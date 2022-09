Gemeinsam mit ihrer berühmten Großfamilie hat Patricia Kelly Musikgeschichte geschrieben. Das Mitglied der Kelly Family kann heute auf eine einmalige und außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurde sie zum Weltstar und geht in aktueller Besetzung der Gruppe mit „The Kelly Family“ 2022 auf Tour. Doch die Musikerin widmete sich auch schon zahlreichen Soloprojekten und hat mehrere eigene Alben veröffentlicht.

Was ist privat über sie bekannt?

über sie bekannt? Wie alt ist sie?

Hat sie einen Mann und Kinder?

Karriere, Tour und Co. – wir stellen die Musikerin und Songwriterin Patricia Kelly im Porträt vor.

Patricia Kelly im Steckbrief: Instagram, Youtube, Ehemann, Söhne

Alle Infos zur Musikerin Kathy Kelly im Steckbrief:

Name : Maria Patricia Kelly

: Maria Patricia Kelly Alter : 52

: 52 Geburtstag : 22. (bzw. 25.) November 1969

: 22. (bzw. 25.) November 1969 Geburtsort : Gamonal in Spanien

: Gamonal in Spanien Eltern : Daniel Jerome Kelly und Barbara-Ann Suokko

: Daniel Jerome Kelly und Barbara-Ann Suokko Beruf : Sängerin, Songwriterin

: Sängerin, Songwriterin Ehemann : Denis Sawinkin

: Denis Sawinkin Kinder : zwei Söhne

: zwei Söhne Instrumente : Gitarre, Bongo

: Gitarre, Bongo Instagram : patriciakelly.official

: patriciakelly.official YouTube: Patricia Kelly Official

Patricia Kelly: Bisherige Karriere und Lebenslauf

Nachdem sie gemeinsam mit der wohl berühmtesten musikalischen Großfamilie zum Weltstar wurde, hat sich die Musikerin der „The Kelly Family“ seit 2008 auch als Solokünstlerin einen Namen gemacht. Zusammen mit ihrer Familie gelang ihr in den 90er Jahren der Durchbruch mit dem Album „Over the Hump“ und der Single „An Angle“. Wie erklärt sie sich den Erfolg? „Das ist für manche ein großes Rätsel. Und ich sage das nicht aus falscher Bescheidenheit, aber manchmal denke ich, wow die Leute folgen uns noch auf Social Media, sie kommen zu den Konzerten. Ich kann es heute immer noch nicht so richtig verstehen“, sagt sie in einem Interview mit RTL2. „Wir sind ein bisschen crazy, vielleicht deswegen. Wir sind viele und die Geschichte, diese ups and downs, die wir erlebt haben. Und natürlich die Musik. Wir sind sehr emotional, wir sind irisch, wir sind sehr aus dem Herzen heraus. Ich weiß es nicht, sowas müsste man eigentlich das Publikum fragen“, so die Sängerin. Sie veröffentlichte mit gerade einmal 44 Jahren ihre Biografie „Der Klang meines Lebens: Erinnerungen an stürmische und sonnige Zeiten“.

Patricia Kelly in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“

Studioalbum wird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachten Doppeldecker-Bus der Familie auf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das Für die Kultband „The Kelly Family“ geht es Ende 2022 gemeinsam auf Tour. Auch ein neueswird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachtenderauf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das ab 5. September 2022 in einer mehrteiligen Doku auf RTL2.

Vor dieser Reise hatte Patricia Kelly Respekt, erzählt sie gegenüber RTL2 in einem Interview. „Diese alten Orte, wo wir gelebt haben, da waren nicht nur schöne Erlebnisse, es gab auch schwierige Zeiten. Ich war mir nicht sicher, was alles so hochkommt bei mir“, so der Musikstar. Ein ganz besonderer Ort sei für sie Paris, weil die Familie dort entschieden habe, dass sie eines Tages ein Stadion voll bekommen werde.

Wer sind aktuell die Mitglieder von „The Kelly Family“?

