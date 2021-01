Die Corona-Zahlen in Deutschland wollen trotz des seit drei Wochen herrschenden Lockdowns einfach nicht sinken.

Die Impfungen gegen das Coronavirus laufen nur mit Problemen an.

Beim nächsten Corona-Gipfel mit Angela Merkel und den Länder- Chefs am 25.1.2021 wird über Verschärfungen oder eine Verlängerung beraten.

Kein Ende des Lockdown im Januar - Verlängerung bis Ostern?

Nach Angaben der Nachrichtenagentur afp rechnet Angela Merkel (CDU) mindestens bis April mit großen Härten wegen der Corona-Pandemie. "Es bleibt hart bis Ostern", sagte Merkel demnach.

weiteren harten Wochen: „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz“, wird Merkel von dem Blatt aus einer internen Sitzung einer Arbeitsgruppe der Unionsfraktion zitiert. Auch laut „Bild“ rechnet die Kanzlerin mit: „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine“, wird Merkel von dem Blatt aus einer internen Sitzung einer Arbeitsgruppe derzitiert.

CDU-Fraktionskreise: Keine Aussage der Kanzlerin zu Lockdown-Verlängerung

In Fraktionskreisen wurde ausdrücklich darauf verwiesen, dass Merkel nicht von einer Verlängerung des derzeitigen Lockdowns bis Ostern gesprochen habe.

Winfried Kretschmann: Verschärfung des Lockdowns im Februar möglich

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält angesichts der weiter hohen Corona-Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Februar für möglich. Die Zahlen seien nicht so, dass man „ein großes Öffnungskonzert“ veranstalten könne, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Wenn es nicht gut kommt, müssen wir eventuell sogar noch mal verschärfen.“ Baden-Württemberg sei mit dem bisherigen strengen Kurs gut gefahren. Ob man Grundschulen und Kitas wie angedacht am kommenden Montag öffnen könne, sei noch nicht klar.

Mutiertes Coronavirus B117 lässt Fallzahlen in England steigen

Das mutierte Coronavirus B117 ist bis zu 70 Prozent ansteckender als die aktuell aktive Variante. Die Infektionszahlen in England sind durch die Mutation extrem gestiegen. B117 soll nicht aggressiver sein, auch der Impfstoff von Biontech und Moderna soll wirksam sein, heißt es. Die hoch ansteckenden Coronavirus-Variante B117 ist bereits in Deutschland aufgetreten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vehement vor einer verstärkten Ausbreitung des Coronvirus durch mutierte Virenformen aus Großbritannien gewarnt. Er verglich die Maßnahmen gegen die Mutationen mit „einem Wettlauf gegen die Zeit“.

Weitere Mutation aus Südafrika: 501.V2

Eine weitere Mutation, als 501.V2 bezeichnet, wurde im Oktober erstmals in Südafrika entdeckt. Beide Varianten unterscheiden sich in vielfacher Weise vom ursprünglichen Virus, vor allem beim Spike-Protein - also dem Teil des Virus, der sich an menschliche Zellen anheftet und ihm bei der Ausbreitung hilft. Die Mutationen verschaffen dem Virus einen leichteren Zugang zu bestimmten Rezeptoren und machen es deshalb potenziell ansteckender.