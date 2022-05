Mit seiner schillernden Persönlichkeit hat sich Julian F.M. Stoeckel in der deutschen Promiwelt einen echten Namen gemacht. Der Paradiesvogel, der auch als „Die Stoeckel“ bekannt ist, fällt durch seine gute Laune und den extravaganten Kleidungsstil auf. Der Entertainer ist damit ein gern gesehener Gast in den verschiedensten TV-Formaten. Nach dem „Dschungelcamp“ und dem „Promiboxen“ geht es für den Berliner nun ins brandneue Format „Club der guten Laube“ auf Sat.1.

Doch was weiß man eigentlich über den TV-Darsteller privat? Hat er einen Freund? Durch welche Shows und Rollen im Fernsehen wurde er bekannt? Wir haben den Entertainer genauer unter die Lupe genommen und geben euch alle Infos zu ihm im Porträt.

Julian F.M. Stoeckel im Steckbrief: Alter, Wohnort, Partner, Instagram

Alle Fakten zum TV-Darsteller erhaltet ihr hier im Überblick:

Name : Julian Frederik Moritz Stoeckel

: Julian Frederik Moritz Stoeckel Alter : 35

: 35 Geburtstag : 20. März 1987

: 20. März 1987 Geburtsort : Berlin

: Berlin Wohnort : Berlin

: Berlin Beruf : Schauspieler und Entertainer

: Schauspieler und Entertainer Größe : 1,83 m

: 1,83 m Partner : Marcell Damaschke

: Marcell Damaschke Instagram: julianfmstoeckel

Woher ist Julian F.M. Stoeckel bekannt?

„Ich lebe seit meinem 18 Lebensjahr davon, Julian F.M Stoeckel zu sein“, äußerte sich der Entertainer gegenüber Sat.1. Was er genau macht, wisse er selbst nicht, sagt er mit einem Augenzwinkern. Er hat eigentlich alles gemacht, was es im deutschen Fernsehen gibt. Denn Julian F.M. Stoeckel, dessen vollständiger Name Julian Frederik Moritz Stoeckel lautet, ist ein echter Tausendsassa. Er ist nicht nur Schauspieler und Entertainer, sondern auch Designer – er etabliert derzeit seine erste eigene Mode-Linie JFMS.

Julian F.M. Stoeckel: Von „Dschungelcamp“ bis „Promiboxen“

Bekannt wurde Julian F.M. Stoeckel im Fernsehen. Vor allem der bereits verstorbenen Schauspielerin Witta Pohl, verdanke er viel – sie habe ihn einst entdeckt. Durch sie entschied er sich für eine künstlerische Karriere. In jungen Jahren konnte er sich bereits Produktionen wie „Klinik am Alex“, „Polizeiruf 110“ oder „Berlin Tag und Nacht“ in den Lebenslauf schreiben. Einen echten Namen machte er sich bei einem breiten Publikum dann 2014 durch seine Teilnahme an der Mutter aller Reality-Formate: dem „Dschungelcamp“ auf RTL. Danach folgten für den Schauspieler, der sich immer mehr zum Entertainer und It-Boy mauserte, unzählige Auftritte in den verschiedensten Formaten. Ein gern gesehener Gast ist er etwa bei „Promi Big Brother – Die Late Night Show“. 2020 stieg er beim „Promiboxen“ auf Sat.1 in den Ring gegen Matthias Mangiapane.

Julian F.M. Stoeckel im „Club der guten Laune“

2022 geht es für Julian F.M. Stoeckel in ein ganz neues Format: Sat.1 lädt elf Promis in den Cluburlaub ein. Vom 4. Mai 2022 an läuft mittwochs „Club der guten Laune“. Bekannte Gesichter checken im Club auf der thailändischen Insel Phuket ein, so auch der Entertainer. „Eigentlich hasse ich Cluburlaub, wenn die Leute morgens um 8 schon ihre billigen Handtücher auf die Liegen legen“, sagt er lachend gegenüber Sat.1 vorweg. Jedoch ist er offen und lässt sich eines Besseren belehren – und es komme ja auch darauf an, mit wem man diesen Urlaub macht. Die Kandidaten müssen sich jedoch immer wieder in verschiedenen Spielen beweisen, denn am Ende kann einer von ihnen 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.

Julian F.M. Stoeckel und sein Freund Marcell Damaschke

Julian F.M Stoeckel hat sich schon vor geraumer Zeit als bisexuell geoutet. Sein Liebesglück hat er mit seinem Partner Marcell Damaschke gefunden. 2017 machte der Entertainer die Beziehung zu seinem Freund öffentlich bekannt. In einem Interview mit „Kukksi“ verriet dieser, dass er über Instagram angeschrieben wurde und die beiden sich beim Christopher Street Day getroffen hätten.

Julian F.M. Stoeckel: Vermögen

Fans von Julian F.M. Stoeckel interessieren sich natürlich auch für einige Fragen, die das Privatleben des Entertainers betreffen. Unter anderem dafür, wie viel Geld der Entertainer eigentlich hat. Öffentlich bekannt ist dazu zwar nichts, aber Seiten wie dasvermoegen.com schätzen sein Vermögen auf rund 900.000 Euro.

Julian F.M. Stoeckel: Fans lieben seinen Style und den Turban

Durch seinen extravaganten Kleidungsstil und seine schillernde Persönlichkeit hat Julian F.M Stoeckel längst Kultstatus in der deutschen Promiwelt erlangt. Der Berliner ist selbst Modedesigner und fällt immer wieder durch seine bunten, ausgefallenen Outfits auf. Doch nur nur dadurch, sondern auch durch seinen Turban auf dem Kopf. Mehrere Medien berichteten vor einigen Jahren davon, dass der Entertainer sich einer Haartransplantation unterzogen hat. Seine Haare trägt er derzeit länger, doch besonders häufig unter einem Turban – in allem möglichen Farben und Stilrichtungen.