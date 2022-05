Theresia Fischer ist ein deutsches Model, das seine Bekanntheit 2019 durch die Teilnahme an der ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ erreicht hat. Seitdem hat sie an zahlreichen weiteren Formaten wie „Promi Big Brother“ teilgenommen. Im Frühjahr 2022 hat sie sich außerdem zum zweiten Mal einer Operation zur Beinverlängerung unterzogen. Nun stellt sie sich einer neuen Herausforderung: Zusammen mit zehn weiteren Promis nimmt sie an der neuen Sat.1-Show „Club der guten Laune“ 2022 teil.

Doch wie tickt Theresia Fischer eigentlich privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und wie heißt ihr Instagram-Account? Alter, Größe, Karriere und Co. – wir stellen euch das Model im Porträt vor.

Theresia Fischer im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram, Wohnort

Alle Fakten zu dem Model im Überblick:

Name: Theresia Behrend Fischer

Theresia Behrend Fischer Beruf: Model

Model Geburtstag: 31. März 1992

31. März 1992 Alter: 30 Jahre

30 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 1,85 m

1,85 m Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: verheiratet mit Thomas Behrend

verheiratet mit Thomas Behrend Kinder: keine

keine Instagram: theresiafischer

Theresia Fischer nimmt an „Club der guten Laune“ 2022 teil

In der neuen Sat.1-Show „Club der guten Laune“ checken elf gut gelaunte Promis in den Cluburlaub ein. Eine der Kandidatinnen ist Theresia Fischer. Auf der thailändischen Insel Phuket muss sie sich dann als Club-Mitarbeiterin in zahlreichen Spielen beweisen, um in die nächste Runde einzuziehen und sich am Ende den Sieg gegen die Konkurrenz sichern zu können, denn wer am besten spielt, darf als Sieger ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Mit Cluburlauben verbindet Theresia Fischer nur schöne Erinnerungen: „In der Kinder-Disco war ich die Königin der Tanzfläche!“ Aus diesem Grund freut sie sich bereits auf Spaß, Action und gute Laune im „Club der guten Laune“.

Theresia Fischer: Mann Thomas Behrend und Kinder

Theresia Fischer entdeckte bereits früh ihre Vorliebe für ältere Männer. Auch ihr derzeitiger Mann, der Dokumentarfilmer Thomas Behrend, ist deutlich älter als das Model: Zwischen dem Paar liegt ein Altersunterschied von 27 Jahren. Aus diesem Grund zogen die beiden oftmals Aufmerksamkeit auf sich, denn im „GNTM“-Finale 2019 gab Theresia Fischer ihrem Partner vor laufenden Kameras das Ja-Wort.

Theresia Fischer und Thomas Behrend haben aktuell keine gemeinsamen Kinder, der Dokumentarfilmer hat jedoch einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung.

Theresia Fischer hatte eine Beinverlängerung

Theresia Fischer erklärte in einem Instagram-Post, dass sie zu Schulzeiten gemobbt wurde und sich unwohl in ihrer Haut fühlte. Im Jahr 2016 traf sie daraufhin die Entscheidung, sich ihre Beine operativ um jeweils 8,5 Zentimeter verlängern zu lassen.

Im März 2022 ließ sie sich schließlich ein zweites Mal operieren. Die zweite OP fand an den Unterschenkeln statt. In einem Interview mit RTL verriet das Model, dass sie durch die zweite Operation ihr ursprüngliches Anatomiebild zurückgewinnen wollte. Dafür musste der Unterschenkel proportional zur Oberschenkellänge angepasst werden. Die Operation, bei der ihre Unterschenkelknochen durchtrennt und Teleskopstäbe mit Schrauben daran fixiert wurden, dauerte insgesamt sechs Stunden.

Theresia Fischer bei „GNTM“ und „Promi Big Brother“

Theresia Fischer nahm im Jahr 2019 an der 14. Staffel der ProSieben-Modelshow „Germany’s Next Topmodel“ teil. Obwohl sie es bei Heidi Klum nicht in die Top 10 schaffte, sondern schlussendlich den elften Platz belegte, machte sie sich im Verlauf der Show mit ihrem ausgeflippten und extrovertierten Charakter einen Namen. Am Ende wurde sie aus diesem Grund für den „Best Personality Award 2019“ nominiert, landete hier allerdings nur auf Platz 2.

Theresia Fischer verbrachte insgesamt 17 Tage im Container von „Promi Big Brother". Des Weiteren zog Theresia Fischer im Jahr 2019 in den Container bei „Promi Big Brother". In der siebten Staffel der Reality-Show schaffte sie es bis ins Finale, wo sie sich allerdings Ex-„Bachelor"-Teilnehmerin Janine Pink, Ex-„Dschungelkönig" Joey Heindle und Ex-„Love Island"-Teilnehmer Tobias Wegener geschlagen geben musste. Schlussendlich belegte sie den vierten Platz.

Theresia Fischer auf Instagram

Theresia Fischer hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen dem Model auf der Plattform 147.000 Fans (Stand: 02.05.2022). Ihren Followern gewährt sie dort gerne Einblicke in ihr Privatleben, indem sie beispielsweise Fotos nach ihrer Operation oder aus ihren Urlauben teilt. Sie postet jedoch auch Bilder aus ihrem Berufsleben und macht Werbung für das ein oder andere Produkt.