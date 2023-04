Wer besiegt die Stars? Das ist die große Frage in der neuen Show „Die Unschlagbaren“, die ab dem 16. April 2023 auf ProSieben läuft. Auf 16 Promis und ihre Herausforderer warten abenteuerliche Wettkämpfe auf der ganzen Welt.

Wann läuft die Sendung im TV? Werden die Folgen wiederholt? Und gibt es sie auch im Stream auf Joyn? Was ihr zur Ausstrahlung wissen müsst, erfahrt ihr hier im Übertragungsartikel.

Worum geht es in „Die Unschlagbaren“?

In dem neuen Format „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?“ treten insgesamt 16 Promis gegen mutige Herausforderer an, die beweisen wollen, dass sie mehr drauf haben als die Stars. In unterschiedlichen Ländern stehen kuriose und abenteuerliche Wettkämpfe an. Die Kandidaten müssen beispielsweise paddeln, an einem Biathlon teilnehmen oder sich einer Seitlpfeifen-Challenge stellen.

Amira Pocher tritt in Italien im „Labyrinth“ an.

© Foto: ProSieben

Start und Sendetermine von „Die Unschlagbaren“

Die Show startet am 16. April 2023 im Rahmen des „BigSunday“ auf ProSieben. Insgesamt umfasst sie sechs Folgen, die immer sonntags zur Primetime ausgestrahlt werden.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine mit Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 16.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 23.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: 30.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: 07.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: 14.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 21.05.2023 um 20:15 Uhr

Werden die Folgen von „Die Unschlagbaren“ wiederholt?

Wer eine Folge verpasst hat, kann beruhigt sein: Die Folgen werden direkt in der darauffolgenden Nacht wiederholt.

Die bekannten Wiederholungen im Überblick:

Folge 1: 17.04.2023 um 0:50 Uhr

Folge 2: 24.04.2023 um 1:00 Uhr

Folge 3: 01.05.2023 um 1:45 Uhr

Folge 4: 08.05.2023

Folge 5: 15.05.2023

Folge 6: 22.05.2023

(Wir ergänzen die Sendezeiten fortlaufend.)

Gibt es „Die Unschlagbaren“ im Stream?

Ihr könnt „Die Unschlagbaren“ gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung im Livestream auf der ProSieben-Homepage anschauen. Wer die Show verpasst, kann sie im Nachhinein in der Mediathek Joyn als Wiederholung streamen.