Am Montag, 18.04.2022 geht die neue Serie „Der König von Palma“ auf RTL weiter. Die sechs Episoden werden jeweils in Doppelfolgen gezeigt. Direkt nach der dritten Folge läuft Folge 4 „Padres“, in der Bianca eine neue Geschäftsidee entwickelt. Außerdem taucht überraschenderweise Mattis Bruder Uwe auf – und bringt eine ganze Reihe an Problemen mit...

Was passiert in „Padres“ genau?

Gibt es Folge 4 auch als Stream ?

? Wer sind die Schauspieler?

Die Sendetermine, Sendezeit und Stream sowie Infos zur Besetzung und den Drehorten der Reihe findet ihr hier.

„Der König von Palma – Padres“: RTL-Sendetermine

Folge 4 der neuen Serie „Der König von Palma“ läuft direkt im Anschluss an die dritte Episode am Montag, 18.04.2022, auf RTL. Leider wird „Padres“ nicht noch einmal wiederholt.

Der Sendetermin auf einen Blick:

Montag, 18. April 2022, um 21:15 Uhr

„Der König von Palma – Padres“: Stream und Mediathek

Alle Folgen von „Der König von Palma“ sind in der RTL-Mediathek bereits seit Donnerstag, 24.02.2022, online. Um die Serie auf RTL Plus, früher TVNow, vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Darüber hinaus könnt ihr Folge 4 parallel zur Ausstrahlung auf RTL Plus im Stream verfolgen.

„Der König von Palma – Padres“: Handlung von Folge 4

Die Geschäfte im „Bieradler“ laufen vielversprechend, aber auch die Konkurrenz ist nicht aus den Augen zu verlieren. Bianca hat eine Idee für ein neues Geschäftsmodell, nachdem sie bemerkt, dass ihnen die Kundschaft abgeworben wird. Sylvie und Matti malen sich derweil eine rosige Zukunft aus.

Zudem beschäftigt Tochter Katja ein bedrückendes Geheimnis. Überraschenderweise taucht dann Mattis älterer Bruder Uwe auf. Mit im Gepäck hat er eine Menge alter Probleme. Alles deutet auf ein großes Unheil hin, nachdem sich Matti den Konsequenzen seines Tuns stellt. Auch für Bianca wird es problematisch. Sie möchte Verpasstes aus ihrer Jugend nachholen, doch die Zeit von damals holt sie ein.

Bianca möchtet ihre Teenager-Zeit nachholen, doch ihre Vergangenheit holt sie ein.

© Foto: RTL / Pep Bonet

„Der König von Palma – Padres“: Besetzung von Folge 4

In der Besetzung der neuen RTL-Serie sind bekannte Schauspieler wie Henning Baum und Martin Semmelrogge. Die Namen aller Darsteller und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Sandra Borgmann

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Uwe Adler – André Hennicke

Ronny – Daan Lennard Liebrenz

Costa Cordalis – Lucas Cordalis

Katja Adler – Lea Selinger

Dennis Adler – Milo Eisenblätter

Manuel Diaz – David Lifschitz

La Zita – Gloria López

Miquel „Mickey“ – Salvador Oliva

Dídac Pons – Toni Pons

„Der König von Palma“: Drehort

Viele Zuschauer fragen sich, wo genau die neue RTL-Serie gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Der König von Palma“ fanden von Februar bis Juli 2021 vor allem in dem Badeort Can Picafort, am Muro-Strand und in Palma auf Mallorca statt.

„Der König von Palma“: Alle Folgen im Überblick

Weiter geht es mit Episode 5 „Esperanza“ der neuen Serie „Der König von Palma“ auf RTL. Staffel 1 umfasst sechs Folgen, mit einer Länge von ca. 45 min. Sie werden von RTL als Doppelfolgen gezeigt. Wie die einzelnen Episoden heißen, seht ihr hier: