„Let‘s Dance“ auf RTL. Nach dem Partnertausch der vorigen Folge dürfen die Die Osterpause ist vorbei und die Suche nach dem diesjährigen „Dancing Star“ geht weiter: Am Freitag, 14.04.2023, läuft die siebte reguläre Live-Show vonauf RTL. Nach dem Partnertausch der vorigen Folge dürfen die Paare nun wieder gemeinsam ran – und das gleich doppelt! Denn die prominenten Kandidaten müssen an der Seite ihrer Profitänzer ihr Können sowohl in den Einzeltänzen als auch in den Jury-Teamtänzen beweisen.

Paso Doble, Charleston oder Jive – welche Tänze stehen in Show 7 auf dem Programm? Was und zu welchen Liedern die Paare an diesem Freitag tanzen, erfahrt ihr hier.

Das sind die Einzeltänze in Show 7

Für die verbleibenden Promis und Profis von Staffel 16 steht nach dem Partnertausch jetzt der sechste gemeinsame Einzeltanz an. Wir verraten euch, welche Tänze die Paare in Show 7 präsentieren:

Das sind die Jury-Teamtänze in Show 7

Die Einzeltänze bleiben aber nicht die einzige Herausforderung in dieser Show: In den Jury-Teamtänzen müssen sich die Paare direkt ein zweites Mal beweisen. Wer in welchem Team ist und welche Tänze die Paare präsentieren, seht ihr hier:

Team Motsi Mabuse

Paare: Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke, Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov, Anna Ermakova & Valentin Lusin

Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke, Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov, Anna Ermakova & Valentin Lusin Tänze: Contemporary, Paso Doble und Tango zu „Bring Me To Life“ von Evanescence

Team Joachim Llambi

Paare: Ali Güngörmüs & Christina Luft, Philipp Boy & Patricija Ionel, Mimi Kraus & Mariia Maksina

Ali Güngörmüs & Christina Luft, Philipp Boy & Patricija Ionel, Mimi Kraus & Mariia Maksina Tänze: Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba und Cha Cha Cha zu „Et Trömmelche“, „Viva Colonia“, „Superjeilezick“ und „Du bes die Stadt“ von Räuber, Höhner, Brings und Bläck Fööss

Team Jorge González