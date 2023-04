In der neuen Show „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?“ , die am 16. April 2023 auf ProSieben startet, stellen sich 16 Prominente mutigen Herausforderern. Die Teilnehmer reisen um die ganze Welt, um sich in verschiedensten Wettkämpfen zu messen. Dann zeigt sich, ob die Stars mehr können als nur reden.

Welche Promis sind dabei? Schauspieler, Comedian, Moderatorin – die Kandidaten der neuen Show kommen aus allen Bereichen des Showbiz. Wer sich der Herausforderung stellt, erfahrt ihr in unserer Teilnehmer-Übersicht.

Diese Teilnehmer treten in „Die Unschlagbaren“ an

Insgesamt 16 Promis wagen die Herausforderung des neuen ProSieben-Formats. Sie reisen um die Welt, um sich den wildesten Aufgaben zu stellen.

Alle Teilnehmer im Überblick:

Amira Pocher

Arabella Kiesbauer

Evelyn Burdecki

Jeannine Michaelsen

Joachim Llambi

Jochen Bendel

Larissa Marolt

Lola Weippert

Max Mutzke

Mickie Krause

Oana Nechiti

Oliver Pocher

Simon Gosejohann

Thore Schölermann

Tom Beck

Wayne Carpendale

Noch kann sich Eveyln Burdecki entspannen, bevor es zur Unterwasser-Biathlon-Challenge geht.

© Foto: ProSieben

Wer genau sind die Promis?

Von Sänger über Autor bis Moderator – in der Reiseshow treten Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen der Branche an. Woher man die Promis aus „Die Unschlagbaren“ kennt, zeigen wir euch hier.

Amira Pocher

Amira Pocher ist eine in Deutschland lebende österreichische Moderatorin und Podcasterin. Sie ist mit dem Entertainer und Moderator Oliver Pocher verheiratet.

Arabella Kiesbauer

Arabella Kiesbauer ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, die in Österreich aufgewachsen ist und lebt. Bekannt wurde sie mit der Talkshow „Arabella“, die von 1994 bis 2004 auf ProSieben ausgestrahlt wurde.

Evelyn Burdecki

Evelyn Maria Burdecki ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin. Bekannt wurde sie in ihrer Rolle in „Take Me Out“ und „ Der Bachelor“

Jeannine Michaelsen

Jeannine Michaelsen ist eine deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin sowie Musicaldarstellerin. Sie moderiert seit 2012 „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“.

Joachim Llambi

Joachim Llambi ist ein deutsch-spanischer Tanzsportler, Wertungsrichter und Fernsehmoderator. Nach seiner Laufbahn als professioneller Turniertänzer ist er als Wertungsrichter im Profi- und Amateurverband tätig. Als Moderator und Juror arbeitete er in verschiedenen Fernsehformaten wie „Jeopardy!“ oder „Let’s Dance“

Jochen Bendel

Jochen Bendel ist ein deutscher Radio- und Fernsehmoderator, Buchautor sowie Werbe- und Synchronsprecher. Er wurde mit der Quizshow „Ruck Zuck“ bekannt, die er von 1992 bis 2005 moderierte.

Lola Weippert

Eleonore Lola Naomi Weippert ist eine deutsche Fernseh- und ehemalige Hörfunkmoderatorin. Sie moderiert verschiedene Formate wie etwa „Temptation Island“

Max Mutzke

Maximilian Nepomuk „Max“ Mutzke ist ein deutscher Sänger, Songwriter und Musiker. Er singt sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Sein Spektrum reicht von Pop und Rock über Soul und Funk bis hin zu Jazz. Er nahm für Deutschland am „Eurovision Song Contest“ 2004 teil und belegte den achten Platz.

Michkie Krause

Mickie Krause ist ein deutscher Partyschlagersänger und Entertainer. Seinen Durchbruch hatte er 1999 mit dem Lied „10 nackte Friseusen.“

Oana Nechiti

Oana Andreea Nechiti ist eine rumänische Tänzerin und Choreografin in den Sparten Standard- und Lateinamerikanische Tänze. Sie wurde als Profitänzerin der Tanzshow „Let’s Dance“ bekannt.

Oliver Pocher

Oliver Pocher ist ein deutscher Komiker, Entertainer, Fernsehmoderator, Influencer und Schauspieler. Er ist mit Amira Pocher verheiratet.

Simon Gosejohann

Simon Gosejohann ist ein deutscher Schauspieler, Moderator und Komiker. Seinen ersten TV-Aufrtitt hatte er in „WG Europa“.

Thore Schölermann

Thore Schölermann ist ein deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator. Er spielte damals in der Serie „Verbotene Liebe“ mit. Er moderiert die Shows „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“.

Tom Beck

Thomas „Tom“ Helmut Beck ist ein deutscher Schauspieler, Sänger und Unternehmer. Bekannt ist er für seine Rolle in „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“.

Wayne Carpendale

Wayne Howard Carpendale ist ein deutscher Schauspieler und Moderator. Er ist der Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale und mit der ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale, früher Warnkross, verheiratet. Bekannt wurde er durch die Serie „Unter uns“.