Marc Terenzi ist ein echtes Multitalent in der Entertainment-Branche. Er ist als Sänger, Schauspieler, Tänzer und auch Reality-TV-Darsteller bekannt. Im deutschen Fernsehen hat er sich spätestens 2017 mit seiner Krönung als „Dschungelkönig“ einen Namen gemacht. Ab Mai 2022 ist Terenzi jetzt als Kandidat bei „Club der guten Laune“ auf Sat.1 zu sehen.

Doch wer ist Marc Terenzi eigentlich? Wie tickt er privat? Hat er eine Freundin? Wir haben den Kandidaten genauer unter die Lupe genommen und stellen ihn euch im Porträt vor.

Marc Terenzi im Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Marc Terenzi auf einen Blick:

Name : Marc Terenzi

: Marc Terenzi Bürgerlicher Name : Marc Eric Terenzi

: Marc Eric Terenzi Beruf : Sänger, Musiker, Reality-TV-Darsteller

: Sänger, Musiker, Reality-TV-Darsteller Geburtstag : 27.06.1978

: 27.06.1978 Alter : 43

: 43 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Geburtsort : Natick (MA), Vereinigte Staaten von Amerika

: Natick (MA), Vereinigte Staaten von Amerika Staatsangehörigkeit : Vereinigte Staaten von Amerika

: Vereinigte Staaten von Amerika Größe : 175 cm

: 175 cm Familienstand : geschieden

: geschieden Geschlecht : männlich

: männlich Ex-Partnerinnen : Sarah Connor, Gina-Lisa Lohfink

: Sarah Connor, Gina-Lisa Lohfink Freundin : Jenny Elvers

: Jenny Elvers Kinder : vier (zwei Söhne und zwei Töchter)

: vier (zwei Söhne und zwei Töchter) Instagram: marc_terenzi

Marc Terenzi nimmt an „Club der guten Laune“ teil

Sat.1 schickt elf Promis in den Club-Urlaub. Einer der Kandidaten von „Club der guten Laune“ 2022 ist Marc Terenzi. Auf der thailändischen Insel Phuket muss er sich mit anderen Stars als Club-Mitarbeiterin in verschiedenen Spielen beweisen. Das Ziel: Am Ende die Gewinnprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Dreharbeiten für „Club der guten Laune“ fanden im Januar statt. Die Sendung startet am Mittwoch, 4. Mai 2022, und läuft dann in einem wöchentlichen Rhythmus zur Primetime auf Sat.1.

Marc Terenzi wurde durch die Boyband Natural bekannt

Marc Terenzi hatte bereits als Kind eine besondere Fähigkeit: Er kann sich autodidaktisch verschiedene Musikinstrumente aneignen. Seine Karriere begann er mit ersten Auftritten als Moderator der Bostoner TV-Show „Studio A.T.V“. Es folgten zahlreiche Bühnenshows und zusätzlich tanzte er für die Disney-Studios in Florida. Seine musikalische Karriere begann er 1999 zusammen mit Patrick King, Ben Bledsoe und Michael Johnson. Die drei gründeten die Boygroup Natural und wurden schnell vom amerikanischen Musikmanager Lou Pearlman entdeckt. Die Erwartungen als Nachfolger der legendären Boygroups wie beispielsweise Backstreet Boys konnte sie allerdings nicht erfüllen. Gegen Ende ihrer Boyband-Zeit kam dann doch noch der große Erfolg: Durch den Song „Just One Last Dance“, welcher zusammen mit Sarah Connor aufgenommen wurde, erreichten sie im März 2004 Platz 1 der deutschen Single-Charts. Trotzdem löste sich die Boyband kurz danach auf. Marc Terenzi schrieb als Solo-Künstler wenig später die Single „Love to be loved by you“ für seine Hochzeit mit Sarah Connor. Durch den Song konnte er kurzfristig an den damaligen Erfolg mit „Natural“ anknüpfen.

Marc Terenzi gründet Boyband Team 5ünf

2021 gründeten Marc Terenzi und Jay Khan die Boyband Team 5ünf. Das Casting für die drei weiteren Bandmitglieder wurde vom RTL-Journal „Punkt 12“ begleitet. Die Boyband covert bekannte Boygroup-Hits. Am 19. März 2021 erschien ihre Debüt-Single „Komm zurück zu mir“, eine deutschsprachige Version von „Back For Good“ der Band Take That. Es folgten zwei weitere Single-Auskopplungen, bevor am 3. September 2021 das Debütalbum „Einmal Boyband und Zurück“ veröffentlicht wurde. Dieses schaffte es auf Platz 20 der deutschen Albumcharts.

Marc Terenzi im TV: „Dschungelcamp“ bis Sixx Paxx

Unter anderem durch seine Ehe mit Sarah Connor wurde Marc Terenzi auch im deutschen Fernsehen bekannt. Seinen Höhepunkt hatte er 2017, als er an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm. Er wurde zum „Dschungelkönig“ von Staffel 11 gekrönt Noch im selben Jahr trat er mit der Strippergruppe Sixx Paxx in der RTL2-Serie „Berlin Tag und Nacht“ auf. 2022 kehrt er mit „Club der guten Laune“ ins Reality-TV zurück.

Marc Terenzi: Ehe und Kinder mit Sarah Connor

Marc Terenzi war von 2004 bis 2010 mit der deutschen Sängerin Sarah Connor verheiratet. Ihre Hochzeit wurde als öffentliches Event gefeiert. ProSieben war damals sogar mit der Reality-TV-Show „Sarah & Marc in Love“ live dabei. Die Trennung 2008 sorgte ebenfalls für viel Aufsehen. Seit 2010 sind die beiden geschieden. Das Ex-Paar hat einen Sohn und eine Tochter.

Marc Terenzi: Jenny Elvers ist seine neue Freundin

Nach der Trennung von Sängerin Sarah Connor hatte Marc Terenzi eine kurzzeitige Beziehung mit der ehemaligen „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink.

Im Jahr 2011 wurde er nach den beiden Kindern von Sarah Connor wieder Vater. Die Mutter seiner zweiten Tochter ist eine unbekannte Münchnerin. Nur vier Jahre später folgte bei Terenzi erneut Nachwuchs mit dem Playmate Myriel Brechtel. Allerdings trennten sie sich nur vier Monate nach der Geburt des Sohnes wieder.

Seit März 2022 ist bekannt, dass Jenny Elvers die Partnerin an Marc Terenzis Seite ist. Kennengelernt hatten sie sich bereits 2016, doch erst bei den Dreharbeiten zu der Sat.1-Show „Club der guten Laune“ 2022 hat es gefunkt.

Marc Terenzi: Vermögen

Das Vermögen der Stars ist für Fans immer interessant. Wie viel Marc Terenzi in seiner Zeit als Musiker und Tänzer eingenommen hat, ist allerdings nicht bekannt. 2015 war ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet worden. Inwieweit er sich davon erholt hat, ist ebenfalls nicht bekannt.

Marc Terenzi auf Instagram

Marc Terenzi hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dem 43-Jährigen folgen dort derzeit rund 77.000 Fans (Stand 03.05.2022). Mit seinen Followern teilt er überwiegend Eindrücke aus seinem Arbeitsalltag und professionelle Fotos.