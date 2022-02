Spaß, gute Laune, tolles Wetter: In der Show „Club der guten Laune“ 2022 schickt der Sender Sat.1 zehn Prominente in den Club-Urlaub. Die Dreharbeiten sind seit Januar 2022 in vollem Gange. Die Promis müssen sich in der Show als Club-Mitarbeiter beweisen, um am Ende die Gewinnprämie von 50.000 Euro ihr Eigen nennen zu dürfen.

Wann ist der Start -Termin?

-Termin? Wie sind die genauen Sendetermine ?

? Wird die Show als Stream verfügbar sein?

verfügbar sein? Wie funktioniert die Show genau?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Stream und Konzept findet ihr hier im Überblick.

„Club der guten Laune“ 2022: Start auf Sat.1

Ein genauer Start-Termin von „Club der guten Laune“ 2022 wurde vom Sender noch nicht bekannt gegeben. Die Dreharbeiten laufen seit Januar 2022 und laut Sat.1 kann im Frühsommer 2022 mit den ersten Folgen gerechnet werden.

„Club der guten Laune“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Da der genaue Start-Termin von „Club der guten Laune“ 2022 noch nicht feststeht, sind demnach auch noch keine Sendetermine sowie Sendezeit bekannt. Sobald genauere Informationen dazu von Sat.1 bekannt gegeben werden, findet ihr sie an dieser Stelle.

„Club der guten Laune“ 2022: Stream

Ob die Sendung „Club der guten Laune“ 2022 auch als Stream verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Sat.1-Shows lassen sich aber üblicherweise immer über den Live-Stream auf der Sat.1-Homepage verfolgen. Und für gewöhnlich sind die Folgen ebenfalls auf Joyn abrufbar und stehen dort auch im Nachhinein als Wiederholung zur Verfügung.

„Club der guten Laune“ 2022: Was ist das Konzept der Show?

Die Zutaten der Show sind altbekannt. Zehn Promis, eine sonnige Location und Konkurrenzkampf um 50.000 Euro Siegerprämie. Die traumhafte Location bietet den Promis alles, was es für einen gelungenen Club-Urlaub braucht. Der Sender verspricht seinen Zuschauern „Spiel, Spaß und Gute-Laune-Wetter“. Wer seinen Urlaub so lange wie möglich genießen möchte, muss etwas dafür tun. Die Promis werden sich spielerisch als Club-Mitarbeiter beweisen müssen. Wer am besten spielt, darf am Ende ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

„Reality-Fernsehen war immer eine wichtige Programmfarbe in Sat.1. In diesem Jahr feiern wir die zehnte Staffel von ‚Promi Big Brother’. Mit dem ‚Club der guten Laune’ wollen wir im ‚PromiBB’-Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmer:innen wie Zuschauer:innen im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann. Willkommen im Sat.1-Cluburlaub“, so der Senderchef Daniel Rosemann.

„Club der guten Laune“ 2022: Kandidaten

Welche Promis sind bei „Club der guten Laune“ 2022 dabei? Bisher hat Sat.1 noch nicht alle Kandidaten der Show verraten.

Die bisher bekannten Promis von „Club der guten Laune“ 2022 im Überblick:

Julian F.M. Stoeckel

Jenny Elvers

Martin Semmelrogge

Ausführliche Infos zu den Teilnehmern findet ihr hier: