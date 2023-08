„Die Bachelorette“ auf RTL: Am Mittwoch, 02.08.2023, lief die vierte Folge der aktuellen Staffel und die hatte es in sich. Nachdem sie bislang eher vor sich hingeplätschert war, nahm die Datingshow jetzt Fahrt auf – wenn auch auf unangenehme Weise. Denn eine Kuss-Lüge wurde zum bisherigen Peinlichkeits-Höhepunkt. Außerdem wurden die Favoriten-Karten neu gemischt und Folge 4 verpasst habt, könnt ihr hier nachlesen. Halbzeit beiauf RTL: Am Mittwoch, 02.08.2023, lief die vierte Folge der aktuellen Staffel und die hatte es in sich. Nachdem sie bislang eher vor sich hingeplätschert war, nahm die Datingshow jetzt Fahrt auf – wenn auch auf unangenehme Weise.Außerdem wurden die Favoriten-Karten neu gemischt und ein Kandidat verabschiedete sich freiwillig . Aber schön der Reihe nach. Was ihr inverpasst habt, könnt ihr hier nachlesen.

Adrian hat erst eine Gehirnerschütterung, dann ein Einzeldate

„Ich hab‘ Gehirnerschütterung und alles, ich schwöre es dir“, erklärt er Oguzhan, bevor er von Zimmer zu Zimmer tingelt, jedes noch so kleinste Detail berichtet und dramatisch seine Medikamente aufs Bett wirft. „Bruder, Die Schwester ist nervös geworden. Der Arzt kommt und reißt meine Augen auf, alles voller Blut.“ Ob er ein wenig übertreibt? Vielleicht. Wir schreiben Datingwoche 4 in Thailand. Jennifer Saro ist nach ihrer emotionalen Achterbahnfahrt in der Vorwoche wieder bereit für neue Dates. Bevor es damit losgeht, verletzt sich Adrian beim Sprung in den Pool im Gesicht. Nach eigener Aussage ist er „gut im Nehmen“. Besser ist er aber noch im Erzählen, was er denn hat., erklärt er Oguzhan, bevor er von Zimmer zu Zimmer tingelt, jedes noch so kleinste Detail berichtet und dramatisch seine Medikamente aufs Bett wirft. „Bruder, Die Schwester ist nervös geworden. Der Arzt kommt und reißt meine Augen auf, alles voller Blut.“ Ob er ein wenig übertreibt? Vielleicht.

Beim ersten Gruppendate erwartet Markus, Adrian, Yannick, Fynn und Oguzhan ein Hunde-Agility-Parcours. Denn Jennifer will sehen, wie fürsorglich sie mit den Vierbeinern umgehen. Zuzuschauen, wie sich die Männer abmühen, mit ihren zugeteilten Hunden durch den Parcours zu kommen, ist in der Tat unterhaltsam. Fynn bekommt am Ende zwar den Siegerknochen, doch das darauffolgende Einzeldate geht an Adrian – obwohl er der alleinerziehenden Mama kurz zuvor noch gesagt hat, dass er eigentlich keinen Bock hat, Stief-Daddy zu sein. Aber wie wir mittlerweile wissen, schätzt Jennifer Ehrlichkeit (und wer Kinder wirklich mag, fliegt eh – siehe Julian).

Wenn ein Bussi plötzlich zum Kuss wird

Das Date verläuft recht gut. Jennifer scheint mehr und mehr angetan. Als sie Zettel mit Aufgaben ziehen müssen, soll Adrian den Körperteil an ihr küssen, den er am schönsten findet. Ein klarer Wink mit dem kompletten Zaun. Was macht er? Küsst ihre Hand. Im Gegenzug bekommt er ein Bussi auf die Wange. Kuss-Chance vertan, aber gleichzeitig steigt er in den Favoriten-Olymp auf – bis es später zum großen Eklat kommt. Denn in der Männer-Villa scheint die Gehirnerschütterung wohl Adrians Gedächtnis etwas vernebelt zu haben. Auf einmal ist von einem Kuss die Rede. (Wir spulen nochmal zurück, ob wir auch nichts übersehen haben. Aber nein. Ganz klar kein Kuss.)

Jesaia verteidigt seine Favoritenrolle und ansonsten fragt man sich eigentlich nur wieder, wie jemand mit 25 ( Das zweite Gruppendate auf einem Katamaran ist nicht wirklich der Rede wert. Da ist Olivers Haartransplantations-Geständnis noch das Spannendste.und ansonsten fragt man sich eigentlich nur wieder, wie jemand mit 25 ( David der äh aus Langweiler) so alt wirken kann. Vielleicht liegt das aber auch nur daran, dass der Großteil der Männer schlicht wie kleine Milchbubis ausschaut…

Yannick geht freiwillig

freiwilliger Ausstieg für einen kleinen Dämpfer. Aber wirklich nur ganz klein, denn offensichtlich interessiert es Jennifer wenig bis gar nicht, dass Bei der Full-Moon-Party vor der vierten Entscheidung sorgt einfür einen kleinen Dämpfer. Aber wirklich nur ganz klein, denn offensichtlich interessiert es Jennifer wenig bis gar nicht, dass Yannick „überhaupt keinen Bezug“ zwischen ihnen sieht und gehen möchte. Wenngleich er es nicht schafft, das selbst zu sagen und sie ihm quasi vorschlagen muss: „Möchtest du gehen?“

Kuss-Lüge wird zum Peinlichkeits-Höhepunkt

Fremdscham pur. „Das ist kein Kuss“, stellt er fest und Adrians kläglicher Versuch sich dumm zu stellen, mit der Frage „Das ist kein Kuss?“ macht alles nur noch schlimmer. Es geht hin und her, bis Jennifer – mehr als verständlich – einen Drink braucht und mit den Worten „Das war ja jetzt sehr unangenehm“ abzieht. Was danach folgt, hat echtes Trash-Potenzial. Adrian ist völlig in love und schnappt sich Jennifer gleich zweimal zu einem Einzelgespräch, was seinen Mitstreitern eher so semi-gut gefällt. Angestachelt von Alexander (der sich hiermit übrigens echt keinen Gefallen in Sachen Sympathie getan hat) spricht Oguzhan Adrian schließlich VOR Jennifer wegen des vermeintlichen Kusses an.„Das ist kein Kuss“, stellt er fest und Adrians kläglicher Versuch sich dumm zu stellen, mit der Frage „Das ist kein Kuss?“ macht alles nur noch schlimmer. Es geht hin und her, bis Jennifer – mehr als verständlich – einen Drink braucht und mit den Wortenabzieht.

Adrian realisiert nur langsam, was da eben passiert ist und stellt Oguzhan wütend zur Rede. Kuss, kein Kuss, Kuss, kein Kuss. Eine halbe Ewigkeit wird sich angeschrien (ok, eigentlich schreit nur Adrian, Oguzhan bleibt überraschend entspannt), bis beide feststellen, dass sie voneinander enttäuscht sind. Wir hätten ja gesagt „Bis noch einer weint“, aber das hat Adrian vorher schon getan, als er nach dem ersten Gespräch von seinen Jenny-Gefühlen übermannt worden war. „Ich schäme mich extrem“, sagt er über den Vorfall und das vollkommen zu Recht.