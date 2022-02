Teams der Los Angeles Rams und der Cincinnati Bengals gegeneinander an. Der Super Bowl 2022 findet an diesem Sonntag, 13. Februar (14. Februar deutscher Zeit) statt und ist das größte Eintages-Sportevent der Welt. Im SoFi Stadion treten diederund dergegeneinander an.

NFL Super Bowl 2022: Wann und wo findet das Playoff-Finale statt?

Wie gewohnt findet das Highlight der Football-Saison an einem Sonntag statt. Für den Super Bowl 2022 ist demnach der 13. Februar angesetzt. In Amerika kommt es um 15:30 Uhr Ortszeit (Pacific Standard Time) zum Kickoff, nach deutscher Zeit startet der Super Bowl erst um 00:30 Uhr in der Nacht von Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar. Austragungsort des diesjährigen Super Bowls ist das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.

Super Bowl 2022 Teams: Mannschaften der Bengals und Rams treten gegeneinander an

In der NFC belegten die Rams mit Qaurterback Matthew Stafford den dritten Rang und setzten sich anschließend klar gegen die Arizona Cardinals durch. In der Divisional-Runde folgte ein Sieg gegen die Tampa Bay Bucs. Nach einem 20:17 gegen die San Francisco 49ers steht das Team nun im Finale.

Der Gegner der Cincinnati Bengals schaffte es in der AFC auf den vierten Rang. Siege gegen die Las Vegas Raiders und die Tennessee Titans führten zum Einzug in die Conference Championships. Dort setzte sich das Team von Quarterback Joe Burrow überraschend mit 27:24 gegen Kansas City durch und steht somit im Super Bowl 2022.

Super Bowl 2022 Teams: Spieler und Kader der Los Angeles Rams

Das sind die möglichen Starter der Los Angeles Rams im Überblick:

Quarterback: Matthew Stafford

Matthew Stafford Runningback: Cam Akers

Cam Akers Wide Receiver: Cooper Kupp

Cooper Kupp Wide Receiver: Odell Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. Tight End: Tyler Higbee

Tyler Higbee Offensive Tackle: Andrew Whitworth

Andrew Whitworth Offensive Guard: David Edwards

David Edwards Center: Brian Allen

Brian Allen Defensive Tackle: Aaron Donald

Aaron Donald Defensive End: A’Shawn Robinson

A’Shawn Robinson Inside Linebacker: Troy Reeder

Troy Reeder Outside Linebacker: Von Miller

Von Miller Cornerback: Jalen Ramsey

Jalen Ramsey Safety: Nick Scott

Nick Scott Place Kicker : Matt Gay

: Matt Gay Punter: Johnny Hekker

Johnny Hekker Kick Returner: Brandon Powell

Super Bowl 2022 Teams: Spieler und Kader der Cincinnati Bengals

Hier seht ihr die möglichen Starter der Cincinnati Bengals im Überblick:

Quarterback: Joe Burrow

Joe Burrow Runningback: Joe Mixon

Joe Mixon Wide Receiver: Ja'Marr Chase

Ja'Marr Chase Wide Receiver: Tee Higgins

Tee Higgins Tight End: C.J. Uzomah

C.J. Uzomah Offensive Tackle: Jonah Williams

Jonah Williams Offensive Guard: Quinton Spain

Quinton Spain Center: Trey Hopkins

Trey Hopkins Defensive Tackle: D.J. Reader

D.J. Reader Defensive End: Trey Hendrickson

Trey Hendrickson Inside Linebacker: Markus Bailey

Markus Bailey Outside Linebacker: Logan Wilson

Logan Wilson Cornerback: Chidobe Awuzie

Chidobe Awuzie Safety: Vonn Bell

Vonn Bell Place Kicker : Evan McPherson

: Evan McPherson Punter: Kevin Huber

Kevin Huber Kick Returner: Chris Evans







Super Bowl LVI: Alle Infos zum NFL-Finale 2022

