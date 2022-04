Am Montag, 18.04.2022, geht die neue Serie „Der König von Palma“ auf RTL mit Folge 3 weiter. In „A larga distancia“ versöhnen sich Matti und Sylvie wieder. Bianca arbeitet inzwischen in deren Lokal, doch trotz des guten Abschneidens der deutschen Fußballmannschaft bei der WM ’90 bleibt die Kneipe leer...

Was passiert in „A larga distancia“ genau?

Gibt es Folge 3 auch als Stream ?

? Wer sind die Schauspieler?

Die Sendetermine, Sendezeit und Stream sowie Infos zur Besetzung und den Drehorten der Reihe findet ihr hier.

„Der König von Palma – A larga distancia“: RTL-Sendetermine

Folge 3 der neuen Serie „Der König von Palma“ läuft am Montag, 18.04.2022, zur Primetime auf RTL. Leider wird „A larga distanica“ nicht noch einmal wiederholt.

Der Sendetermin auf einen Blick:

Montag, 18. April 2022, um 20:15 Uhr

„Der König von Palma – A larga distancia“: Stream und Mediathek

Alle Folgen von „Der König von Palma“ sind in der RTL-Mediathek bereits seit Donnerstag, 24.02.2022, online. Um die Serie auf RTL Plus, früher TVNow, vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Darüber hinaus könnt ihr Folge 3 parallel zur Ausstrahlung auf RTL Plus im Stream verfolgen.

„Der König von Palma – A larga distancia“: Handlung von Folge 3

Nach den ständigen Streitereien versöhnen sich Matti und Sylvie wieder, doch es sind bei weitem nicht alle Dinge zwischen dem Ehepaar geklärt. Die Eröffnung ihrer Bar, der „Bieradler“ fand bereits statt und die deutsche Fußballnationalmannschaft übersteht Runde um Runde in der Weltmeisterschaft.

Eigentlich sollte das Geschäft blendend laufen, doch die Kundschaft bleibt aus. Zudem können die Adlers kein Bier mehr ausschenken, da die Lieferung nicht kam. In dieser Zeit werden aus Sylvie und Bianca Freundinnen. Bianca arbeitet mittlerweile im „Bieradler“ als Kellnerin. Die letzte Gelegenheit für Matti und Sylvie ihr Lokal zu retten bietet sich, als Deutschland in das Finale der Fußball-WM einzieht. Können sie das Ruder noch herumreißen?

Costa Cordalis (Lucas Cordalis) ist auf Mallorca, um während der WM auf der Insel aufzutreten.

© Foto: RTL / Pep Bonet

„Der König von Palma – A larga distancia“: Besetzung von Folge 3

In der Besetzung der neuen RTL-Serie sind bekannte Schauspieler wie Henning Baum dabei. Die Namen aller Darsteller und deren Rollen in der aktuellen Folge könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Sandra Borgmann

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Uwe Adler – André Hennicke

Wally – Irene Rindje

Manuel Diaz – David Lifschitz

Antoni Gomila – Pep Tosar

Harald –Leopoldvon Verschuer

Marlene –Karla Trippel

Bierlieferant –Joan Carles Bestard

„Der König von Palma“: Drehort

Viele Zuschauer fragen sich, wo genau die neue RTL-Serie gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Der König von Palma“ fanden von Februar bis Juli 2021 vor allem in dem Badeort Can Picafort, am Muro-Strand und in Palma auf Mallorca statt.

„Der König von Palma“: Alle Folgen im Überblick

Weiter geht es mit Episode 5 „Esperanza“ der neuen Serie „Der König von Palma“ auf RTL. Staffel 1 umfasst sechs Folgen, mit einer Länge von ca. 45 min. Sie werden von RTL als Doppelfolgen gezeigt. Wie die einzelnen Episoden heißen, seht ihr hier: