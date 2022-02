Im Frühhommer 2022 geht Sat.1 mit einem neuen Format an den Start. Bei „Club der guten Laune“ 2022 machen zehn Promis Urlaub in einer traumhaften Location. Dort müssen die Teilnehmer als Club-Mitarbeiter „singen, tanzen, lachen, Sport machen und relaxen“. Wer das am besten macht, kann am Ende 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Dreharbeiten zur neuen Reality-Show sind schon im vollen Gange.

Welche Promis sind beim „Club der guten Laune“ 2022 mit dabei? Wir stellen euch die Kandidaten im Überblick vor.

„Club der guten Laune“ 2022: Kandidaten

Sat.1 hat noch nicht alle Teilnehmer bekannt gegeben. Bisher wurde drei Promis vom Sender als Kandidaten vorgestellt. Sobald die weiteren Kandidaten feststehen, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Jenny Elvers

Die Moderatorin und Schuaspielerin Jenny Elvers ist eine der Kandiatinnen von „Club der guten Laune“ 2022. Die 50-Jährige tingelte bereits durch diverse Reality-TV-Formate und ist regelmäßig im deutschen Fernsehen vertreten. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie in der Serie „Freunde fürs Leben“ 1992. Bis vor kurzem war sie in Staffel 6 von „Das große Promibacken“ zu sehen.

Alle Fakten zu Jenny Elvers auf einen Blick:

Name: Jenny Elvers

Beruf: Schauspielerin, Moderatorin

Geburtstag: 11.05.1972

Sternzeichen Stier

Geburtsort: Amelinghausen / Niedersachsen

Größe: 175 cm

Familienstand: geschieden

Partner: –

Kinder: Paul Elvers

Instagram: jenny_elvers

Julian F. M. Stoeckel

TV-Darsteller Julian F. M. Stoeckel hat in den vergangenen Jahren bereits die ein oder andere Reality-TV-Erfahrung gemacht. Neben der Schauspielerei verkauft der 34-Jährige selbst entworfenen Schmuck und Kleidung. Jetzt versucht er bei „Club der guten Laune“ 2022 die 50.000 Euro Siegerprämie zu gewinnen.

Alle Fakten zu Julian F. M. Stoeckel auf einen Blick:

Name: Julian F. M. Stoeckel

Bürgerlicher Name: Julian Frederik Moritz Stoeckel

Beruf: Designer, Schauspieler, Reality-TV-Star

Geburtstag: 20.03.1987

Sternzeichen: Fische

Geburtsort: Berlin

Größe: 184 cm

Familienstand: ledig

Partner: Marcell Damaschke

Kinder: –

Instagram: julianfmstoeckel

Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge gehört zu den bekanntesten Schauspielern im deutschen Fernsehen. Seine Karriere begann in den 70er Jahren, spätestens 1981 etablierte er sich mit seiner Rolle in „Das Boot“ als einer der Größten in der Branche. Im Frühsommer 2022 möchte der 66-Jährige sich als Club-Mitarbeiter in der neuen Sat.1-Show „Club der guten Laune“ beweisen.

Alle Fakten zu Martin Semmelrogge auf einen Blick: