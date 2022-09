Gemeinsam mit seiner berühmten Großfamilie hat Paul Kelly Musikgeschichte geschrieben. Das Mitglied der Kelly Family kann heute auf eine einmalige und außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurde sie zum Weltstar und geht in aktueller Besetzung der Gruppe mit „The Kelly Family“ 2022 auf Tour. Paul Kelly hält sich jedoch zurück aus der Promi-Welt, so viel ist über ihn in der Öffentlichkeit deshalb nicht bekannt.

Was weiß man dennoch über ihn?

Wie alt ist?

Hat er Frau und Kinder?

Karriere, Tour und Co. – wir stellen den Musiker im Porträt vor.

Paul Kelly im Steckbrief: Ehefrau, Kinder, Instagram, Alter

Alle Infos zum Musiker Paul Kelly im Steckbrief:

Name : Paul Kelly

: Paul Kelly Alter : 58

: 58 Geburtstag : 16. März 1964

: 16. März 1964 Geburtsort : Leominster

: Leominster Eltern : Daniel Jerome Kelly und dessen erste Frau Janice

: Daniel Jerome Kelly und dessen erste Frau Janice Beruf : Musiker und Koch

: Musiker und Koch Ehefrau: nicht namentlich bekannt

nicht namentlich bekannt Kinder: ja

ja Instrumente : Flöte, Drehleier, Dudelsack, Gesang

: Flöte, Drehleier, Dudelsack, Gesang Instagram: paul.kelly.official

Paul Kelly: Bisherige Karriere und Lebenslauf

Zusammen mit seiner Familie gelang Paul Kelly in den 90er Jahren der Durchbruch mit dem Album „Over the Hump“ und der Single „An Angle“. Wie erklärt sie sich den Erfolg? „Ich kann das nicht erklären. Das hat mit einer langen Zeit, mit viel Arbeit, tausenden Auftritten zu tun. Das Rezept von meinem Vater war, einfach Musik machen und wenn du gute Musik machst, dann ist immer ein Erfolg in Sicht. Die Leute wollen immer Musik hören“, sagt er gegenüber RTL2. Paul Kelly verließ in den 80ern die Band und widmete sich einer Ausbildung zum Koch. Doch zum großen Comeback der Familiengruppe 2017 schloss er sich wieder an. Er war zuvor auch schon als Gast an dem Album „Homerun“ beteiligt.

Paul Kelly: Das ist seine Musik als Solokünstler

Hauptsächlich hört er Dudelsackmusik, verrät der Musiker. „Dudelsack und Drehleier, das sind meine Bereiche“, so Paul Kelly. Mit der Drehleiter trat er auch während seiner Solokarriere auf, als er durch Europa reiste und Straßenkonzerte veranstaltet. Er macht auch unter dem Künstlername Pôl O'Ceallaigh Musik und hat vier Soloalben aufgenommen, schwerpunktmäßig mit irischer und baskischer Musik.

Paul Kelly in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“

Studioalbum wird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachten Doppeldecker-Bus der Familie auf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das Für die Kultband „The Kelly Family“ geht es Ende 2022 gemeinsam auf Tour. Auch ein neueswird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachtenderauf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das ab 5. September 2022 in einer mehrteiligen Doku auf RTL2

Wer sind aktuell die Mitglieder von „The Kelly Family“?

Kelly Family sind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und Besetzung: Von den zehn Geschwistern dersind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und gehen ab November 2022 auf Tour . Doch um wen handelt es sich dabei? Das ist „The Kelly Family“ in ihrer derzeitigen

Paul Kelly: Mutter, Frau und Kinder

Genau wie seine ältere Schwester Kathy ist auch Paul Kelly der Sohn von Daniel Jerome Kelly und dessen erster Frau Janice. Er wurde als viertes und letztes gemeinsames Kind des Paares geboren. Damit hat er mehrere Halbgeschwister aus zweiter Ehe des Vaters. Über das Privatleben des Musikers ist jedoch wenig bekannt. Offenbar hat er aber sieben Kinder und eine Ehefrau. Seine Schwester Patricia soll gegenüber der „Bunte“ gesagt haben: „Der ist ein richtiger Hippie. Er lebt auf dem Land, ist Imker, spielt Drehleier - also, er ist sehr naturverbunden. Von der Promi-Welt ist er ganz weit weg“.