Kelly Family sind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und Besetzung: Doch nicht nur allein oder mit anderen Musikern tourt die Produzentin. Auch mit einem Teil ihrer Großfamilie macht sie seit dem Comeback Musik. Von den zehn Geschwistern dersind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und gehen ab November 2022 auf Tour . Doch um wen handelt es sich dabei? Das ist „The Kelly Family“ in ihrer derzeitigen

Patricia Kelly auf Unbreakable Tour 2022 und 2023

neue Album von Patricia Kelly heißt „Unbreakable“. Damit können sie Fans live auf Tour erleben – und zwar von September 2022 bis April 2023. In ganz Deutschland gibt sie Konzerte, tritt insgesamt 20 Mal auf. Infos zu den genauen Terminen gibt es auf der Dasvon Patricia Kelly heißt „“. Damit können sie Fans live auf Tour erleben – und zwar von September 2022 bis April 2023. In ganzgibt sie, tritt insgesamt 20 Mal auf. Infos zu den genauen Terminen gibt es auf der Website der Sängerin

Patricia Kelly: Mann und Kinder

Seit 2001 ist Patricia Kelly mit Denis Sawinkin verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Ihre Söhne kamen 2001 und 2003 auf die Welt. Alexander Joseph Kelly ist der ältere von beiden Ignatuis „Iggi“ Aaron Maria Kelly ist selbst Musiker und war auch schon im Fernsehen zu sehen. 2017 nahm er an der Casting-Show „The Voice Kids“ teil und startete danach durch. Der Titel seiner Anfang 2022 veröffentlichten Single lautet „In The Middle“.

Wann hat Patricia Kelly Geburtstag?

Die Frage, wann jemand Geburtstag hat, sollte eigentlich schnell und einfach beantwortet werden. Bei Patricia Kelly ist das jedoch mit einer kurzen Erklärung verbunden. Zu ihrem 50. erklärte sie, dass sie mit ihren „Engsten“ immer am 22. November gefeiert hat. Im Pass steht der 25. November. „Ich wurde am 22. November 1969 in Gamonal, einem kleinen spanischen Nest, geboren. Das weiß dort das ganze Dorf, und meine Mutter hat mir das vor ihrem Tod immer wieder erzählt und betont. Darum feiere ich, auch für sie, schon am 22. November“, sagte sie gegenüber der „Bild“-Zeitung. Die Hebamme habe 1969 etwas falsch oder unleserlich notiert.

Patricia Kelly: Vermögen

Bei all dieser Prominenz interessieren sich viele auch für Fragen, die das Privatleben von Patricia Kelly betreffen. Mehr als 20 Millionen Platten verkaufte die Kelly Family schließlich. Wie viel Geld hat sie über die Jahre verdient? Über das Vermögen der Musikerin ist jedoch öffentlich nichts bekannt.

Patricia Kelly erkrankte schwer an Corona

2021 musste Patricia Kelly viel durchmachen. Wie sie selbst sagte, war es das bislang härteste ihres Lebens. Sie verlor ihre Schwester Barby im Frühjahr des Jahres. Die Sängerin erkrankte dann im Herbst an Corona und erlitt einen schweren Verlauf. Dieser führte letztlich zu einer Lungenentzündung. Auch ein Nerv im Gesicht war entzündet. Zuvor musste sie bereits ihre Tour wegen eines Bänderrisses absagen. Bei „Zervakis & Opdenhövel. Live“ erzählte sie, dass sie trotz Genesung und Impfung so schwer an Covid erkrankt war, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Schon früher erlitt sie Schicksalsschläge. 2009 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Sie engagiert sich für Brustkrebs Deutschland e.V. ehrenamtlich und ist langjährige Botschafterin.

Patricia Kelly im TV

Nicht nur durch ihre Auftritte mit der Kelly Family oder als Solokünstlerin ist Patricia Kelly bekannt. Sie war auch schon häufiger im Fernsehen zu sehen. 2022 etwa war sie Gast in der RTL-Show „Jauch gegen Sigl“ und trat in der „Giovanni Zarrella Show“ auf. Eine ganze private Seite zeigte sie 2017 in der Vox-Sendung „6 Mütter“, wo sie über ihr Familienleben und das Muttersein sprach. 2020 verbarg sie sich in der RTL-Show „Big Performance – Wer ist der Star im Star?“ unter der Maske von Adele. Sie verzauberte die Zuschauer als Double der weltberühmten britischen Sängerin.