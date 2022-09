Gemeinsam mit seiner berühmten Großfamilie hat John Kelly Musikgeschichte geschrieben. Das Mitglied der Kelly Family kann heute auf eine einmalige und außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurde sie zum Weltstar und geht in aktueller Besetzung der Gruppe mit „The Kelly Family“ 2022 auf Tour. Doch auch ohne die Familiengruppe macht John Kelly Musik – mit der Band Elfenthal.

Was macht der Musiker heute?

Wie klingt seine Band Elfenthal?

Hat er Frau und Kinder?

Karriere, Tour, Familie und Co. – wir stellen den Musiker im Porträt vor.

John Kelly im Steckbrief: Ehefrau, Instagram, Facebook, Alter

Alle Infos zum Musiker John Kelly im Steckbrief:

Name : John Michael Kelly

: John Michael Kelly Alter : 55

: 55 Geburtstag : 8. März 1967

: 8. März 1967 Geburtsort : Talavera de la Reina in Spanien

: Talavera de la Reina in Spanien Eltern : Daniel Jerome Kelly und Barbara Ann Suokko

: Daniel Jerome Kelly und Barbara Ann Suokko Beruf : Sänger und Komponist

: Sänger und Komponist Ehefrau: Maite Itoiz

Maite Itoiz Kinder: keine

keine Größe : 1,80 m

: 1,80 m Instrumente : Gitarre, Percussion, Schlagzeug, Gesang

: Gitarre, Percussion, Schlagzeug, Gesang Instagram : johnkelly.official

: johnkelly.official Facebook: John Kelly

John Kelly: Karriere und Lebenslauf

Zusammen mit seiner Familie gelang John Kelly in den 90er Jahren der Durchbruch mit dem Album „Over the Hump“ und der Single „An Angle“. Er war in den Anfangsjahren der Leadsänger. Wie erklärt sie sich den Erfolg? „Der Erfolg fing für mich zu Hause an. Meine Eltern haben ganz früh verstanden, dass sie Menschen glücklich machen wollten. Sie wollten Liebe schenken und das haben sie geschafft“, sagt der Musiker gegenüber RTL2 in einem Interview. Seine Eltern hätten auch viel geholfen, das sei ihre Natur gewesen. „Ich frage sehr gerne unsere Fans, was die Kelly Family für sie gebracht hat. Jeder hat eine Geschichte! Für jeden hat es eine andere Bedeutung gehabt und es hat ihnen wirklich etwas gegeben. Das ist für mich Erfolg. Nicht einfach viele CDs zu verkaufen oder überall bekannt sein. Das ist schön und gut, aber Erfolg ist für mich etwas anderes. Jemandem etwas zu geben, das ihnen etwas Gutes bringt“, so John Kelly. Zu den Alben der Familie steuerte er heute 55-Jährige eigene Lieder bei. „Who‘ll Come with Me (David‘s Song“) wurde von ihm gesungen und 1980 ein echter Hit. Nachdem John Kelly 1980 nach Spanien zurückgekehrt war, trat er erst lange Zeit später wieder gemeinsam mit der Familie auf und feierte mit ihnen 2017 das Comeback als The Kelly Family.

John Kelly: Hat er eine Frau und Kinder?

2021 feierte John Kelly mit seiner Frau Maite Itoiz Liebes-Jubiläum. Das Paar ist mittlerweile seit 21 Jahren verheiratet. Die spanische Sopranistin und Produzentin ist die Jugendliebe des Musikers. Er fand liebe Worte am 20. Hochzeitstag für sie: „WOW, what a blessing, what a gift of life this travel has been. I need to deeply thank GOD, and all those who in true love contributed to this unique and precious unity between two destined souls“, hieß es in einem Post auf Instagram. Das heißt so viel wie: Was für ein Segen, was für ein Lebensgeschenk diese Reise war. Dafür dankt er Gott zutiefst. Kinder hat das Paar nicht.

John Kelly und die Band Elfenthal

Mit Ehefrau Maite Itoiz, die Tochter des Flamenco-Gitarristen Carlos Itoiz Aguirre ist, widmete sich John Kelly schon mehreren musikalischen Projekten. Die beiden funktionieren auch als musikalische Partner gut. 2006 hat das Paar die Symphonic-Rock-Band Elfenthal gegründet. Drei CDs hat die Band bisher veröffentlicht, das Debütalbum trug den Titel „The Secret Forest“.

John Kelly in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“

Studioalbum wird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachten Doppeldecker-Bus der Familie auf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das Für die Kultband „The Kelly Family“ geht es Ende 2022 gemeinsam auf Tour. Auch ein neueswird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachtenderauf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das ab 5. September 2022 in einer mehrteiligen Doku auf RTL2 . Für John Kelly sei es sehr emotional gewesen, um ersten Mal wieder in den Bus einzusteigen, sagt er gegenüber dem Sender. „Es kommen viele Erinnerungen hoch“, so der Musiker. Die schönste Erinnerung an den Bus sei jedoch seine Mutter. „Sie hat im Bus Liebe ausgestrahlt.“

Wer sind aktuell die Mitglieder von „The Kelly Family“?

Kelly Family sind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und Besetzung: Von den zehn Geschwistern dersind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und gehen ab November 2022 auf Tour . Doch um wen handelt es sich dabei? Das ist „The Kelly Family“ in ihrer derzeitigen

John Kelly: Auftritte im TV

Nicht nur durch seine Auftritte mit der Kelly Family ist John Kelly bekannt. Er war auch schon häufiger im Fernsehen zu sehen. 2019 schickte Sat.1 Promis aufs Eis. Auch John Kelly war Teilnehmer der Show „Dancing on Ice“. Seine Performances mit der Profi-Eiskunstläuferin Annette Dytrt an seiner Seite überzeugte die Zuschauer. Am Ende belegte er Platz 2. Besonders rührend war sein Auftritt zur Musik von „Who'll Come With Me“ von The Kelly Family. Im darauffolgenden Jahr ging es für den Sänger dann in die nächste große TV-Show. Er war Kandidat der 13. Staffel von „Let‘s Dance" auf RTL. Seine Tanzpartnerin war Regina Luca. Die beiden harmonierten auf dem Parkett bestens, doch nach der dritten Show musste er das Tanz-Abenteuer freiwillig früher als gedacht beenden. Der Grund waren gesundheitliche Probleme bei seiner Familie in Spanien, für die er da sein wollte.