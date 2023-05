Odell Beckham Jr. gehört zu den besten Wide Receivern der NFL. Was ist über das Privatleben von Odell Beckham Jr. bekannt?

Alle Infos zu OBJ bekommt ihr hier.

Odell Beckham Jr. im Steckbrief

Alle Fakten zu Odell Beckham Jr. auf einen Blick:

Name : Odell Cornelious Beckham Jr.

: Odell Cornelious Beckham Jr. Geburtstag : 5. November 1992

: 5. November 1992 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort : Baton Rouge, Louisiana, USA

: Baton Rouge, Louisiana, USA Heimatstadt: New Orleans, Louisiana, USA

New Orleans, Louisiana, USA Staatsangehörigkeit: Amerikanisch

Amerikanisch Beruf : NFL-Profi

: NFL-Profi Größe : 1,80 m

: 1,80 m Gewicht: 90 kg

90 kg Trikotnummer: 3

3 Position: Wide Receiver

Wide Receiver Instagram : obj

: obj Twitter: @obj

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Odell Beckham Jr. Karriere – NFL-Draft 2014, Super Bowl 2022

Odell Beckham Jr. fing schon als Kind mit dem American Football an: An der Isidor Newman School in New Orleans spielte er auch Basketball, Fußball und war Sprinter auf der Bahn. Der englische Fußball-Star David Beckham soll sein Idol gewesen sein

Nach der Schule bekam er ein Stipendium der Lousisana State University aus seiner Geburtsstadt Baton Rouge. Dort spielte er von 2011 bis 2014. Dann zogen ihn beim NFL Draft die New York Giants. Schon ein Jahr, am 31. Januar 2015, später wurde er als Offensive Rookie of the Year ausgezeichnet. Seitdem hat er sich zu einem der besten Wide Receiver der NFL entwickelt, er kann also besonders gut lange Pässe fangen.

Von 2019 bis 2021 spielte er für die Cleveland Browns. In der Saison 2020 konnte er nur die ersten sieben Spiele bestreiten, dann riss er sich das Kreuzband. Am 5. November 2021, seinem 29. Geburtstag, entließen ihn die Browns. Nur sechs Tage später nahmen ihn die Los Angeles Rams für den Rest der Saison 2021 unter Vertrag.

Circa zwei Monate später gewann er mit den Rams den Superbowl, bei dem er sich im Laufe des Spiels einen Kreuzbandriss zuzog.

Nachdem OBJ aufgrund dieser Verletzung die Saison 2022 aussetzte, unterschrieb er Anfang 2023 bei den Baltimore Ravens einen neuen Vertrag.

NFL, Rookie, Pro Bowl – Odell Beckham Jr. größte Erfolge seiner Karriere

Offensive Rookie of the year 2015

er wurde schon dreimal für den Pro Bowl (All-Star-Game) nominiert (2014, 2015 und 2016)

2014 wählen ihn die New York Giants beim NFL Draft aus

Familie von Odell Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. wurde am 5. November 1992 als Sohn von Odell Beckham Sr. und Heather van Norman geboren. Sein Vater spielte selbst College Football. Seine Mutter war eine national erfolgreiche Leichtathletin und Staffel-Läuferin. Als sie mit Odell schwanger war, trainierte sie gerade für die nationalen Ausscheidungswettkämpfe zu den Olympischen Spielen.

Laut verschiedener Medienberichte hat Odell Beckham Jr. viele Prominente als Freunde – darunter seinen Namensvetter und Kindheitsidol David Beckham, James Corden, Beyoncé, LeBron James, Drake und David Alaba.

Odell Beckham Jr.: Vermögen

In der NFL hat OBJ bereits ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Rein auf dem Football-Feld hat Beckkham Jr. bereits 93.950.198 Dollar verdient.