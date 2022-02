Dr. Dre, bürgerlich André Romelle Young ist nicht nur Musiker, sondern auch Musikproduzent und Unternehmer. Snoop Dogg, Eminem und 50 Cent wären ohne Unterstützung von Dr. Dre wohl nie so erfolgreich geworden. Halftime-Show, neben den Rap-Stars Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige und Eminem, auf der Bühne. Er ist einer der einflussreichsten Rapper überhaupt:, bürgerlich André Romelle Young ist nicht nur Musiker, sondern auch Musikproduzent und Unternehmer. Snoop Dogg, Eminem und 50 Cent wären ohne Unterstützung von Dr. Dre wohl nie so erfolgreich geworden. Beim diesjährigen Super Bowl steht Dr. Dre in derneben den Rap-Stars Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige und Eminemauf der Bühne.

Wann begann die Karriere von Dr. Dre?

von Dr. Dre? Welches sind die erfolgreichsten Hits von Dr. Dre?

von Dr. Dre? Was ist über sein Privatleben und seine Familie bekannt?

und seine Familie bekannt? Was macht Dr. Dre heute?

Wohnort, Alter, Instagram – Zahlen und Fakten über Dr.Dre

Name : Dr. Dre

: Dr. Dre Bürgerlicher Name: André Romelle Young

André Romelle Young Geburtsdatum : 18. Februar 1965

: 18. Februar 1965 Alter : 56

: 56 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Compton, Kalifornien, USA

Compton, Kalifornien, USA Wohnort : Los Angeles, Kalifornien, USA

: Los Angeles, Kalifornien, USA Beruf : Rapper, Produzent, Unternehmer

: Rapper, Produzent, Unternehmer Körpergröße : 185 cm

: 185 cm Familienstand : geschieden

: geschieden Kinder : fünf Kinder

: fünf Kinder Instagram : drdre

: drdre Twitter: @drdre

Dr. Dre Karriere: Vom Nachtclub-DJ zum Weltstar

Der Rapper kommt am 08. Februar 1965 mit bürgerlichem Namen André Romelle Young in Kalifornien zur Welt. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Mutter auf und konzentrierte sich schon zu Schulzeiten eher auf die Musik als auf das Lernen. Der Rapper begann 1984 regelmäßig in den Nachtclub The Eve After Dark zu gehen und arbeitete dort unter dem Künstlernamen Dr. J. als DJ. Während seiner Arbeit traf er auf Antoine Carraby, der später als DJ Yella bekannt wurde. Young benannte sich in Dr. Dre um.

N.W.A (kurz für „Niggaz Wit Attitudes“). Das zweite Album „Straight Outta Compton“ bringt der Gruppe 1988 den kommerziellen Durchbruch und verkauft sich zweieinhalb Millionen Mal. 1991 gründet Dr. Dre zusammen mit Suge Knight Death Row Records und nimmt den damals noch unbekannten Netflix die vierteilige Dokumentation „The Defiant Ones“ über den Werdegang von Dr. Dre und Jimmy Iovine. Mit verschiedenen Rap-Gruppen veröffentlicht er erste Alben und beginnt als Produzent zu arbeiten. 1986 gründet er mit den Rappern Ice Cube und Eazy-E die Gruppe(kurz für „Niggaz Wit Attitudes“). Das zweite Albumbringt der Gruppe 1988 den kommerziellen Durchbruch und verkauft sich zweieinhalb Millionen Mal. 1991 gründet Dr. Dre zusammen mit Suge Knightund nimmt den damals noch unbekannten Snoop Doggy Dogg unter Vertrag. Auch Rapper wie Eminem Kendrick Lamar und 50 Cent werden durch den Produzenten erfolgreich. Ab den späten 90ern tritt Dr. Dre immer seltener als Musiker in Erscheinung, er produziert für angehende Nachwuchsstars. 2018 erscheint aufdie vierteilige Dokumentationüber den Werdegang von Dr. Dre und Jimmy Iovine.

Karriere als Unternehmer: Kopfhörer Beats by Dr. Dre

In Kooperation mit der Firma Monster Cable entwickelte Dr. Dre eine Serie von Kopfhörern mit dem Namen Beats by Dr. Dre. Die von ihm entworfenen Kopfhörer geben besonders die Bässe deutlich wieder und machen den Musiker zum Multimillionär. 2014 verkaufte er Beats Electronics für drei Milliarden Dollar an Apple Inc. Dr. Dr. Dre verdiente nach Presseberichten circa 500 Millionen Dollar an dem Verkauf.

Dr. Dre privat: Frau, Kinder und Scheidung

Bereits mit 16 Jahren wurde Dr. Dre Vater eines Sohnes, Curtis, der bei dessen Mutter aufwuchs und Young erst 20 Jahre später kennenlernte. Heute ist er unter dem Künstlernamen Hood Surgeon als Rapper aktiv. Von 1990 bis 1996 war Dr. Dre mit der ebenfalls bei Death Row unter Vertrag stehenden Sängerin Michel’le liiert. Mit ihr bekam er 1991 einen Sohn. Im Mai 1996 heiratete er Nicole Threatt, mit der er zwei weitere Kinder hat. Im August 2008 starb Youngs zweiter Sohn, den er mit einer ehemaligen Freundin hatte, Andre Young Jr., im Alter von 20 Jahren. Er wurde von seiner Mutter tot in ihrem gemeinsamen Haus aufgefunden. 2020 reichte Nicole Young nach 24 Jahren Ehe die Scheidung ein und ringt den Rapper so 100 Millionen Dollar ab. Der Musiker ist derweil froh, endlich frei zu sein: „Im August 2021 habe ich erfahren, dass Nicole falsche Missbrauchsvorwürfe benutzt hatte, um aus dem vorehelichen Vertrag rauszukommen. Da habe ich begriffen, dass ich die Frau, die ich geheiratet hatte und welche ich liebte, niemals kannte“, so Dr. Dre.

Die Top 10 Hits von Dr. Dre

Nuthin’ but a ‘G’ Thang

California Love

with Dre Day

Family Affair

Still Dre

Real N Don’t Die

Next Episode

Ain’t No Fun

My Name Is

Lil’ Ghetto Boy

Dr. Dre tritt in der Halbzeitshow des Super Bowls 2022 auf

Halbzeitshow ist das Highlight beim großen US-Footballfinale und übersteigt locker die 100 Millionen Zuschauer alleine in den USA. „12 Minuten unvergessliche Großartigkeit“ kündigten die Veranstalter bereits an. Der Produzent steht neben seinen Schützlingen Snoop Dog, Eminem und Kendrick Lamar auch mit der R&B-Sängerin Einer seiner größten Auftritte steht Dr. Dre erst noch bevor: Im Februar 2022 wird er beim Super Bowl auftreten . Dieist das Highlight beim großen US-Footballfinale und übersteigt locker die 100 Millionen Zuschauer alleine in den USA. „12 Minuten unvergessliche Großartigkeit“ kündigten die Veranstalter bereits an. Der Produzent steht neben seinen Schützlingen Snoop Dog, Eminem und Kendrick Lamar auch mit der R&B-Sängerin Mary J. Blige auf der Bühne.

Dr. Dre Vermögen: So viel verdient der Rapper

Laut vermoegenmagazin.de liegt das Vermögen von Dr. Dre bei stolzen 730 Millionen Dollar. Allein 2022 soll sein Einkommen bei 40 Millionen US-Dollar liegen. Allerdings ist sein Vermögen durch die Scheidung von Nicole Young geschrumpft, um wie viele Millionen Dollar exakt lässt sich nicht sagen.