Bald ist es wieder so weit. Am 13. Februar steigt der 56. Super Bowl in Los Angeles . Die Halbzeit-Show ist für viele Fans das Highlight des Abends. Letztes Jahr stand Weltstarauf der Bühne. Bei der diesjährigensteht neben den Rap-Stars Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige auch Rapperauf der Bühne.