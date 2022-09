Die „Kelly Family“ gehört zur weltweit erfolgreichsten Folkpop-Gruppe. Vor ihrer Tour im November machen die Familienmitglieder Halt an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere. Dabei nehmen sie ihre Fans mit auf die Reise: „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ startet ab Montag, 05.09.22 auf RTL2. In der fünfteiligen TV-Doku reisen die Geschwister in ihrem ikonischen Doppeldecker-Bus und sprechen über Musikkarriere und Privatleben.

Wann startet die Doku?

Gibt es die Folgen auch im Stream zu sehen?

auch im zu sehen? Worum geht es genau?

Start, Sendetermine, Sendezeit und Co. – wir geben euch eine Übersicht zur Ausstrahlung der Doku „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ auf RTL2.

„The Kelly Family – Die Reise geht weiter“: Sendetermine und Sendezeit

Vor der Tour Ende des Jahres und der Veröffentlichung des neuen Studioalbums von „The Kelly Family“ gibt es im TV eine Reise der Geschwister durch Europa zu sehen. RTL2 zeigt ab September die Doku „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“. Die insgesamt fünf Folgen laufen immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr. Los geht es mit der ersten Sendung am Montag, 5. September 2022.

Die Sendetermine samt Sendezeit der weiteren Folgen im Überblick:

Folge 1: Montag, 05.09.2022, um 20:15 Uhr auf RTL2

Folge 2: Montag, 12.09.2022, um 20:15 Uhr auf RTL2

Folge 3: Montag, 19.09.2022, um 20:15 Uhr auf RTL2

(Wir aktualisieren die weiteren Sendetermine fortlaufend, sobald diese bekannt sind)

„The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ im Stream bei RTL+

Wer die Reportage über die „Kelly Family“ nicht im Fernsehen sehen kann, muss sich nicht ärgern. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die Folgen 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ im Stream abrufbar. Auch wer ungeduldig ist, und die Sendung schon vorab sehen möchte, hat Glück. Die neue Folge ist jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar.

Darum geht es in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“

Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Paul und Caroline Kelly sind in „The Kelly Family - Die Reise geht weiter“ auf RTL2 zu sehen. Im November 2022 geht die Konzert-Tour der bekannten Musiker-Familie los, außerdem wird ein neues Studioalbum veröffentlicht. Die Geschwister treffen deshalb vorher aufeinander, um ihre Vergangenheit und Karriere Revue passieren zu lassen. Wo könnte das besser geschehen als in ihrem Original-Kelly-Bus? In diesem fahren sie die wichtigsten Stationen ihrer Karriere ab und schwelgen zusammen in Erinnerungen – nicht ohne das verloren gegangene Kelly-Family-Gefühl wiederaufleben zu lassen. Auf ihrer Reise treffen die Geschwister auf alte Weggefährten und gelangen an die bedeutendsten Orte der Familie.

Drehorte: Das ist die Reise der Kelly Family in der RTL2-Doku

In ihrem grün-roten Doppeldecker-Bus geht es für den wohl bekanntesten Clan der Musikgeschichte durch Europa. Die Geschwister von „The Kelly Family“ startet ihren Trip in Rom, wo ihr Vater studierte. In Wien erinnern sich die Geschwister an ihr Konzert vor einem über 200.000 Menschen großen Publikum. Auf der Suche nach ihren irischen Wurzeln reisen die Kellys unter anderem nach Dublin. In Irland kommt es auch zu einem besonders emotionalen Höhepunkt: Die Geschwister besuchen das Grab ihres Vaters. In Paris musizieren die Kellys nach vielen Jahren erneut in der Metro gemeinsam und erinnern sich an Tage zurück, an denen sie genau dort um ihr Überleben spielten. Die bewegende Reise endet nach Stationen in Speyer und Köln schließlich in Spanien, am Grab von Mutter Barbara.