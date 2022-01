Rapper und Songwriter Kendrick Lamar. Er bringt seine spannende Biografie in Rap-Texten auf die Bühne und wird dafür nicht nur von seinen Fans gefeiert: Im Jahr 2018 gewann Kendrick Lamar für sein Album „Damn.“ als erster Rapper den Pulitzer-Preis für Musik. Die Jury begründet, das Album gebe „eindringliche Momentaufnahmen, die die Komplexität des modernen afro-amerikanischen Lebens einfangen“. In der Halbzeitshow treten beim diesjährigen Super Bowl wieder einige Weltstars auf. Darunter ist auchund Songwriter Kendrick Lamar. Er bringt seine spannende Biografie in Rap-Texten auf die Bühne und wird dafür nicht nur von seinen Fans gefeiert: Im Jahr 2018 gewannfür sein Album „Damn.“ als erster Rapper den Pulitzer-Preis für Musik. Die Jury begründet, das Album gebe „eindringliche Momentaufnahmen, die die Komplexität des modernen afro-amerikanischen Lebens einfangen“.

Wer ist Kendrick Lamar? Songs, Preise, Größe, Alter und mehr. Hier findet ihr alle Infos zu Rapper Kendrick Lamar im Porträt.

Kendrick Lamar beim Super Bowl 2022 in der NFL-Halbzeitshow

US-Rapper Kendrick Lamar. Es wird eine echte West-Coast Performance geben – mit den vier Rappern Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und Lamar. Hinzu kommt US-Sängerin Mary J. Blige, unter anderem bekannt durch ihren Welthit Im vergangenen Jahr war es Weltstar The Weeknd, der für die Halbzeitshow des Super Bowls gebucht war. 2022 stehen gleich fünf Weltstars auf der NFL-Bühne. Darunter auch. Es wird eine echte West-Coast Performance geben – mit den vier Rappernund Lamar. Hinzu kommt US-Sängerin, unter anderem bekannt durch ihren Welthit „Family Affair“

Kendrick Lamar Steckbrief: Vermögen, Größe, Instagram und Co.

Der US-amerikanische Rapper Kendrick Lamar ist in Kalifornien geboren und in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Viele Mitglieder seiner Familie gehörten Gangs an – er selbst wurde aber nie Mitglied. Außerdem hat er im Teenager-Alter schlechte Erfahrungen mit Cannabis gemacht und mit dem Konsum aufgehört. Er trinkt auch keinen Alkohol.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Rapper Kendrick Lamar im Steckbrief:

Geburtstag : 17.06.1987

: 17.06.1987 Alter : 34 Jahre

: 34 Jahre Geburtsort : Compton, Kalifornien

: Compton, Kalifornien Pseudonyme : „K.Dot“, „Cornrow Kenny“ und „Kung Fu Kenny“

: „K.Dot“, „Cornrow Kenny“ und „Kung Fu Kenny“ Größe : 1,68 m

: 1,68 m Vermögen : wird auf etwa 75 Millionen Dollar geschätzt

: wird auf etwa 75 Millionen Dollar geschätzt Instagram: kendricklamar

Kendrik Lamar Kinder: Tochter, Frau und Familie

Whitney Alford. Hier ihr Instagram-Profil (nicht autorisiert): Tochter. Im Jahr 2015 verlobte sich US-Rapper und Songwriter Kendrick Lamar Medienberichten zufolge mit seiner langjährigen Freundin. Hier ihr Instagram-Profil (nicht autorisiert): blushedbywhit . Weiteren Berichten zufolge bekamen Lamar und seine Frau am 26. Juli 2019 ihre erste gemeinsame

Kendrik Lamar auf Instagram: Was bedeutet Oklama?

Instagram-Profil von Kendrick Lamar aufruft, staunt wahrscheinlich nicht schlecht. Er hat fast 10 Millionen Follower, aber nur einen einzigen Beitrag und ein geschwärztes Profilbild. Unter dem Post mit dem kleinen Ordner „nu thoughts“ verweist er auf die Webseite Wer dasvon Kendrick Lamar aufruft, staunt wahrscheinlich nicht schlecht. Er hat fast, aber nur einen einzigen Beitrag und ein geschwärztes Profilbild. Unter dem Post mit dem kleinen Ordner „nu thoughts“ verweist er auf die Webseite oklama.com . Dort lässt sich der Ordner öffnen und ein Text erscheint. Er beginnt mit den Sätzen:

„I spend most of my days with fleeting thoughts. Writing. Listening. And collecting old Beach cruisers. The morning rides keep me on a hill of silence. I go months without a phone.“

Unterschrieben ist der Brief mit „Oklama“. US-Medien spekulieren über die Bedeutung des Wortes. „It could be a pun on `OK Lamar´, schreibt die Plattform „Distractify“ beispielsweise.

Kendrik Lamar: Bekannte Songs und Preise

Kendrick Lamar hat bereits zahlreiche Grammy Awards gewonnen. Bei den Grammy Awards 2014 erhielt Lamar insgesamt 7 Nominierungen. Bei den Grammy Awards 2016 erhielt er insgesamt vier Auszeichnungen. Am 13. Juli 2017 erreichte sein Album „Damn.“ Doppelplatin in den USA erreicht hat – der bis dato größte kommerzielle Erfolg für den Rapper .Im Jahr 2018 wurde er zudem in die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ berufen, die jährlich die Oscars vergibt.

Hier eine Liste mit den bekanntesten Songs und Musikvideos von und mit Kendrick Lamar:

Bad Blood (mit Taylor Swift)

i

Humble

Element

Loyalty (feat. Rihanna)

Youtube Kendrick Lamar - HUMBLE.

Super Bowl Halbzeitshow 2022: Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Dr. Dre

