Am Freitag, 15.04.2022 startet die neue Serie „Der König von Palma“ auf RTL. Die sechs Episoden werden jeweils in Doppelfolgen gezeigt. Direkt nach der ersten Folge läuft somit Folge 2 „Fuegos“, in der Matti einen Biergarten mietet und in einem Deal seine Frau Sylvie dazu zwingt, mit den Kindern nach Mallorca zu kommen.

Was passiert in „Fuegos“ genau?

Gibt es Folge 2 auch als Stream ?

? Wer sind die Schauspieler?

Die Sendetermine, Sendezeit und Stream sowie Infos zur Besetzung und den Drehorten der Reihe findet ihr hier.

„Der König von Palma – Fuegos“: RTL-Sendetermine

Folge 2 der neuen Serie „Der König von Palma“ läuft direkt im Anschluss an die Auftaktfolge am Freitag, 15.04.2022, auf RTL. Später wird sie noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Freitag, 15. April 2022, um 21:15 Uhr

Samstag, 16. April 2022, um 01:50 Uhr

„Der König von Palma – Fuegos“: Stream und Mediathek

Alle Folgen von „Der König von Palma“ sind in der RTL-Mediathek bereits seit Donnerstag, 24.02.2022, online. Um die Serie auf RTL Plus, früher TVNow, vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Darüber hinaus könnt ihr Folge 2 parallel zur Ausstrahlung auf RTL Plus im Stream verfolgen.

„Der König von Palma – Fuegos“: Handlung von Folge 2

Manuel Diaz schickt Matti und dessen misstrauischen Chef Ralle zur Besichtigung der Bar „Bierkönig“. Währenddessen erfährt Matti, dass seine Frau Sylvie vermutlich mit einem anderen Mann zusammen ist. So fällt er eine Entscheidung: Er mietet die Bar mit dem Geld eines begeisterten Gastes und bietet ihm im Gegenzug sein Haus in Dortmund zum Verkauf an.

Jetzt hat Sylvie keine andere Wahl und muss mit den beiden Kindern Katja und Dennis auf die Insel kommen. Es herrscht eine angespannte Stimmung und die Ehe der Adlers steht vor dem Aus. Zudem bedroht das Kartell, mit dem sich Matti in kürzester Zeit verfeindet hat, auch noch seine Familie. Derweil hat Bianca in der Disko Isla Bonita von Manuel Diaz eine neue Arbeit gefunden. Doch der familiäre Umgang täuscht und ihre Romanze stellt sich als Fehler heraus.

Bianca arbeitet jetzt in der Disko Isla Bonita, doch Chef Manuel Diaz zeigt auch andere Seiten.

© Foto: RTL / Pep Bonet

„Der König von Palma – Fuegos“: Besetzung von Folge 2

In der Besetzung der neuen RTL-Serie sind bekannte Schauspieler wie Henning Baum. Die Namen aller Darsteller und deren Rollen in der aktuellen Folge könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Sandra Borgmann

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Gina – Karolin Oesterling

Fernando – Malik Blumenthal

Manuel Díaz – David Lifschitz

Ralf „Ralle“ – Werner Sönke Möhring

Frauke Werner – Eva Mona Rodekirchen

Miquel „Mickey“ – Salvador Oliva

Kavi – Xisco Arreza

Antoni Gomila – Pep Tosar

„Der König von Palma“: Drehort

Viele Zuschauer fragen sich, wo genau die neue RTL-Serie gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Der König von Palma“ fanden von Februar bis Juli 2021 vor allem in dem Badeort Can Picafort, am Muro-Strand und in Palma auf Mallorca statt.

„Der König von Palma“: Alle Folgen im Überblick

Weiter geht es mit Episode 5 „Esperanza“ der neuen Serie „Der König von Palma“ auf RTL. Staffel 1 umfasst sechs Folgen, mit einer Länge von ca. 45 min. Sie werden von RTL als Doppelfolgen gezeigt. Wie die einzelnen Episoden heißen, seht ihr hier: