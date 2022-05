Joey Heindle ist ein deutscher Sänger und Reality-TV-Darsteller. Einem größeren Publikum wurde er durch seine Teilnahme an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ 2012 bekannt. Dort belegte er den fünften Platz nur ein Jahr später wurde er Dschungelkönig. Jetzt wagt er eine neue Herausforderung: Gemeinsam mit zehn weiteren Promis nimmt er an der Sat.1-Show „Club der guten Laune“ 2022 teil und kämpft um 50.000 Euro Gewinnprämie.

Doch wer ist Joey Heindle eigentlich? Wie tickt er privat? Hat er Frau und Kinder? Wie alt ist er? Alle Infos zu Joey Heindle findet ihr hier in der Übersicht.

Joey Heindle im Steckbrief: Alter, Instagram, Größe

Alle Fakten zu Joey Heindle auf einen Blick:

Name: Joey Heindle

Joey Heindle Beruf: Sänger, Reality-TV-Star

Sänger, Reality-TV-Star Alter: 28

28 Geburtstag: 14. Mai 1993

14. Mai 1993 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 170 cm

170 cm Familienstand: geschieden

geschieden Ex-Frau: Justine Heindle

Justine Heindle Freundin: Ramona Elsener

Ramona Elsener Instagram: joeyheindle

Joey Heindle Karriere: „DSDS“, „Dschungelcamp“ und Co.

Joey Heindle wurde vor allem durch seine Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Nach seinem Schulabschluss fing er zunächst eine Ausbildung zum Beikoch an. Doch wegen einer Handverletzung konnte er nicht weiter ausgebildet werden. Joeys große Leidenschaft war ohnehin die Musik. Sein Talent stellte er 2012 in der Castingshow unter Beweis. Bei „DSDS“ schaffte er es bis auf Platz 5. Im gleichen Jahr veröffentlichte er nach seiner Teilnahme schon seine erste Single „Die ganze Welt dreht sich um dich“.

Im Jahr darauf war er Kandidat bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und veröffentlichte passend zur Show seine zweite Single „Hol mich raus!“. Er setzte sich gegen alle elf Konkurrenten durch und wurde am Ende „Dschungelkönig 2013“.

In den folgenden Jahren stand er immer wieder vor Kamera und nahm an weiteren TV-Formaten, wie 2016 an „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein“ sowie der „Großen ProSieben Völkerball Meisterschaft“ und 2018 an „Global Gladiators“, teil. Jetzt stellt er sich einer neuen Herausforderung und ist Kandidat bei der Sat.1-Show „Club der guten Laune“ 2022.

Joey Heindle nimmt an „Club der guten Laune“ 2022 teil

Sat.1 schickt elf Promis in den Club-Urlaub. Einer der Kandidaten von „Club der guten Laune“ 2022 ist Joey Heindle. Auf der thailändischen Insel Phuket muss er sich mit anderen Stars als Club-Mitarbeiter in verschiedenen Spielen beweisen. Das Ziel: Am Ende die Gewinnprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Dreharbeiten für „Club der guten Laune“ 2022 fanden im Januar statt. Die Sendung läuft am Mittwoch, 4. Mai 2022, an und läuft dann in einem wöchentlichen Rhythmus zur Primetime auf Sat.1.

Joey Heindle wurde von seinem Vater misshandelt

Der Popsänger Joey Heindle wurde bis zu seinem 14. Lebensjahr von seinem Vater körperlich misshandelt. Das gestand er Sandra Maischberger in ihrer Sendung im Ersten. In der Show ging es um das Thema: „Verbrechen in der Familie: Warum eskalieren Konflikte?“

Joey Heindle war zu Gast und sprach über seine Kindheit. Körperliche Gräueltaten gegen ihn wie Ohrfeigen, Schläge mit dem Gürtel oder gebrochene Finger standen auf der Tagesordnung. Außerdem verriet er, dass er am Ende auch Mordgedanken gegen seinen Vater hatte. Joey war kein Wunschkind, das zeigte ihm sein Vater auch indem er ihn verbal beleidigte. Im Alter von zehn Jahren fing der heutige Dschungelkönig erstmals an, sich gegen seinen Vater zu wehren. Er ging ins Training mit dem Ziel, stärker zu werden und seinen Vater irgendwann umzubringen. Heutzutage würde er das nicht mehr sagen, verriet er, aber als Kind habe er so viel Hass und Wut in sich gehabt.

Erst als Joey 15 Jahre alt war, floh seine Mutter mit den Kindern in ein Frauenhaus. Zuvor waren sie drei Tage in einem dunklen Raum eingesperrt gewesen. Heindle habe seinen Vater auch verklagt, doch zur Verurteilung kam es nicht. Verzeihen kann der Popsänger seinem Vater bis heute nicht.

Joey Heindle privat: Freundin Ramona Elsener

Heute geht es Joey gut und er ist in einer glücklichen Beziehung. Die Frau an seiner Seite heißt Ramona Elsener. Kennengelernt habe sich die beiden im Jahr 2019 beim Training für „Dancing on Ice“ auf Sat.1. Gemeinsam belegten sie den zweiten Platz. Mit ihren Hunden leben sie in einem ländlichen Ort in der Schweiz. Im „Promiflash“-Interview verriet das Paar, dass sie einen Kinderwunsch hegen: „Wir wollen nichts überstürzen, uns aber auch nicht ewig Zeit lassen. Der Kinderwunsch ist da. In zwei, drei Jahren ist dann Little-Joey am Start!“, Joey Heindle.

Joey Heindle und Ex-Frau Justine Dippl

Vor seiner Freundin Ramona Elsener war Joey Heindle verheiratet. Er und Justine Dipple heirateten am 5. Mai 2017 – doch das Liebesglück nahm ein schnelles Ende. Nach nur wenigen Monaten ging das Ehepaar bereits getrennte Wege.

Joey Heindle ist ein Hundeliebhaber

Joey Heindle liebt Hunde. Im November 2021 musste sich der Sänger von seiner Dobermann-Hündin Jersey verabschieden. Auf Instagram trauerte er mit einem Schwarz-Weiß-Foto und emotionalen Worten. Jetzt heißt Joey eine neue Hündin in seiner Familie Willkommen: Nala. Außerdem brachte seine Freundin Ramona einen Zwergspitz in die Beziehung mit.

Joey Heindle: Vermögen

Trotz Schwierigkeiten in seiner Jugend, scheint es bei Joey Heindle sowohl privat als auch beruflich ganz gut zu laufen. Doch wie viel verdient der Sänger mit seiner Musik und seinen Reality-TV-Auftritten? Laut der Online-Ressource „vermoegen.org“ wird sein Vermögen auf rund 100.000 Euro geschätzt.