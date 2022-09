Die Geschichte der Kelly Family ist eine außergewöhnliche und zugleich einmalige. Auch sie ist ein Teil davon: Sängerin Kathleen Anne „Kathy“ Kelly. Das drittälteste Kind der berühmten Großfamilie wurde vor drei Jahrzehnten zum Weltstar und geht in aktueller Besetzung der Gruppe mit „The Kelly Family“ 2022 auf Tour. Doch die Musikerin und Produzentin kann auch als Solistin auf Erfolge blicken. Zudem war sie schon in verschiedenen TV-Shows als Teilnehmerin zu sehen.

Was macht die berühmte Tochter der Kelly Family heute ?

? Wie alt ist sie?

Hat sie einen Mann und Kinder?

Alter, Instagram und Co. – wir stellen euch die Musikerin und Songwriterin Kathy Kelly im Porträt vor.

Kathy Kelly im Steckbrief: Alter, Facebook, Kinder

Alle Infos zur Musikerin Kathy Kelly im Steckbrief:

Name : Kathleen Anne „Kathy“ Kelly

: Kathleen Anne „Kathy“ Kelly Alter : 59

: 59 Geburtstag : 6. März 1963

: 6. März 1963 Sternzeichen : Fische

: Fische Geburtsort : Leominster (USA)

: Leominster (USA) Eltern : Daniel Jerome Kelly und dessen erste Frau Janice

: Daniel Jerome Kelly und dessen erste Frau Janice Ex-Ehemann : Vincent van Hille (verheiratet von 1990 bis 2001)

: Vincent van Hille (verheiratet von 1990 bis 2001) Kinder : Sean Richard van Hille

: Sean Richard van Hille Instrumente : Keyboard, Geige, Gitarre

: Keyboard, Geige, Gitarre Facebook : Kathy Kelly

: Kathy Kelly Instagram : kathykellyofficial

: kathykellyofficial Website: kathyannekelly.com

Kathy Kelly: Bisherige Karriere und Lebenslauf

Kathy Kelly ist das, was man als echte Vollblutmusikerin bezeichnen kann. Nachdem sie gemeinsam mit der wohl berühmtesten musikalischen Großfamilie zum Weltstar wurde, hat sich die Frontfrau der „The Kelly Family“ auch als Solokünstlerin einen echten Namen gemacht. Für ihre jüngeren Geschwister kam ihr auch die Rolle als Mutter-Ersatz zu. Obendrein ist sie als Produzentin der Gruppe mitverantwortlich für den großen Erfolg der Kelly Family. Doch wie erklärt sie sich diesen? Gegenüber RTL2 sagt sie: „Ich habe aufgegeben, das zu erklären, weil ich glaube, ich kann das nicht, weil ich selber so mittendrin bin. Wir geben unser Herz, die Herzen von Menschen öffnen sich und ich hoffe, das bleibt immer so.“ Kathy Kelly ist nicht nur studierte Musikerin, sondern auch Primaballerina und klassisch ausgebildete Opernsängerin. 1999 begann sie ihre Karriere als Solokünstlerin.

Kathy Kelly als Solokünstlerin: Songs und Konzerte

Auch wenn Kathy Kelly die ersten Erfolge ihrer musikalischen Laufbahn mit der Kultband „The Kelly Family“ feierte und mit dieser nach dem Comeback auftritt, legte sie auch als Solokünstlerin eine Karriere hin. Geprägt ist der Stil der Vollblutmusikerin von klassischen, spanischen, französischen und irischen Elementen. 1999 erschien das erste Soloalbum „The Best of Kathy Kelly“ und 2001 das zweite mit dem Titel „Morning of My Life“. Ein Jahr später ging es für sie auf die erste Solo-Tour. Es folgten zahlreiche weitere, ebenso wie Musik-Titel. 2019 erschien das erste deutschsprachige Album der ursprünglich irisch-US-amerikanischen Sängerin. Es heißt „Wer lacht überlegt“. Eine weitere Premiere gab es dann 2021: In diesem Jahr erschien ihr erstes Klassik-Album unter dem Namen „My First Classic“.

Hier eine Übersicht der Singles, die Kathy Kelly veröffentlicht hat:

You’re Losing Me (1999)

Save Me in the Morning (2001)

Nay No Nay, mit Kathy Kelly Screensaver (2001)

It’s Christmas Time (mit den Bubbles) (2001)

My Last Goodbye (2009)

Engelsmensch (mit Michael Kraft, 2010)

You Sleep with Angels (2012)

Wer lacht überlebt (2019)

Du brichst mir das Herz (2019)

Wer wissen möchte, wie es sich anhört, wenn Kathy Kelly bei einem Konzert singt, hat Glück. Sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr dürfen sich Fans von ihr auf Auftritte freuen – unter anderem auch gemeinsam mit Startenor Jay Alexander im Rahmen ihrer „Unter einem Himmel Tournee“ von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023.

Kathy Kelly und Jay Alexander

Kathy Kelly und Jay Alexander haben im März 2021 ihr erstes gemeinsames Album „Unter einem Himmel (Just One Sky)“ veröffentlicht. Der deutsche Opernsänger gab bereits als Solist zahlreiche Konzerte und landete Platz-1-Hits in den deutschen Klassikcharts. „Viele Emotionen, Liebe zu den Liedern und musikalische Energie stecken in diesem Album, und die Aufnahme war eine riesengroße Freude!!!“, schreibt der Tenor auf seiner Homepage zum gemeinsamen Album mit Kathy Kelly.

Wer sind aktuell die Mitglieder von „The Kelly Family“?

Kelly Family sind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und Besetzung: Doch nicht nur allein oder mit anderen Musikern tourt die Produzentin. Auch mit einem Teil ihrer Großfamilie macht sie seit dem Comeback Musik. Von den zehn Geschwistern dersind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und gehen ab November 2022 auf Tour . Doch um wen handelt es sich dabei? Das ist „The Kelly Family“ in ihrer derzeitigen

Kathy Kelly in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“

Für die Kultband geht es Ende 2022 gemeinsam auf Tour. Auch ein neues Studioalbum wird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachten Doppeldecker-Bus der Familie auf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das ab 5. September 2022 in einer mehrteiligen Doku auf RTL2.

Natürlich erinnert sich auch Kathy Kelly gerne an früher zurück, als die ganze Großfamilie gemeinsam Musik machte und der Bus ihr zuhause war: „Meine schönste Erinnerung an den Bus ist, wie wir alle oben auf diesem Holzbrett geschlafen haben“, sagt sie gegenüber dem Sender im Interview. Als den emotionalsten Moment auf der Reise beschreibt sie als die Kinder am Grab von Mutter Barbara die Lieder sangen, die sie damals, als sie beerdigt wurde, gesungen hatten. „Das hatten wir seit mehr als 40 Jahren nicht mehr gemacht. Joey hat mich so richtig überrascht, als er mir das Akkordeon gegeben hat, auf dem ich spielen gelernt habe. Und das am Grab unserer Mutter, ich war überwältigt“, so die Musikerin.

Hat Kathy Kelly Kinder und einen Partner?

Die Sängerin und Produzentin war von 1990 bis 2001 mit Vincent van Hille verheiratet. Aus der Beziehung mit ihrem heutigen Ex-Mann stammt auch ihr Sohn Sean Richard van Hille. Er wurde 1992 geboren. Anders als über seine berühmte Mutter ist über ihn jedoch öffentlich nicht viel bekannt. Laut seinem Instagramprofil ist er Student und lebt in Deutschland. Ob Kathy Kelly aktuell vergeben ist, darüber ist öffentlich nichts bekannt.

Kathy Kelly im TV bei „Promi Big Brother“ und Co.

„Die Alm“ auf ProSieben. Ein Jahr vorher wagte sie sich auf die Bühne von „Das Supertalent“. Neben der Musik kennt man Kathy Kelly auch aus Auftritten im TV. So zählte sie mit ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ 2020 sicherlich zu den bekanntesten Kandidaten der 8. Staffel. Im „Märchenland“ belegte sie letztlich zwar nicht den ersten Platz, entwickelte sich aber zur Siegerin der Herzen und war bei den anderen Promis beliebt. Doch schon zuvor ging es für die Sängerin ins Reality-TV: 2011 war sie Teilnehmerin vonauf ProSieben. Ein Jahr vorher wagte sie sich auf die Bühne von

Wie hoch ist das Vermögen von Kathy Kelly?

Bei all dieser Prominenz interessieren sich viele auch für Fragen, die das Privatleben von Kathy Kelly betreffen. Mehr als 20 Millionen Platten verkaufte die Kelly Family schließlich. Wie viel Geld hat sie über die Jahre verdient? Über das Vermögen der Musikerin ist jedoch öffentlich nichts bekannt.