Zugleich beschlossen Bund und Länder am Dienstagabend beim Corona-Gipfel zusätzliche Einschränkungen und Corona-Regeln, dazu gehören:

Treffen: Kontaktbeschränkung weiterhin auf eine Person reduziert. Möglichst wenig Kontakte.

Maskenpflicht: Keine Tücher, nur noch medizinische Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln

ÖPNV: In den Stoßzeiten sollen mehr Fahrzeuge zum Einsatz kommen

Schule und Kita bleiben bis 14. Februar geschlossen (Außer in BW)

Homeoffice: Arbeitgeber werden verpflichtet, überall Homeoffice zu ermöglichen, wo es möglich ist

Risikogruppe: Mehr Schutz für Pflegeheime und Altenheime

Kirche: Strengere Regeln für Gottesdienste

Video Lockdown verlängert und verschärft: Das sind die Beschlüsse Mehr zum Video

Ab wann die neuen Corona-Regeln gelten

Doch viele stellen sich angesichtes der zahlreichen neuen Maßnahmen die Frage: Ab wann gelten denn nun die neuen Regeln? Hier muss man unterscheiden zwischen den bereits vor dem Gipfel bestehenden Bestimmungen und jenen, die am dienstag, 19.1.2021 dazugekommen sind.

Klar ist, dass der Lockdown grundsätzlich verlängert wird und mithin bestehende, nicht geänderte Regeln wie etwa die Schließung von Geschäften und der Gastronomie fortbestehen.

Wann die gänzlich neuen oder geänderten Maßnahmen in Kraft treten, ist noch nicht final geklärt. Denn wann sie wirksam werden, entscheiden die Bundesländer in den meisten Fällen selbst. Es müssen teilweise Details besprochen und Verordnungen formuliert, geändert und erlassen werden.

Auf Anfrage bei der Landesregierung Baden-Württemberg in Stuttgart hieß es zum Beispiel, dass die Verordnungen nun ausgearbeitet werden müssten.

Am Mittwoch, 20.1..2021 beraten mehrere Landesregierungen darüber, mit einer zügigen Umsetzung ist jedoch zu rechnen.

Manche Regeln sind in der Umsetzung auch komplizierter, etwa beim Homeoffice. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat bereits einen Entwurf für eine Homeoffice-Verordnung vorgelegt. Aber sie muss umgesetzt werden.

Außerdem sind manche Regelungen abhängig von den Fallzahlen: So sollen beim Homeoffice Arbeitgeber ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 verpflichtet werden, „den Beschäftigten Homeoffice-Möglichkeiten anzubieten.

Ein anderes Beispiel für noch zu erwartende Änderungen abhängig von der Entwicklung ist etwa die Schließung der Schulen bis einschließlich 14.2.2021. Baden-Württemberg wil ausscheren und eventuell schon am 1.2.2021 wieder öffnen. Das soll nach Lage - also vermutlich etwa eine Woche vorher entschieden werden. Soll heißen: die Schließung der Schulen bleibt in Kraft.