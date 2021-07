Für Deutsche ist Urlaub in Italien relativ stressfrei: Bei Einreise und Rückreise ist keine Quarantäne notwendig.

notwendig. Die Corona-Zahlen in Italien sind auf einem niedrigen Niveau.

Was muss man bei der Einreise in die Toskana beachten und wie ist die Lage dort?

Zypressen, Olivenhaine und massig Kunst und Kultur. Ob Florenz mit Meisterwerken von Michelangelo bis Giotti, Pisa mit dem berühmten Schiefen Turm oder schöne Strände in Marina di Massa oder Golf von Baratti – die Region in der Mitte Reisen in die Toskana im Überblick. Die Toskana: Endlose Sandstrände, grüne Hügel mit, Olivenhaine und massig Kunst und Kultur. Ob Florenz mit Meisterwerken von Michelangelo bis Giotti, Pisa mit dem berühmtenoder schöne Strände in Marina di Massa oder Golf von Baratti – die Region in der Mitte Italiens ist bei den deutschen Urlaubern extrem beliebt. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Urlaub in der Toskana im Corona-Jahr 2021? Alle Infos zuim Überblick.

Was gilt für die Einreise in die Toskana?

keine Reisewarnung. Dementsprechend einfach ist die Einreise nach Italien und somit in die Toskana. Italien gilt laut der Liste des RKI weder als Risikogebiet, noch als Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet. Vom Auswärtigen Amt besteht zudem. Dementsprechend einfach ist die Einreise nach Italien und somit in die Toskana.

Reisende, die in Italien ankommen, brauchen einen negativen PCR- oder Schnelltest.

Das gilt nicht für Geimpfte oder Genesene.

Zudem muss man die Einreise nach Italien über ein Online-Formular anmelden.

Die Bestätigung, dass Einreisende getestet, geimpft oder genesen sind müssen Reisende über das digitale Covid-Zertifikat vorlegen.

Brauchen Kinder bei der Einreise in die Toskana einen Corona-Test?

Nein. Kinder, die unter 6 Jahre alt sind, sind von der Testpflicht befreit und müssen deshalb weder einen PCR, noch einen Antigen-Schnelltest machen.

Inzidenz und Neuinfektionen – die Corona-Zahlen in der Toskana aktuell

7-Tage-Inzidenz in der Toskana bei 33,7. In ganz Italien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch, 21.07., bei 32,1. In der Toskana ist sie etwas höher. Laut dem Portal coronalevel.com lag diebei 33,7.

Quarantäne nach Toskana-Urlaub? Die Rückreise nach Deutschland mit dem Auto oder dem Flugzeug

Die Rückreise aus der Toskana wie auch aus gesamt Italien ist einfach. Es gibt weder eine Meldepflicht, noch eine Testpflicht oder eine Quarantänepflicht. Zumindest, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Wer in die Toskana fliegt, muss vor dem Abflug ein negatives Testergebnis vorweisen – auch, wenn man aus keinem Risikogebiet kommt. Auch hiervon sind vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 6 Jahren ausgenommen. Ohne Nachweis einer Testung, einer Impfung oder einer Genesung darf man nicht ins Flugzeug.

Zypressen prägen das Landschaftsbild der Toskana.

© Foto: Pixabay

Die Corona-Regeln in der Toskana: Worauf muss man achten?

Die Regionen in Italien sind je nach Corona-Lage in vier Kategorien aufgeteilt: weiß, gelb, orange und rot. Für jede Kategorie gelten andere Corona-Maßnahmen. Die Toskana ist derzeit eine weiße Zone. Das bedeutet, dass dort fast alles möglich ist. Die Maskenpflicht und Grundregeln wie Abstand halten bleiben bestehen. Im Freien gibt es keine Maskenpflicht mehr. Ansonsten gibt es wenige Einschränkungen: Museen und Theater, Hotels, Restaurants und Cafés haben geöffnet. Es gibt keine Ausgangssperre.

Nach Angaben des ADAC kann es an manchen Badestränden vorkommen, dass Fieber gemessen und eine Anmeldung verlangt wird. An frei zugänglichen Stränden sollte man mindestens 1,5 Meter Abstand zu andern Badegästen halten.

Die beste Reisezeit für die Toskana

Laut dem ADAC sind die besten Monate, um in die Toskana zu reisen:

Mai

Juni

September

Oktober

Im Hochsommer, also im Juli und im August, wird es in der Toskana extrem warm, 35 bis 38 Grad sind da schon mal drin. Zudem ist es in der Ferienzeit teurer und die Stände sind voll. Von November bis April kann es in der Toskana relativ kalt werden und viel regnen.

Mit dem Auto nach Italien in den Urlaub fahren

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Auto ein beliebtes Verkehrsmittel. Man ist flexibel und nicht auf einen Flug angewiesen. Worauf man achten muss, wenn man mit dem Auto in den Urlaub fährt, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Urlaub 2021: Corona-Regeln und Inzidenzwerte an beliebten Urlaubsorten