NFL kommt nach "Good Old Germany" – ausgewählte Städte dafür sind einem aktuellen Twitter-Post der NFL zufolge München und Frankfurt. Die Entscheidung wurde am Mittwoch in Los Angeles im Vorfeld des SoFi Stadium in Inglewood nahe Los Angeles ausgetragen. Nun ist es offiziell: In Deutschland soll der Siegeszug des Footballs unaufhaltsam weitergehen. Diekommt nach "Good Old Germany" – ausgewählte Städte dafür sind einem aktuellen Twitter-Post der NFL zufolgeund. Die Entscheidung wurde am Mittwoch in Los Angeles im Vorfeld des Super Bowls 2022 zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams bekannt gegeben, hieß es in einer Meldung. Das Endspiel um die NFL-Meisterschaft wird in der Nacht von Sonntag auf Montag imnahe Los Angeles ausgetragen.





NFL in Deutschland: Erstes Spiel 2022 in München

Von 2022 bis mindestens 2025 soll jeweils ein NFL-Hauptrundenspiel in Deutschland stattfinden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur SID haben München und Frankfurt den Zuschlag erhalten. Die NFL bestätigte dies am Mittwochabend deutscher Zeit. „Wir freuen uns sehr, München und Frankfurt in der NFL-Familie willkommen zu heißen und sind glücklich, unsere Fans in Deutschland für ihre Leidenschaft zu belohnen, indem wir ihnen das Spektakel eines regulären NFL-Saisonspiels bieten“, sagte NFL Commissioner Roger Goodell bei einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Super Bowl.

Den Auftakt soll die Allianz Arena in München schon in der kommenden Saison machen. Einen genauen Termin für das Spiel nannte die NFL noch nicht. 2023 sei Frankfurt an der Reihe. Insgesamt finden in den kommenden vier Spielzeiten insgesamt vier Partien in Deutschland statt. Beide Städte werden je zwei Spiele austragen.

Neben den beiden Städten hatte sich auch Düsseldorf um reguläre Hauptrundenspiele der National Football League bemüht, ist bei der Vergabe aber leer ausgegangen.

NFL in Deutschland: München und Frankfurt setzen sich gegen Düsseldorf durch

National Football League (NFL) ist klar: Weltweite Expansion der Marke und die Erschließung neuer Märkte. Im Fokus dabei: die stetig wachsende Football-Community in Deutschland. Von 2022 bis mindestens 2025 soll jeweils ein NFL-Hauptrundenspiel in einem deutschen Stadion stattfinden. Das war bereits vor einigen Monaten kommuniziert worden. Frankfurt, München und Düsseldorf waren dafür in die engere Auswahl gekommen und durften sich Hoffnungen machen - Frankfurt hat sich letztlich gemeinsam mit Eintracht Frankfurt und dem Deutsche Bank Park (Zuschauer-Kapazität 51.500) ebenso wie München (Zuschauer-Kapazität 75.000) durchgesetzt, Düsseldorf geht leer aus. Darüber hinaus wird abseits der USA in London und Mexiko-Stadt gespielt.

Der Plan derist klar: Weltweite Expansion der Marke und die Erschließung neuer Märkte. Im Fokus dabei: die stetig wachsende Football-Community in Deutschland. Von 2022 bis mindestens 2025 soll jeweils ein NFL-Hauptrundenspiel in einem deutschen Stadion stattfinden. Das war bereits vor einigen Monaten kommuniziert worden. Frankfurt,waren dafür in die engere Auswahl gekommen und durften sich Hoffnungen machen -hat sich letztlich gemeinsam mitund dem Deutsche Bank Park (Zuschauer-Kapazität 51.500) ebenso wie München (Zuschauer-Kapazität 75.000) durchgesetzt, Düsseldorf geht leer aus. Darüber hinaus wird abseits der USA in London und Mexiko-Stadt gespielt.

Tickets für die NFL-Spiele in Deutschland kaufen – Infoseite für München eingerichtet

Es gibt aktuell noch keinen offiziellen Starttermin für den Ticketverkauf. Allerdings hat die NFL für den Standort München die Webseite nfl.com/munich aufgebaut. Dort finden Fans alle Infos, um den Ticketverkauf nicht zu verpassen. Laut NFL wird auf der Seite bekanntgegeben, wenn es Neuigkeiten zu den Verkäufen gibt.

NFL-Spiel in Frankfurt: Das sind die Pläne der Stadt

„Sollten wir den Zuschlag bekommen und eine Partnerschaft mit der NFL eingehen, werden wir Geld für die Herrichtung von innerstädtischen Plätzen ermöglichen, um die Ausrichtung von Veranstaltungen wie Fanfesten nachhaltig zu erleichtern“, hatte Sportdezernent Mike Josef zuletzt gesagt. „Außerdem werden wir den Aufbau von Strukturen für Football und Flag-Football insbesondere im Jugendsport unterstützen. Der American Football in Frankfurt wird einen regelrechten Boost erleben.“

NFL-Spiel in München: Nächster Schritt in „langjähriger Partnerschaft“

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München arbeite „seit der Eröffnung unseres US-Büros 2014 mit der NFL zusammen“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn. „Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft zu machen, indem wir ein reguläres NFL-Saisonspiel in unserem Heimstadion ausrichten.“

NFL-Spiele in Frankfurt und München: NFL erkennt Deutschland als Wachstumsmarkt

Galaxy bekannt. Die NFL hat Deutschland als großen Wachstumsmarkt identifiziert, die Liga will in der Gastgeberstadt stark den Nachwuchs fördern.



