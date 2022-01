, wird gerne auch als „Queen Of HipHop Soul“ bezeichnet. Sie kombiniert ihre Songs mit HipHop-Beats und R&B-Melodien. Ihre ersten Gesangsversuche unternahm sie in einerDie mehrfach ausgezeichnete Sängerin tritt gemeinsam mit den Rappern, Dr.Dre, Eminem , Kendrik Lamar und Snoop Dog in der Halbzeit-Show beim Super Bowl auf.