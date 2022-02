SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Das Stadion erfasst regulär rund 70.000 Zuschauer, für den Super Bowl wird die Kapazität erhöht. Seit der Eröffnung 2020 dient es den Los Angeles Rams als Heimstätte. Damit ist die Mannschaft mit Quarterback Matthew Stafford erst das zweite Team, welches im Super Bowl im eigenen Stadion antritt. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl 2022 statt. Austragungsort des wichtigsten Football-Events des Jahres ist dasin Inglewood, Kalifornien. Daserfasst regulär rund 70.000 Zuschauer, für den Super Bowl wird die Kapazität erhöht. Seit der Eröffnung 2020 dient es denals Heimstätte. Damit ist die Mannschaft mit Quarterback Matthew Stafford erst das zweite Team, welches im Super Bowl im eigenen Stadion antritt.

Woher hat das SoFi Stadium seinen Namen?

Wie viel hat der Bau des Austragungsortes gekostet?

Wie viele Zuschauer sind beim Super Bowl 2022 erlaubt?



SoFi Stadium: Alle Infos zum Austragungsort des Super Bowls 2022

2016 kehrten die Los Angeles von St. Louis zurück nach Los Angeles. Mit dem Umzug war der Bau eines neuen Stadions verknüpft. Das SoFi Stadium ist ein Neubau und gilt seitdem als Heimstadion der LA Rams.

Alle Fakten zum SoFi Stadium im Überblick:

Name : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Ort: Inglewood, Kalifornien, USA

Inglewood, Kalifornien, USA Heimteams: Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers

Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers Eigentümer: Kroenke Group, Stadt Inglewood

Kroenke Group, Stadt Inglewood Baubeginn: 17. November 2016

17. November 2016 Eröffnung: 23. August 2020

23. August 2020 Kosten: 5 Milliarden US-Dollar

5 Milliarden US-Dollar Kapazität: 70.270 Sitze

SoFi Stadium und der Super Bowl: Wie viele Zuschauer sind erlaubt?

Im SoFi Stadium finden bei regulären NFL-Spielen 70.270 Zuschauer einen Platz. Beim Super Bowl 2022 wird allerdings an die Maximalkapazität gegangen, sodass 100.240 Zuschauer das diesjährige Endspiel um die Vince Lombardi Trophy live vor Ort verfolgen können.

Austragungsort Super Bowl: So viel hat das SoFi Stadium gekostet

Stolze fünf Milliarden US-Dollar hat der gesamte Komplex laut Schätzungen gekostet. Damit ist das SoFi Stadium in Ingelwood das mit Abstand teuerste Stadion der Welt. Das Stadion alleine umfasste Kosten in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar. Das gesamte Stadion umfasst eine Fläche, die etwa dreieinhalb Mal so groß ist wie Disneyland. Neben der futuristischen Dachkonstruktion, die sich über das gesamte Gelände streckt und das Stadion zu einer Mischung aus Halle und Arena macht, beeindruckt vor allem die 6500 Quadratmeter riesige Videowand. Der „Infinity Screen“ von Samsung erstreckt sich über das komplette Stadion und ist in Länge und Breite größer als das Spielfeld. Er hängt unter dem Dach des Stadions und wird von beiden Seiten bespielt.

Austragungsort Super Bowl 2022: Daher kommt der Name des SoFi Stadiums

Der Namenssponsor des neuen Stadions ist SoFi (Social Finance Inc.), ein Personal Finanzierungsunternehmen. Am 15. September 2019 wurde ein 20-Jahres-Vertrag im Wert von über 30 Millionen US-Dollar pro Jahr geschlossen, ein Rekord für alle Namensrechte für eine Sportstätte. Das Unternehmen wurde somit einer der offiziellen Partner sowohl der Rams als auch der Chargers sowie des Veranstaltungsortes und des umliegenden Unterhaltungsviertels.

SoFi Stadium: Wofür wird das Super Bowl-Stadion noch genutzt?

Neben NFL-Spielen werden im SoFi Stadium auch der neue LA Bowl, ein Spiel der College-Football-Organisation NCAA, sowie Wrestlemania 39 (2023) und die Olympischen Sommerspiele 2028 stattfinden.

Super Bowl LVI: Alle Infos zum NFL-Finale 2022

