Martin Semmelrogge ist ein bekannter Synchronsprecher und Schauspieler. Bereits mit 16 Jahren startete er seine Schauspielkarriere. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle im Film „Das Boot“. Neben seinen Film- und Fernsehauftritten ist er auch im Reality-TV zu sehen. Ab Mai 2022 nimmt er gemeinsam mit zehn weiteren Promis in der Sat.1-Show „Club der guten Laune“ teil.

Doch wie tickt der Schauspieler eigentlich privat? Wie alt ist er? Frau, Kinder, Karriere und Co. – wir stellen euch Martin Semmelrogge im Porträt vor.

Martin Semmelrogge im Steckbrief: Alter, Kinder, Wohnort, Instagram

Alle Infos zu Martin Semmelrogge auf einen Blick:

Name : Martin Semmelrogge

: Martin Semmelrogge Geburtstag : 08. Dezember 1955

: 08. Dezember 1955 Alter : 67

: 67 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort: Boll-Eckwälden (Baden-Württemberg)

Boll-Eckwälden (Baden-Württemberg) Wohnort : Mallorca (Spanien)

: Mallorca (Spanien) Größe : 1,67 m

: 1,67 m Beruf : Schauspieler, Synchronsprecher, Reality-Star

: Schauspieler, Synchronsprecher, Reality-Star Beziehungsstatus : vergeben

: vergeben Kinder : Dustin und Joanna Semmelrogge

: Dustin und Joanna Semmelrogge Instagram: martin_semmelrogge_official (nicht verifiziert)

Martin Semmelrogge im „Club der guten Laune“

Ab Mai 2022 geht es für Martin Semmelrogge und zehn weitere Promis in den Urlaub. Unter anderem mit dabei sind Lorenz Büffel und Joey Heindle. Auf der thailändischen Insel Phuket treten die Prominenten als Club-Mitarbeiter auf. In verschiedenen Spielen müssen sie ihr Können beweisen. Wer am besten performt, hat die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro. Für Martin Semmelrogge steht fest, er möchte alles geben um das Preisgeld zu ergattern. Auch wenn dies bedeutet, dass er als Einzelkämpfer auftreten muss: „Um Schauspieler zu werden, musst du schließlich auch selbst die Kastanien aus dem Feuer holen.“

Martin Semmelrogge: Vom Schauspieler zum Reality-Star

Willy Semmelrogge, der selber ein bekannter Schauspieler und Regisseur war, inspirierte ihn schon in jungen Jahren. Als 16-Jähriger startete Martin Semmelrogge seine Schauspielkarriere und ergatterte sich eine Rolle in der Fernsehserie „Der Kommissar“. Es folgten viele weitere Rollen in diversen Filmen und Serien. Seinen größten Erfolg landete er jedoch mit 26 Jahren durch seine Rolle in einem der erfolgreichsten deutschen Filme „Das Boot“. Hier spielte er die Rolle eines spitzbübische Wachoffiziers. Im Anschluss stand Martin Semmelrogge regelmäßig als Schauspieler vor der Kamera oder auf der Theater-Bühne. Er spielte unter anderem in Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Polizeiruf 110“ oder dem „Tatort“ mit. Zuletzt war er in der RTL-Mini-Serie Martin Semmelrogge begann schon früh, sich für Film und Fernsehen zu begeistern. Sein Vater, der selber ein bekannter Schauspieler und Regisseur war, inspirierte ihn schon in jungen Jahren. Als 16-Jähriger startete Martin Semmelrogge seine Schauspielkarriere und ergatterte sich eine Rolle in der. Es folgten viele weitere Rollen in diversen Filmen und Serien. Seinen größten Erfolg landete er jedoch mit 26 Jahren durch seine Rolle in einem der erfolgreichsten deutschen Filme. Hier spielte er die Rolle eines spitzbübische Wachoffiziers. Im Anschluss stand Martin Semmelrogge regelmäßig als Schauspieler vor der Kamera oder auf der Theater-Bühne. Er spielte unter anderem in Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Polizeiruf 110“ oder dem „Tatort“ mit. Zuletzt war er in der RTL-Mini-Serie „Der König von Palma“ zu sehen.

2013 machte er durch seine Teilnahme an der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ erstmals Erfahrungen im Reality-TV. Vier Jahre später nahm er gemeinsam mit seiner damaligen Frau Sonja Semmelrogge am RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ teil. Bis heute ist Martin Semmelrogge in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen.

Eine Auswahl seiner Filme:

Die Vorstadtkrokodile (1977)

Das Boot (1981)

Schindlers Liste (1983)

Manila (2000)

Agnes und seine Brüder (2004)

Neues vom Wixxer (2007)

Die Vorstadtkrokodile (2009)

Tal der Skorpione (2019)

Martin Semmelrogge: Bisherige Ehen und aktuelle Freundin

Martin Semmelrogge war bereits mehrfach verheiratet. Seine erste Ehe mit Susanne Semmelrogge endete 1991 nach sechs Jahren. Acht Jahre später heiratete er die Regisseurin Sonja Semmelrogge. 2018 endete die Ehe, Sonja Semmelrogge starb kurz darauf an einer Krebserkrankung. Auch wenn das Paar sich zuvor getrennt hatte, unterstütze Martin Semmelrogge seine Ex-Frau bis zum Schluss bei ihrem Kampf gegen den Krebs.

Derzeit führt er eine Beziehung mit der Eventmanagerin Regine Prause. Das Paar lebt gemeinsam auf Mallorca und eine Hochzeit ist bereits geplant.

Martin Semmelrogge: Sohn Dustin und Tochter Joanna

Der Schauspieler hat zwei uneheliche Kinder. Dustin Semmelrogge (41 Jahre) und Joanna Semmelrogge (32 Jahre) sind beide in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und arbeiten als Schauspieler.

Martin Semmelrogge: Straftaten und Insolvenzverfahren

Der 67-Jährige musste sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach vor dem Gericht für seine Straftaten verantworten. Wegen Fahren ohne gültiger Fahrerlaubnis musste Martin Semmelrogge bereits wiederholt eine Haftstrafe absitzen. Außerdem musste er sich auch schon wegen Ladendiebstahls und Drogenbesitz verantworten.

2014 wurde gegen den Schauspieler ein Insolvenzverfahren geöffnet, mittlerweile hat sich Martin Semmelrogge allerdings von seiner Privatinsolvenz erholt.

Martin Semmelrogge: Vermögen

Der Verdienst der Promis ist für Zuschauer immer interessant. Dass Martin Semmelrogge finanziell zu kämpfen hatte, war durch seine Insolvenz bekannt geworden. Wie hoch sein Vermögen mittlerweile ist, ist allerdings nicht bekannt.