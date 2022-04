Am Dienstag, 19.04.2022 geht die neue Serie „Der König von Palma“ auf RTL mit Folge 6 zu Ende. Direkt nach der fünften Folge läuft „Regalo de despedida“, in der der „Bieradler“ einen blitzartigen Aufschwung erlebt. Doch der erbitterte Streit um den Ballermann fordert seinen Tribut.

Was passiert in „Regalo de despedida“ genau?

Gibt es Folge 6 auch als Stream ?

? Wer sind die Schauspieler?

Die Sendetermine, Sendezeit und Stream sowie Infos zur Besetzung und den Drehorten der Reihe findet ihr hier.

„Der König von Palma – Regalo de despedida“: RTL-Sendetermine

Folge 6 der neuen Serie „Der König von Palma“ läuft direkt im Anschluss an die fünfte Episode am Dienstag, 19.04.2022, auf RTL. Leider wird „Regalo de despedida“ nicht noch einmal wiederholt.

Der Sendetermin auf einen Blick:

Dienstag, 19. April 2022, um 21:15 Uhr

„Der König von Palma – Regalo de despedida“: Stream und Mediathek

Alle Folgen von „Der König von Palma“ sind in der RTL-Mediathek bereits seit Donnerstag, 24.02.2022, online. Um die Serie auf RTL Plus, früher TVNow, vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Darüber hinaus könnt ihr Folge 6 parallel zur Ausstrahlung auf RTL Plus im Stream verfolgen.

„Der König von Palma – Regalo de despedida“: Handlung von Folge 6

Matti und Sylvie befinden sich in einer aussichtslosen Situation, als ihnen die letzte Chance zur Kapitulation angeboten wird. Aber genau zu diesem Zeitpunkt laufen die Geschäfte so gut wie nie zuvor. Bekannte Schlagerstars wie Costa Cordalis und Jürgen Drews verleihen dem Lokal mit ihren Konzerten einen neuen Glanz.

Währenddessen ist Bianca dabei ihre Koffer zu packen und ihrem neuen Leben Lebewohl zu sagen. Ausnahmsweise stellen sich Uwes Kontakte zur Unterwelt als nützlich heraus. Die Schlacht um dem Ballermann tobt unerbittlich und fordert bald ihr erstes Opfer. Matti und Sylvie müssen einen Entschluss fassen, aber kapitulieren steht nicht zur Diskussion.

Aus unerklärlichen Gründen erweisen sich Uwes Kontakte zur Unterwelt als hilfreich.

© Foto: RTL / Pep Bonet

„Der König von Palma“: Ende von Staffel 1

Ende von Staffel 1 lässt die Zuschauer mit Fragezeichen zurück. Viele haben den Schluss nicht verstanden und fragen sich: War es das? Die Antwort lautet: nein. Denn die zweite Staffel von „Der König von Palma" wurde bereits bestätigt. Daher dürfen sich die Fans sicher sein, dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen. Was bisher zur Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„Der König von Palma – Regalo de despedida“: Besetzung von Folge 6

In der Besetzung der neuen RTL-Serie sind bekannte Schauspieler wie Henning Baum und Martin Semmelrogge dabei. Die Namen aller Darsteller und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Sandra Borgmann

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Pep Roca – Santi Pons

Joana Roca – Aina Compte

Lolo – José Ramón ‘Serra’

Uwe Adler – André M. Hennicke

Manuel Díaz – David Lifschitz

Jürgen Drews – Ben Hartmann

Kommissarin – Laura Leyh

La Zita – Gloria López

Olivia Adler – Marie Schöne

„Der König von Palma“: Drehort

Viele Zuschauer fragen sich, wo genau die neue RTL-Serie gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Der König von Palma“ fanden von Februar bis Juli 2021 vor allem in dem Badeort Can Picafort, am Muro-Strand und in Palma auf Mallorca statt.

„Der König von Palma“: Alle Folgen im Überblick

Weiter geht es mit Episode 5 „Esperanza“ der neuen Serie „Der König von Palma“ auf RTL. Staffel 1 umfasst sechs Folgen, mit einer Länge von ca. 45 min. Sie werden von RTL als Doppelfolgen gezeigt. Wie die einzelnen Episoden heißen, seht ihr hier: