiner aktiven Zeit galt er in Europa als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler. Der Trainer im Porträt:

Alter: 52 Jahre (*15. Oktober 1968)

Geburtsort: Bayonne, Frankreich

Spielernummer: 11

Bevorzugte Formation: 4-2-3-1

Kinder: Dylan Deschamps

EM 2021: Die Trikots der französischen Nationalmannschaft

So sieht das Heimtrikot der französischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im Juni 2021 aus:

Das Heimtrikot von Frankreich bei der EM 2021.

© Foto: Nike

Und das ist das Auswärtstrikot der französischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im Juni 2021:

Das Auswärts-Trikot von Frankreich bei der EM 2021.

© Foto: Nike

