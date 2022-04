Am Freitag, 15.04.2022 startet die neue Serie „Der König von Palma“ auf RTL. Post-Wende, Aufschwung und Partystimmung – nach der Wiedervereinigung Deutschlands Anfang der Neunziger ist Mallorca zur Touristenhochburg aufgestiegen. Folge 1 „Libertad“ handelt von Matthias Adler, der sein altes Leben in Deutschland aufgibt, um am Ballermann einen Biergarten zu eröffnen.

Die Sendetermine, Sendezeit und Stream sowie Infos zur Besetzung und den Drehorten der Reihe findet ihr hier.

„Der König von Palma – Libertad“: RTL-Sendetermine

Mit Folge 1 „Libertad“ startet die neue Serie „Der König von Palma“ am Freitag, 15.04.2022, zur Primetime auf RTL. Dies ist die erste der beiden Doppelfolgen, die am Freitag gezeigt werden. Später wird sie noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Freitag, 15. April 2022, um 20:15 Uhr

Samstag, 16. April 2022, um 01:00 Uhr

„Der König von Palma – Libertad“: Stream und Mediathek

Alle Folgen von „Der König von Palma“ sind in der RTL-Mediathek bereits seit Donnerstag, 24.02.2022, online. Um die Serie auf RTL Plus, früher TVNow, vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Darüber hinaus könnt ihr Folge 1 parallel zur Ausstrahlung auf RTL Plus im Stream verfolgen.

„Der König von Palma – Libertad“: Handlung von Folge 1

Im Jahr 1990 nach der Wiedervereinigung Deutschlands hat der ehemalige Autoverkäufer Matthias Adler einen Traum. Er möchte seinen eigenen Biergarten auf Mallorca eröffnen. Matti versucht seine Frau Sylvie von der Auswanderung zu überzeugen, doch diese bleibt mit den Kindern in Dortmund.

Auf Mallorca ist Matti zunächst als Barkeeper in der Strandbar Ralles Rutsche angestellt. Durch eine leichtsinnige Eigeninitiative löst er einen Territorialkampf um den Ballermann aus. Zugleich erleben Bianca und ihre beste Freundin Annet auf Mallorca den ersten Urlaub außerhalb der DDR. Überwältigt von Glücksgefühlen durch die noch nie zuvor erlebte Freiheit fasst auch Bianca einen lebensverändernden Entschluss.

Matti und Bianca suchen auf Mallorca nach einem Neuanfang.

© Foto: RTL / Pep Bonet

„Der König von Palma – Libertad“: Besetzung von Folge 1

In der Besetzung der neuen RTL-Serie sind einige bekannte Schauspieler wie Henning Baum und Martin Semmelrogge dabei. Die Namen aller Darsteller und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Sandra Borgmann

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Hasso von Schützendorf – Martin Semmelrogge

Frauke Werner – Eva Mona Rodekirchen

Uwe Adler – André Hennicke

Ralf „Ralle“ Werner – Sönke Möhring

Wally – Irene Rindje

Annet – Kristina Dörfer

Cornelia Krause – Nina Gnädig

Manolo Pèrez – Moritz Bonin

Gina – Karolin Oesterling

Fernando – Malik Blumenthal

Miquel „Mickey“ – Salvador Oliva

Manuel Diaz – David Lifschitz

Kavi – Xisco Arreza

Antoni Gomila – Pep Tosar

„Der König von Palma“: Drehort

Viele Zuschauer fragen sich, wo genau die neue RTL-Serie gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Der König von Palma“ fanden von Februar bis Juli 2021 vor allem in dem Badeort Can Picafort, am Muro-Strand und in Palma auf Mallorca statt.

„Der König von Palma“: Alle Folgen im Überblick

Mit Folge 1 „Libertad“ startet die neue Serie „Der König von Palma“ auf RTL. Staffel 1 umfasst sechs Folgen, mit einer Länge von ca. 45 min. Sie werden von RTL als Doppelfolgen gezeigt. Wie die einzelnen Episoden heißen, seht ihr hier: