Mit dem Super Bowl LVI steht am Sonntag, den 13.02.2022, das Finale der National Football League an.

Cincinnati Bengals spielen im Super Bowl 2022 gegen die LA Rams um die Vince Lombardi Trophy. Diespielen imgegen dieum die Vince Lombardi Trophy.

„Dies ist ein stolzer, stolzer Augenblick für die Bengals“, sagte Eigentümer Mike Brown. „Ich muss unsere Spieler loben. Und unsere Trainer. Sie waren in dieser Saison überragend.“, so der 86-jährige Brown.

Wer ist der Quarterback der Cincinnati Bengals?

der Cincinnati Bengals? Wie oft konnten die Bengals den Super Bowl gewinnen?

In welchem Stadion tragen die Bengals ihre Spiele aus?

tragen die Bengals ihre Spiele aus? Alle Infos zu Cincinnati Bengals findet ihr hier.





Cincinnati Bengals: Das ist der Quarterback des NFL-Teams

Die prestigeträchtigste Position im Football ist der Quarterback. Er ist der Kopf der Offense und der sogenannte Spielgestalter. Die Performance des „QB“ entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Joe Burrow ist der Quarterback der Bengals. Er ist erst 25 Jahre alt und hat in dieser NFL-Saison die beste Passquote (70,4%) an erfolgreichen Pässen.

Brandon Allen ist der zweite Quarterback der Bengals. In der laufenden NFL-Saison kommt der 29-Jährige auf sechs Einsätze.

Super Bowl Siege: Wie oft haben die Cincinnati Bengals das NFL-Finale gewinnen können?

Die Bengals standen bereits zweimal im NFL-Finale, konnten jedoch keines der Endspiele gewinnen. Im dritten Versuch, am 13. Februar 2022, soll es nun klappen. Das Team von Head Coach Zac Taylor steht überraschend im Endspiel – und hat auf dem Weg mit den Las Vegas Raiders, vor allem aber mit den Tennessee Titans und den Kansas City Chiefs zwei absolute Top-Teams rausgeworfen.

Cincinnati Bengals: Das sind die wichtigsten Spieler des Super-Bowl-Finalisten

Der Herzstück des NFL-Finalisten ist ganz klar Joe Burrow. Neben dem „QB“ sorgt ein weiterer Spieler der Bengals für großes Aufsehen: Ja'Marr Chase.

Der 21-jährige Wide Receiver spielt seine erste Profisaison in der NFL – nun spielt der Rookie mit seinem Team im Super Bowl.

Hier findet die wichtigsten Spieler der Cincinnati Bengals:

Quarterback:

Joe Burrow

Der Quarterback der Cincinnati Bengals ist der zentrale Baustein in der bislang so unerwartet erfolgreichen Saison seiner Mannschaft. Burrow spielt erst seine zweite NFL-Saison und hat noch dazu erst einen Kreuzbandriss überstanden. Er lässt sich quasi nie aus der Ruhe bringen, ist außergewöhnlich talentiert und bei einem Sieg der Bengals gegen die Rams mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Grund dafür gewesen.

Wide Receiver:

Ja'Marr Chase

Schon am College waren Chase und Quarterback Joe Burrow in einem Team - nun zocken sie eben bei den Profis und zeigen, wie herausragend sie miteinander harmonieren. Chase ist erst am Donnerstag zum besten Liga-Neuling in der Offensive gewählt worden, seine 13 Touchdowns bislang sind ein Grund dafür. Hat er einen Tag wie beispielsweise in der Hauptrunde beim Sieg gegen die Kansas City Chiefs mit elf gefangenen Pässen über 266 Yards und drei Touchdowns - er würde seine Premierensaison in der NFL mit einem noch viel wichtigeren Titel krönen.

Tee Higgins

Linebacker:

Logan Wilson

Running Back:

Joe Mixon

Defensive End:

Trey Hendrickson



Cincinnati Bengals Logo: So sieht der Helm der Bengals aus





Der Helm mit dem Logo der Cincinnati Bengals.

© Foto: DPA

Das Logo der Cincinnati Bengals ist an die Farben und das Muster eines bengalischen Tigers angelehnt. Die Farben sind orange und schwarz, den Helm zieren schwarze Streifen auf orangenem Grund. Das Logo wird ansonsten als „B“ im selben Muster gezeigt. In vorherigen Versionen waren teilweise Tiger im Emblem gewesen.

Super Bowl LVI: Cincinnati Bengals in Los Angeles eingetroffen

Die Cincinnati Bengals sind für den Super Bowl in Los Angeles eingetroffen. Das Flugzeug mit der Mannschaft landete am Dienstagmittag (Ortszeit). Bis zum Duell mit den Los Angeles Rams bereitet sich das Team um Quarterback Joe Burrow auf dem Gelände der University of California (UCLA) vor. Am Abend zuvor hatten sich die Bengals vor mehreren zehntausend Fans feiern lassen und vor der Abreise aus Ohio verabschiedet.

Cincinnati Bengals: In diesem Stadion spielt der NFL-Finalist

Das Football-Team Cincinnati Bengals trägt seine Spiele im Paul Brown Stadium aus. Das Stadion bietet für ca. 65.000 Fans Platz.

Die Spielstätte der Bengals wurde nach dem Gründer Paul Brown benannt.

Der Super Bowl findet im Stadion der LA Rams statt. Somit hat Los Angeles den Heimvorteil im Endspiel. Im NFL-Finale wird die Kapazität

Super Bowl LVI: Alle Infos zum NFL-Finale 2022

In den nachfolgenden Artikeln bekommt ihr alle wichtigen Infos zum diesjährigen Super Bowl: