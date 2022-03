Sonne, Strand und Party – der berühmt-berüchtigte „Ballermann“ steht für ausgelassene Feierstimmung. Die neue sechsteilige RTL-Serie „Der König von Palma“ zeigt erstmals, wie Mallorca nach dem Kollaps der DDR zur Touristenhochburg emporstieg und wie hart umkämpft das Millionengeschäft mit den wiedervereinigten Deutschen Anfang der Neunzigerjahre war. Denn hinter den Kulissen profitierten Goldgräber vom Massentourismus und kämpften dafür mit härtesten Bandagen.

Wann laufen die Folgen auf RTL?

Wer sind die Darsteller im Cast ?

im ? Wird es eine zweite Staffel geben?

Sendetermine, Handlung, Episodenguide, Trailer, Mediathek und Besetzung – alle Infos zu „Der König von Palma“ findet ihr hier.

„Der König von Palma“: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss der neuen RTL-Serie „Der König von Palma“ fällt am Freitag, 15.04.2022, zur Primetime. Die weiteren Episoden werden anschließend einige Tage später von RTL als Doppelfolgen gezeigt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Libertad“ am 15.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: „Fuegos“ am 15.04.2022 um 21:15 Uhr

Folge 3: „A larga distancia“ am 18.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: „Padres“ am 18.04.2022 um 21:15 Uhr

Folge 5: „Esperanza“ am 19.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: „Regalo de despedida“ am 19.04.2022 um 21:15 Uhr

„Der König von Palma“: Mediathek und Stream

Wie gewohnt könnt ihr „Der König von Palma“ auch in der RTL-Mediathek streamen. Dort sind die neuen Folgen sogar bereits seit Donnerstag, 24.02.2022, online. Um die Serie auf RTL Plus, früher TVNow, vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Außerdem kann die neue RTL-Serie auf RTL Plus im Stream angesehen werden.

„Der König von Palma“: Handlung

Post-Wende, Aufschwung, Partystimmung: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus auf Mallorca – und Familie Adler wandert aus, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg. Doch die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald finden sie sich in einem Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt wieder, dem sie nicht mehr entkommen können…

Matti Adler eröffnet seinen eigenen Biergarten an der berühmten Playa de Palma.

© Foto: RTL / Pep Bonet

„Der König von Palma“: Trailer

Im offiziellen Trailer von „Der König von Palma“ bekommt ihr bereits einen Vorgeschmack auf die neue RTL-Serie.

Youtube „Der König von Palma“ – Trailer

„Der König von Palma“: Folgen im Episodenguide

Die Serie „Der König von Palma“ umfasst insgesamt sechs Episoden, die von RTL in Doppelfolgen gezeigt werden. Die einzelnen Episoden haben eine Länge von ca. 45 Minuten. Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 1: „Libertad“

1990: Der ehemalige Autoverkäufer Matthias „Matti“ Adler hat einen Traum – einen eigenen Biergarten auf Mallorca. Während er versucht, seine Frau Sylvie von seinen Plänen und vom Auswandern zu überzeugen, kommt ein Geheimnis ans Tageslicht, das alles verändert. Matti setzt alles auf eine Karte und befeuert damit einen Territorialkampf um den Ballermann. Zeitgleich machen Bianca und ihre beste Freundin Annet auf Mallorca den ersten Urlaub außerhalb der DDR. Berauscht von einem nie erlebten Gefühl der Freiheit, trifft Bianca eine lebensverändernde Entscheidung.

Folge 2: „Fuegos“

Matti hat einen Biergarten auf Mallorca gepachtet und Sylvie damit vor vollendete Tatsachen gestellt. Für sie ist die Situation aussichtslos, ihr bleibt nur die Flucht nach vorne. Unter der angespannten Situation leiden vor allem Tochter Katja und Sohn Dennis. Die Ehe der Adlers steht vor dem Aus. Zudem bedrohen die Feinde, die sich Matti in kürzester Zeit geschaffen hat, seine Familie. Indes hat Bianca im Team der Disko „Isla Bonita“ des charismatischen Aufsteigers Manuel Diaz ein neues Zuhause gefunden. Doch der familiäre Schein trügt – ihre Romanze entpuppt sich als Fehler.

Folge 3: „A larga distancia“

Matti und Sylvie versöhnen sich, doch etwas Unausgesprochenes steht immer noch zwischen den beiden. Ihr Lokal, der „Bieradler“, hat eröffnet und die deutsche Nationalmannschaft schießt sich durch die Fußball-WM 1990. Das Geschäft müsste eigentlich blendend laufen, doch die Adlers sitzen auf dem Trockenen, denn plötzlich bleibt die Bierlieferung aus. Währenddessen freundet sich Sylvie mit Bianca an, die inzwischen als Kellnerin bei ihnen arbeitet. Als Deutschland ins WM-Finale einzieht, bietet sich für die Adlers eine letzte Gelegenheit, das Ruder herumzureißen.

Folge 4: „Padres“

Der „Bieradler“ boomt, doch die Konkurrenz schläft nicht. Als ihnen die Gäste immer wieder abgeworben werden, hat Bianca die Idee für ein neues Geschäftsmodell, welches Matti und Sylvie von einer rosigen Zukunft träumen lässt. Währenddessen schleppt Tochter Katja ein quälendes Geheimnis mit sich herum. Uwe, Mattis älterer Bruder, ist überraschend aufgekreuzt und hat eine Menge alter Probleme im Gepäck. Auch für Bianca läuft es alles andere als geplant. Sie will ihre Jugend nachholen, doch ihre Vergangenheit holt sie ein. Während sich Matti letztendlich den Konsequenzen seines Handelns stellen muss, deutet sich ein großes Unheil an.

Folge 5: „Esperanza“

Der „Bieradler“ steht vor dem endgültigen Aus, als die Polizei den Laden offiziell schließt. Die Übermacht der Gegner der Adlers wird immer deutlicher, was den Zusammenhalt der Familie auf die bisher härteste Probe stellt. Während Uwe immer tiefer in die Unterwelt Mallorcas gezogen wird, beschließen Matti und Bianca getrennte Wege zu gehen. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, erahnen sie jedoch noch nicht.

Folge 6: „Regalo de despedida“

Die Adlers stehen mit dem Rücken zur Wand, als ihnen die letzte Möglichkeit eines Ausstiegs geboten wird. Währenddessen erlebt der „Bieradler“ einen kometenhaften Aufstieg. Konzerte von Costa Cordalis, Jürgen Drews und anderen Schlagerstars katapultieren den „Bieradler“ in völlig neue Sphären. Bianca ist kurz davor zurück nach Hause zu fliegen und ihr neues Leben aufzugeben. Uwes Verbindungen in die Unterwelt erweisen sich als unerwartet nützlich, doch der Kampf um den Ballermann fordert alsbald sein erstes Opfer. Matti und Sylvie stehen vor einer schweren Entscheidung, doch Aufgeben ist für beide keine Option mehr.

„Der König von Palma“: Besetzung

Die Besetzung der neuen RTL-Serie besteht aus einigen bekannten Schauspielern, wie zum Beispiel Henning Baum und Martin Semmelrogge. Wer die weiteren Darsteller sind und wie die Besetzung aussieht, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Sandra Borgmann

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Wally – Irene Rindje

Uwe Adler – André M. Hennicke

Katja Adler – Lea Selinger

Dennis Adler – Milo Eisenblätter

Manuel Díaz – David Lifschitz

Fernando – Malik Blumenthal

Ralf „Ralle“ Werner – Sönke Möhring

Miquel „Mickey“ – Salvador Oliva

Kavi – Xisco Arreza

Ronny Bärwald – Daan Lennard Liebrenz

Annet – Kristina Dörfer

Gina – Karolin Oesterling

Jacqui – Justine Becker

Antoni Gomila – Pep Tosar

Dídac Pons – Toni Pons

Uriol Rosàs – Marc Joy

Pep Roca – Santi Pons

Joana Roca – Aina Compte

Xavi Roca – Daniel Goñalons Sureda

Joel Roca – Christian Caner

Lolo – José Ramón Serra

La Zita – Gloria López

Hasso von Schützendorf – Martin Semmelrogge

Frauke Werner – Eva Mona Rodekirchen

Ana Maria Vila – Núria Hosta

Costa Cordalis – Lucas Cordalis

„Der König von Palma“: Drehort

Viele Zuschauer fragen sich, wo genau die neue RTL-Serie gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Der König von Palma“ fanden von Februar bis Juli 2021 vor allem in dem Badeort Can Picafort, am Muro-Strand und in Palma auf Mallorca statt.

„Der König von Palma“: Staffel 2

Die erste Staffel des sechsteiligen Dramas „Der König von Palma“ ist seit dem 24. Februar 2022 auf RTL Plus abrufbar und dort sehr stark gestartet. Aus diesem Grund hat RTL bereits vor der Free-TV-Premiere bekanntgegeben, dass es eine Fortsetzung geben wird. RTL hat Staffel 2 des Serien-Highlights im März 2022 in Auftrag gegeben.