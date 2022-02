Eine der bedeutsamsten Sport-Veranstaltungen der Welt steht an: Am Sonntag, 13.02.2022, findet der Super Bowl LVI in Los Angeles statt. Doch nicht nur das NFL-Finale wird mit Spannung erwartet, sondern auch die legendäre Halbzeitshow 2022. Eine größere Bühne gibt es für Künstler wohl kaum. In diesem Jahr dürfen sich die Fans und Zuschauer auf ein wahres Hip-Hop-Spektakel freuen: Bei der Halftime Show 2022 treten nämlich gleich fünf Stars gemeinsam auf!

Alle Künstler, die Uhrzeit und die Übertragung sowie alle weiteren Infos zur Halbtime Show findet ihr hier im Überblick.

Super Bowl 2022 Halbzeitshow: Wann ist die Halftime Show?

Der Super Bowl findet in diesem Jahr am Sonntag, 13.02.2022, in den USA statt. Kickoff ist in Amerika um 15:30 Uhr Ortszeit (Pacific Standard Time), an der Ostküste der USA ist es zum Kickoff bereits 18:30 Uhr.

Deutschland müssen sich die Football-Fans auf eine lange Nacht einstellen. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Kickoff hierzulande nämlich erst um 0:30 Uhr, also in der Nacht von Sonntag, 13.02., auf Montag, 14.02., zu sehen. Je nach Spieltempo in der ersten Halbzeit fängt die Halbzeitshow beim zwischen 1:45 Uhr und 2:00 Uhr. Inmüssen sich die Football-Fans auf eine lange Nacht einstellen. Aufgrund der Zeitverschiebung ist derhierzulande nämlich erst um 0:30 Uhr, alsozu sehen. Je nach Spieltempo in der ersten Halbzeit fängt die Halbzeitshow beim Super Bowl immer unterschiedlich an. Voraussichtlich startet die Halftime Show nach deutscher Zeit ca.

Die Übertragung der Halbzeitshow läuft so wie der Super Bowl auf ProSieben.

Super Bowl 2022 Halbzeitshow: Diese Stars treten in der Halftime Show auf

Die Halftime Show 2022 steht ganz im Zeichen des Raps und Hip Hops: Beim 56. Super Bowl treten die Rapper Snoop Dogg und Eminem auf. Zudem wirken Dr. Dre, Kendrick Lamar und die R&B-Sängerin Mary J. Blige mit.

Für die Halbzeitshow werden diese fünf Weltstars im SoFi Stadium in Inglewood nahe Los Angeles zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Zusammen haben sie 43 Grammy-Trophäen gewonnen. Laut NFL ist von ihnen in der Halbzeitshow „12 Minuten unvergessliche Großartigkeit“ zu erwarten.

Liste der Stars der Super Bowl Halbzeitshow 2022 im Überblick:

Snoop Dogg (oben l.), Eminem (oben r.), Kendrick Lamar (unten l.), Mary J. Blige und Dr. Dre stehen bei der Super Bowl 2022 Halbzeitshow zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne.

Super Bowl 2022 Halbzeitshow: Trailer zur Halftime Show

Die Halbzeitshow 2022 verspricht ein absolutes Rap-Spektakel zu werden. Allein die Ankündigung der fünf Stars hätte schon gereicht – doch mittlerweile hat Pepsi, der Hauptsponsor der Halbzeitshow, den Trailer „The Call“ zur Halftime Show veröffentlicht und der zeigt schon deutlich, worauf sich die Zuschauer einstellen könnnen.

Super Bowl 2022 Halbzeitshow: Die Songs in der Halftime Show

Fans wollen natürlich am liebsten jetzt schon wissen, welche Songs in der Halbzeitshow performt werden. Doch die Veranstalter machen wie jedes Jahr ein großes Geheimnis um die genauen Auftritte.

Im Trailer sind jedoch gleich mehrere der größten Hits der fünf Hip-Hop-Künstler zu hören. Sehr gut möglich, dass diese auch in der Halftime Show gespielt werden.

Eminem – „Rap God“

Dr. Dre Feat. Snoop Dogg – „The Next Episode“

Mary J. Blige – „Family Affair“

Kendrick Lamar – „Humble“

Dr. Dre Feat. Snoop Dogg – „Still D.R.E.“

Dr. Dre – „California Love“ (Remix)

Super Bowl Halbzeitshow: Die Halftime Shows der vergangenen Jahre

Für die Halbzeitshow vom Super Bowl überlegen sich die Künstler immer spektakuläre Auftritte. Akrobatik und ausgefallene Performances unterhalten die Football-Fans weltweit. Bis 1990 traten in der Pause Blaskapellen auf, erst ab 1991 setzten die Organisatoren auf Musik-Acts. Unvergessen bleiben etwa der Auftritt von Michael Jackson 1993 oder der „Nippelgate“ von Justin Timberlake und Janet Jackson im Jahr 2004.

Wer trat schon alles beim Super Bowl auf? Wir haben euch die Künstler der letzten Jahre aufgelistet:

2021: The Weeknd

2020: Shakira und Jennifer Lopez

2019: Maroon 5

2018: Justin Timberlake

2017: Lady Gaga

2016: Coldplay

2015: Katy Perry

2014: Bruno Mars

2013: Beyoncé

2012: Madonna

2011: The Black Eyed Peas

2010: The Who

2009: Bruce Springsteen and the E Street Band

2008: Tom Petty & the Heartbreakers

2007: Prince, Florida A&M University Marching 100 Band

2006: The Rolling Stones

2005: Paul McCartney

2004: Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock and Justin Timberlake

2003: Shania Twain, No Doubt, Sting

2002: U2

2001: Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly

2000: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton

Super Bowl 2022: Hier bekommt ihr alle Infos zum NFL-Finale

Der Super Bowl ist eines der größten Sport-Events der Welt, das jedes Jahr von einem Millionenpublikum verfolgt wird. In den nachfolgenden Artikeln bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Super Bowl 2022: