Der Corona-Lockdown wird bis zum 14.2.21 verlängert

Beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern wurden weitere Maßnahmen wie eine Homeoffice-Pflicht und strengere Corona-Regeln beraten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ist dafür, dass mehr Menschen von zuhause aus arbeiten.

Verlängerung und Verschärfung des Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter hoch. Deshalb haben Kanzlerin Angela Merkel und die Minister der Länder eine erneutedes Lockdowns beschlossen. Doch die strengeren Regeln für Kontakte gelten nur im privaten Bereich - bei der Arbeit dagegen nicht.

Neue Regeln: Maske oder Homeoffice - Das gilt jetzt im Job

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag beschlossen, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht. Die Regelung soll bis 15. März gelten.

Demnach soll das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, eine Verordnung erlassen „wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen“ Für Jobs, für die kein Homeoffice möglich ist, soll das Tragen von medizinischen Masken verpflichtend werden, berichtete der „Spiegel“.

Laut dpa sollen Arbeitgeber ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 50 verpflichtet werden, „den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung (Homeoffice) auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“.

Im Betrieb soll zudem eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Beschäftigtem in einem Raum nicht unterschritten werden, „soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen“. Zuvor hatte auch das Nachrichtenportal „The Pioneer“ darüber berichtet. Die Verordnung lässt aber auch Spielräume. Sollten die Maßnahmen nicht vollständig umsetzbar sein, müsse der Arbeitgeber seine Beschäftigten durch andere Maßnahmen schützen - etwa durch Lüften und Abtrennungen zwischen Arbeitsplätzen. In den vergangenen Tagen hatte es Aufrufe an die Wirtschaft gegeben, Beschäftigten angesichts der Corona-Lage, dort wo es möglich ist, Homeoffice anzubieten.

Die Betriebe sollen auch flexible Arbeitszeiten anbieten, damit der ÖPNV entlastet wird und es in Bussen und Bahnen weniger Kontakte und mithin Übertragungen des Coronavirus gibt. Aber nicht nur die Arbeitgeber werden beim Homeoffice in die Pflicht genommen, sondern auch Angestellte: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aufgefordert das Angebot zu nutzen.“

Video Lockdown verlängert und verschärft: Das sind die Beschlüsse Mehr zum Video

Kommunen sehen Probleme in der Digitalisierung

Für die Kommunen jedoch könnte Home Office ein Problem sein. „Es können längst nicht so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von zu Hause aus arbeiten, wie die Städte und Gemeinden das gerne hätten“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Gerd Landsberg, der „Welt“ (Mittwochsausgabe).

„Einer der entscheidenden Gründe dafür ist, dass vielfach noch der Rechtsrahmen fehlt, Dienstleistungen für die Bürger voll und ganz digital zu erbringen“, erläuterte Landsberg. „Sie können heute weiterhin online keinen Personalausweis beantragen oder als Privatkunde so ohne Weiteres ein Auto anmelden, weil man sich im Netz nicht identifizieren kann.“ Das mache Präsenztermine nötig.

Der DStGB fordere deshalb schon länger, „dass jeder Bürger eine elektronische ID im Netz haben sollte, am besten auf Basis der Steuernummer“. Hier sei der Bund in der Pflicht zu handeln. Zudem müssten der Breitbandausbau vorangetrieben und Investitionen in die IT-Ausstattung vorgenommen werden, verlangte Landsberg.

Corona Lockdown: Strengere Regeln fürs Homeoffice

Schon vor dem Dienstag gab es zahlreiche Spekulationen und Mutmaßungen zum Homeoffice:

Für Betriebe und Verwaltungen solle es „eine Art Home-Office-Pflicht light“ geben, hieß laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins „Business Insider“. Demnach soll, wo dies möglich ist, Home Office angeboten werden müssen. Vom Tisch sei eine zwischenzeitlich diskutierte Reduzierung des Bus- und Bahnverkehrs. Schulen und Kitas sollen dem Bericht zufolge vorerst weitgehend geschlossen bleiben.

Zunächst hatte der „Münchner Merkur“ vergangene Woche berichtet, dass ein Satz beim letzten Corona-Gipfel am 5. Januar Raum für Spekulationen bezüglich einer Home-Office Pflicht gelassen hatte. Die Kanzlerin formulierte dort wie schon im Dezember einen Appell an die Arbeitgeber, möglichst großzügig Home-Office zu ermöglichen. Eine Pflicht ist das nicht.

„Wir setzen hier wirklich auf die Bereitschaft vieler, Homeoffice zu ermöglichen, wo immer es möglich ist“, so Kanzlerin Angela Merkel auf der Pressekonfernez. „Zu der Umkehrung haben wir uns noch nicht entschieden, weil wir auch viele gute Beispiele dafür sehen, dass Unternehmen, Betriebe und Behörden - ich weiß das ja von uns selbst - Homeoffice breitflächig anbieten.“

Der „Merkur“ hebt in diesem Zusammenhang das Wort „noch“ in Merkels Aussage hervor. Sie deuten das als eine Möglichkeit für Verschärfungen, sollten die Arbeitgeber nicht flächendeckend Home-Office ermöglichen.

Home Office gibt. Außerdem sei eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs geplant. Grund dafür sei auch die „blanke Panik“ vor der Auch die Bild berichtet am Donnerstag, 14.1., dass es beim nächsten Corona-Gipfel zu einer Verschärfung des Lockdowns kommen könnte: Man wolle darauf drängen, dass es mehrgibt. Außerdem sei eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs geplant. Grund dafür sei auch die „blanke Panik“ vor der Mutation des Coronavirus.

Video RKI will niedrigere Fallzahlen - mehr Homeoffice gefordert Mehr zum Video

Auch BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist für mehr Homeoffice

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann will nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa schärfere Maßnahmen durchsetzen. So seien in den Unternehmen noch längst nicht genügend Mitarbeiter im Homeoffice. Da gebe es „Luft nach oben“, sagte Kretschmann am Donnerstag, 14.1, in Stuttgart.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Homeoffice

gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice? Wie ist die Lage in anderen Ländern? Wieviele Menschen arbeiten bereits von zu Hause aus? Gibt es einenauf Homeoffice? Wie ist die Lage in anderen Ländern? Wieviele Menschen arbeiten bereits von zu Hause aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum Thema Homeoffice haben wir hier zusammengefasst.

Umfrage: Deutliche Mehrheit für Homeoffice-Pflicht

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen unterstützt eine Verlängerung des Corona-Lockdowns über den 31. Januar hinaus. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 70 Prozent der Befragten dafür aus, Unternehmen dazu zu verpflichten, während des Lockdowns zu Hause arbeiten zu lassen - soweit dies möglich ist.

Kritik an Corona-Kontaktbeschränkungen nur für private Treffen

Derweil gibt es in den Sozialen Medien vielfältig Kritik, dass nur private Kontakte eingeschränkt werden. Unter dem Hashtag #MachtBueroszu äußern Menschen ihren Ummut über die vergleichsweise lockeren Regeln im Arbeitsleben.

Eingeführt hatte den Hashtag die Grünen Politiker Laura Sophie Dornheim aus Nordrhein-Westfalen, um auf Ansteckungen im Berufsumfeld aufmerksam zu machen.