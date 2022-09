Gemeinsam mit der berühmten Großfamilie hat Jimmy Kelly Musikgeschichte geschrieben. Das Mitglied der Kelly Family kann heute auf eine einmalige und außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurde er zum Weltstar und geht in aktueller Besetzung der Gruppe mit „The Kelly Family“ 2022 auf Tour. Doch der Musiker widmete sich auch schon zahlreichen Soloprojekten und hat mehrere eigene Alben veröffentlicht.

Jimmy Kelly im Steckbrief: Instagram, Ehefrau, Söhne

Alle Infos zum Musiker Jimmy Kelly im Steckbrief:

Name : James Victor „Jimmy“ Kelly

: James Victor „Jimmy“ Kelly Alter : 51

: 51 Geburtstag : 18. Februar 1971

: 18. Februar 1971 Geburtsort : Gamonal in Spanien

: Gamonal in Spanien Eltern : Daniel Jerome Kelly und Barbara-Ann Suokko

: Daniel Jerome Kelly und Barbara-Ann Suokko Beruf : Sänger, Songwriter

: Sänger, Songwriter Ehefrau : Meike Höchst

: Meike Höchst Kinder : drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn

: drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn Instrumente : Gitarre, Klavier, Schlagzeug

: Gitarre, Klavier, Schlagzeug Instagram : patriciakelly.official

: patriciakelly.official Website: www.jimmy-kelly.com

Jimmy Kelly: Bisherige Karriere und Lebenslauf

Nachdem er gemeinsam mit der wohl berühmtesten musikalischen Großfamilie zum Weltstar wurde, hat sich der Musiker der „The Kelly Family“ seit 2005 auch als Solokünstler einen Namen gemacht. Zusammen mit seiner Familie gelang ihm in den 90er Jahren der Durchbruch mit dem Album „Over the Hump“ und der Single „An Angle“.

Im Jahr 2005 brachte Jimmy Kelly unter dem Namen James Kelly sein Solodebüt heraus. Das Album trug den Namen „Babylon“ und enthielt Songs aus seiner Zeit mit der Kelly Family. Im Jahr kam sein Album „Viva la Street“ heraus. Die CD enthielt als erstes Solowerk eigene Lieder.Auf Solotour wird Jimmy Kelly unterstützt von einer mehrköpfigen Band, dem Street Orchestra. Unter diesen Musikern befindet sich auch seine Frau Meike.

Jimmy Kelly auf Tour 2023 mit dem Street Orchestra

Im Jahr 2023 will Jimmy Kelly mit dem Street Orchestra wieder auf Tour gehen. Und das sind die Konzertorte und Termine:

20.4.2023: Leipzig

21.4.2023: Chemnitz

22.4.2023: Dresden

27.4.2023: Hannover

28.4.2023: Suhl

29.4.2023: Gera

3.5.2023: Regensburg

4.5.2023: Saarbrücken

5.5.2023: Trier

11.5.2023: Osterholz-Scharmbeck

12.5.2023: Lübeck

18.5.2023: Rheda-Wiedenbrück

19.5.2023: Lingen

20.5.2023: Düsseldorf

27.5.2023: Stuttgart

28.5.2023: Mannheim

6.6.2023: Hamburg

7.6.2023: Berlin

Jimmy Kelly in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“

Studioalbum wird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachten Doppeldecker-Bus der Familie auf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Für die Kultband „The Kelly Family“ geht es Ende 2022 gemeinsam auf Tour. Auch ein neueswird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachtenderauf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das ab 5. September 2022 in einer mehrteiligen Doku auf RTL2.

Wer sind aktuell die Mitglieder von „The Kelly Family“?

Kelly Family sind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und Besetzung: Von den zehn Geschwistern dersind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und gehen ab November 2022 auf Tour . Doch um wen handelt es sich dabei? Das ist „The Kelly Family“ in ihrer derzeitigen

Jimmy Kelly: Frau und Kinder

Seit 2005 ist Jimmy Kelly mit Meike Höchst verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: zwei Töchter und einen Sohn.

Jimmy Kelly: Vermögen

Bei all dieser Prominenz interessieren sich viele auch für Fragen, die das Privatleben von Jimmy Kelly betreffen. Mehr als 20 Millionen Platten verkaufte die Kelly Family schließlich. Wie viel Geld hat er über die Jahre verdient? Über das Vermögen des Musikers ist jedoch öffentlich nichts bekannt.