Iris Abel ist eine Reality-TV-Darstellerin, die 2011 durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden ist. Seitdem war sie aufgrund ihres Ehemannes immer wieder in den Schlagzeilen. Im Sommer 2018 nahm das Paar schließlich gemeinsam an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Nun wagt sie eine neue Herausforderung: Zusammen mit zehn weiteren Promis nimmt sie an der neuen Sat.1-Show „Club der guten Laune“ 2022 teil.

Doch wie tickt Iris Abel eigentlich privat? Was macht sie heute? Hat sie Kinder? Alter, Instagram, Mann und Co. – wir stellen euch die Reality-TV-Darstellerin im Porträt vor.

Iris Abel im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu der TV-Darstellerin im Überblick:

Name: Iris Abel

Iris Abel Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Café-Besitzerin

Reality-TV-Darstellerin, Café-Besitzerin Geburtstag: 03. Mai 1968

03. Mai 1968 Alter: 54 Jahre

54 Jahre Sternzeichen: Stier

Stier Wohnort: Dötlingen

Dötlingen Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: keine

keine Instagram: iris.abel.official

Iris Abel nimmt an „Club der guten Laune“ 2022 teil

Sat.1 schickt ab dem 4. Mai 2022 elf Promis in den Cluburlaub. Eine der Kandidatinnen der neuen Show „Club der guten Laune“ ist Iris Abel. Die traumhafte Kulisse der thailändischen Insel Phuket bietet den Promis alles, was es für einen gelungenen Club-Urlaub braucht. Doch anstatt am Stand zu entspannen und es sich in der Sonne gut gehen zu lassen, müssen die Kandidaten sich als Club-Mitarbeiter in verschiedenen Spielen beweisen und besser als ihre Konkurrenz abschneiden, denn nur so haben sie eine Chance auf die Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Iris Abel steht bereits seit mehreren Jahren in der Öffentlichkeit und freut sich dementsprechend über ihre Teilnahme an der neuen Sat.1-Show: „Grundsätzlich ist es immer gut, bei Premieren dabei zu sein. Es hat etwas Einzigartiges, mit eine der Ersten zu sein, wir sind die Pioniere.“

Iris Abel: Mann Uwe und Kinder

Iris Abel lernte ihren Mann Uwe Abel im Jahre 2011 in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Zunächst war Iris Abel jedoch gezwungen, mit ihrem neuen Freund Uwe eine Fernbeziehung zu führen, schließlich lebte sie knapp 800 km vom Bauernhof ihres Freundes in Dötlingen entfernt. Iris und Uwe Abel heirateten daraufhin zwei Jahre später. Im selben Jahr entschied sich Iris Abel, ihr altes Leben zurückzulassen und zu ihrem Ehemann Uwe auf seinen Bauernhof in Dötlingen zu ziehen.

Iris und Uwe Abel haben aktuell keine Kinder. Während Iris Abel sich Nachwuchs wünscht, gestand ihr Mann Uwe während seiner Teilnahme bei „Promi Big Brother“, dass er keine Kinder möchte. Dies liegt daran, dass er seine auffällige Nase nicht weitervererben möchte, schließlich wurde er in der Schule bereits dafür gemobbt.

Iris Abel hat über 30 Kilo abgenommen

In den letzten Jahren hat Iris Abel sich optisch stark verändert und ihre Fans dabei immer wieder aufs Neue überrascht. Im Jahr 2021 ließ sie sich zunächst den Magen operativ verkleinern und nahm anschließend über 30 Kilo ab. Mit ihrem neuen Lebensgefühl musste auch eine neue Frisur her: Aus dem damals noch braun-rot gefärbten Bob wurde plötzlich eine dunkle Kurzhaarfrisur.

Iris Abel bei „Bauer sucht Frau“ und „Das Sommerhaus der Stars“

Iris Abel nahm im Jahr 2011 an der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ teil und lernte darin den Schweinebauer Uwe kennen. Nachdem sie die Hofwoche auf seinem Mastbetrieb verbracht hatte, fiel ihr der Abschied von Uwe besonders schwer. Auf seine Frage, ob sie bei ihm auf den Hof ziehen wolle, antwortete sie jedoch mit ja.

Im Sommer 2018 wagte Iris Abel schließlich zusammen mit ihrem Mann Uwe Abel das WG-Abenteuer bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ in Portugal und nahm an der dritten Staffel der RTL-Show teil. Auf engstem Raum und ohne jegliche Form von Luxus zeigte Iris Abel, dass ihre Partnerschaft das Zeug dazu hat, sich den Titel „Das Promipaar 2018“ zu verdienen, denn das Paar konnte sich im großen Finale gegen Patrick Schöpf und Shawne Fielding durchsetzen und den Titel sowie 50.000 Euro Siegprämie mit nach Hause nehmen.

Das macht Iris Abel heute

Bekannt geworden ist Iris Abel 2011 durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Dort lernte sie ihre große Liebe Uwe kennen. Viele Fans fragen sich seitdem, was sie heute macht. Nachdem sie zu ihrem Ehemann auf den Hof gezogen ist, hat das „Bauer sucht Frau“-Kultpaar bereits im darauffolgenden Jahr unter dem Namen „Bauer Uwes Lütje Deel“ ein eigenes Hofcafé eröffnet, in dem es seither seine Gäste empfängt und bewirtet. Iris Abel leitet dieses Café heutzutage.