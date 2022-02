Am heutigen Sonntag, den 13.02.2022, startet mit dem Super Bowl LVI das große Football-Highlight der NFL-Saison 2021/22.

Cincinnati Bengals und die LA Rams um die begehrte begehrte Vince Lombardi Trophy. Im Super Bowl 2022 kämpfen dieund dieum die begehrte begehrte Vince Lombardi Trophy.

Wann ist Kickoff und zu welcher deutschen Zeit startet der Super Bowl? Alle Infos zu den Terminen bekommt ihr hier.

Super Bowl 2022: Uhrzeit in Deutschland, Kickoff, Termin: Wann findet das NFL-Finale statt?

Wie gewohnt findet das Highlight der Football-Saison an einem Sonntag statt. Für den Super Bowl 2022 ist demnach der 13. Februar angesetzt. In Amerika kommt es um 15:30 Uhr Ortszeit (Pacific Standard Time) zum Kickoff – an der Ostküste der USA um 18:30 Uhr.

Die deutschen Football-Fans müssen sich aufgrund der Zeitverschiebung allerdings auf eine lange Nacht einstellen: Nach deutscher Uhrzeit startet der Super Bowl erst um 00:30 Uhr in der Nacht von Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar.

Super Bowl LVI Dauer: Wie lange geht das Finale?

Die reine Spielzeit eines Football-Spiel beträgt 4 x 15 Minuten. Aufgrund von Timeouts, Unterbrechungen und Pausen ziehen sich Footballspiele allerdings über mehrere Stunden. Die durchschnittliche Dauer eines Super Bowls beträgt circa vier Stunden. Doch aufgrund der regelmäßig angehaltenen Uhr und der Halbzeitshow kommt es vor, dass das NFL-Finale auch bis zu fünf Stunden dauern kann. Zusätzlich kann eine mögliche Overtime die Spiellänge auf über fünf Stunden strecken. Es kommt daher auf den Spielverlauf an, wann die Football-Fans in Deutschland am Montagmorgen ins Bett können.

Super Bowl LVI: Alle Infos zum NFL-Finale 2022

