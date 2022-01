Am 13. Februar findet der Super Bowl 2022 statt – eines der größten Sport-Highlights des Jahres. Die USA sind bekannt dafür, aus allem ein Event zu machen, mit großen Gefühlen und spektakulären Showeinlagen. Nichts anderes erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer beim Super Bowl, angefangen mit der Nationalhymne, die zu Beginn gesungen wird. Diese wird jedes Jahr von jemandem anderen gesungen, es gilt als große Ehre, beim Super Bowl die Hymne zu singen. Wer wird sie also 2022 singen?

Super Bowl Nationalhymne: Wer singt 2022 die Hymne?

Noch hat die NFL nicht bekanntgegeben, wer am 13. Februar 2022 die Nationalhymne singen wird. Sobald die Person(en) bekannt sind, werden wir euch an dieser Stelle darüber informieren.

Hymne der USA beim Super Bowl: Wer hat bisher gesungen?

Jedes Jahr wird zum Auftakt des Super Bowls in den USA die Nationalhymne gesungen. Die Hymne heißt „Star-Spangled Banner“ – nicht zu verwechseln mit „America the Beautiful“, das beim Super Bowl vor der Nationalhymne gesungen wird. In den vergangenen 20 Jahren haben folgende Personen den Star-Spangled Banner beim Super Bowl gesungen:

Backstreet Boys (2001)

Mariah Carey (2002)

Dixie Chicks (2003)

Beyoncé (2004)

Chor verschiedener US-Militärs (2005)

Aaron Neville und Aretha Franklin (2006)

Billy Joel (2007)

Jordin Sparks (2008)

Jennifer Hudson (2009)

Carrie Underwood (2010)

Christina Aguilera (2011)

Kelly Clarkson (2012)

Alicia Keys (2013)

Renée Fleming (2014)

Idina Menzel (2015)

Lady Gaga (2016)

Luke Bryan (2017)

Pink (2018)

Gladys Knight (2019)

Demi Lovato (2020)

Jazmine Sullivan und Eric Church (2021)

Nationalhymne der USA: Star-Spangled Banner und America the Beautiful

Beim Super Bowl werden in der Regel zwei Lieder zum Auftakt gesungen: Die Nationalhymne „Star-Spangled Banner“ und dann noch das Lied „America the Beautiful“. Beide Songs haben patriotischen und symbolischen Charakter und werden beim Super Bowl von Stars oder bedeutenden Personen gesungen.

Der Star-Spangled Banner wurde von einem Gedicht aus 1814 abgeleitet. Das Lied ist aber erst seit 1931 die offizielle Nationalhymne der USA.

America the Beautiful ist ein Lied, dass ursprünglich als Gedicht für den 4. Juli, dem Nationalfeiertag der USA, geschrieben wurde. Es wird heutzutage als eine Art zweite Hymne der USA gehandhabt - in der Vergangenheit hat es auch schon Bestrebungen gegeben, den Star-Spangled Banner durch America the Beautiful abzulösen. Bei der Amtsübernahme von Präsident Joe Biden im Jahr 2021 hat Jennifer Lopez eine Version von America the Beautiful gesungen.