Frankfurt war und ist Fans auch als Standort des Football-Teamsbekannt. Die NFL hat Deutschland als großenidentifiziert, die Liga will in der Gastgeberstadt stark den Nachwuchs fördern.

NFL-Profi Johnson befürwortet Spiele in Deutschland

Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson freut sich sehr über die mögliche Auswahl von München und Frankfurt als Gastgeberstädte für Partien der besten Football-Liga der Welt: „Die beiden Standorte sind für mich von vornherein herausgesprungen.“

Seit drei Jahren spielt Johnson für die New England Patriots. Das Team hat seit Beginn des Jahres Marketingrechte in Deutschland und hat deshalb Chancen für das erste NFL-Spiel im Land. Diese Aussicht gefällt Johnson sehr: „Das wäre die Erfüllung eines riesigen Traums, was ich mir vorher nie hätte vorstellen zu können. Es wäre super, da dabei zu sein“, sagte der 27-Jährige. Selbst wenn die Patriots nicht Teil der ersten Begegnung sein sollten, sei das für ihn okay, „weil das für den Sport in meinem Land so viel bedeutet“.

Ex-NFL-Profi Vollmer: „Jetzt sind wir endlich in Deutschland“

„Ich bin überglücklich. Das ist ein Prozess, der vor Jahren angefangen hat und sich zuletzt intensiviert hat. Jetzt sind wir endlich in Deutschland“, sagte Ex-Profi Sebastian Vollmer der Deutschen Presse-Agentur. Das erste Spiel in München ist noch in diesem Jahr. „Es sind nur noch ein paar Monate. Man fühlt, wie aufgeregt die Liga ist auf amerikanischer Seite, aber auch die Deutschen. Das Spiel zum Anfassen ist halt da. Das hilft dem Sport noch mal so richtig.“

Mit dem Team um Quarterback-Superstar Tom Brady holte Vollmer in seiner Karriere bei den New England Patriots zweimal den Super Bowl. Inzwischen arbeitet er auch als Botschafter der NFL. „Wenn wir jetzt endlich nach Deutschland kommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, da noch mehr Fans einzusammeln und das All-Around-Paket NFL zu zeigen. Wir machen ja nicht nur ein Spiel und sind wieder weg“, sagte er und kündigte an, dass die National Football League auch in Schulen und Sportvereine vor Ort investieren werde.

National Football League (NFL) aus USA kommt nach Deutschland

Laut Alexander Steinforth hat die National Football League (NFL) für den deutschen Markt langfristige Pläne. "Die NFL kommt nicht nach Deutschland und ist dann in ein paar Jahren wieder weg. Die NFL kommt nach Deutschland, um zu bleiben", sagte der General Manager Deutschland im Interview mit Spox.

Mit Blick auf die Wachstumschancen hierzulande gehe man "das Ganze bewusst ohne gedankliche Grenzen oder Schranken an. Es gibt das klare Commitment, weiter zu wachsen", betonte Steinforth.

Das erste Spiel auf deutschem Boden in München sei ein "absolutes Leuchtturm-Event", sagte der General Manager: "Wir hoffen und glauben, dass dieses Spiel so viel Begeisterung kreieren und den Stellenwert der NFL in Deutschland nochmal auf ein neues Niveau heben wird. Wir müssen aber auch alles daran setzen, dass die NFL das ganze Jahr über in Deutschland präsent ist." Das könne durch Fan-Feste, Flag Football oder "eine Academy eines Tages" gewährleistet werden: "Wir werden ein deutsches Büro aufbauen."

NFL Übertragung im TV in Deutschland

Über die Jahre wuchs die Popularität weiter, auch dank der bei vielen Fans beliebten Übertragungen des Formats "ranNFL" von ProSiebenSat.1, das die Liga seit 2012 im Free-TV zeigt - dazu kommt im Pay-TV der Streamingdienst DAZN, welcher beispielsweise die Konferenzschaltung RedZone in dieser Saison auch mit deutschen Kommentatoren präsentierte. Dort werden in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr) wieder zahlreiche Fans einschalten, wenn die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams im Super Bowl stehen. Der Football drängt eben immer weiter über den großen Teich nach Europa.

NFL in Deutschland: Chiefs, Patriots, Bucs und Panthers haben Rechte

Vier Mannschaften haben sich die Vermarktungsrechte in Deutschland gesichert:

die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes

die New England Patriots

die Tampa Bay Buccaneers

die Carolina Panthers

Kommen Patrick Mahomes und seine Kansas City Chiefs 2022 nach Deutschland?

© Foto: Paul Sancya/DPA

Super Bowl 2022: Alle Infos zum 56. NFL-Finale

In den nachfolgenden Artikeln bekommt ihr alle wichtigen Infos zum diesjährigen Super Bowl: